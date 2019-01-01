Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Всегда есть что сказать о друге Вышел третий фильм из цикла «История пермского кино в лицах» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фильм «Постоянство Константина», посвящённый памяти оператора и режиссёра Константина Шитова, был представлен перед самым Новым годом. Это третья картина в проекте «История пермского кино в лицах», который задумал и осуществляет Сергей Лепихин, оператор и режиссёр киностудии «Новый курс».

Лепихин — человек негромкий, не особо публичный, но при этом автор с отменным чувством подлинности, которое так предписано кинодокументалисту. Его работы всегда отличаются особым умением расположить к себе героя-собеседника, раскрыть его, заставить быть искренним. Это относится и к фильмам из серии «История пермского кино в лицах», которая для Лепихина является делом очень важным и личным.

Казалось бы, фильмы-воспоминания о коллегах, которые внесли какой-то вклад в историю пермского кино — кто-то больший, кто-то меньший, — дело сугубо внутрицеховое. Речь идёт о звукооператорах, операторах... Словом, о профессионалах, которые обычно остаются за кадром. Широкому зрителю это вряд ли интересно, однако в исполнении Лепихина эти небольшие фильмы становятся фактом искусства и истории благодаря доверительной интонации и умению найти живые, фактурные, «вкусные» детали для показа людей, которые не были для автора чужими.

Константин Шитов на протяжении годов казался неотъемлемой частью «Нового курса». Он участвовал в создании чуть ли не всех знаковых картин киностудии, в том числе художественного фильма «Любимчик», который претендовал на звание блокбастера. Именно его камера запечатлела эпохальный для пермского кино момент, когда с Камского моста был сброшен настоящий автомобиль. В «Постоянстве Константина» можно увидеть и этот, и многие другие важные эпизоды из пермских фильмов, которые потребовали от оператора не только мастерства и твёрдой руки, но порой и мужества.

Константину Шитову помогало в таких случаях его знаменитое в кругах кинематографистов хладнокровие и какая-то особая земная устойчивость. Его «постоянство», значащееся в заглавии фильма, не просто часть игры слов («Константин» в переводе с латыни — «постоянный, стойкий»), но ещё и обозначение фундаментальных качеств героя. Шитов отличался верностью своим вкусам и привычкам, он был флегматичен и по-хорошему консервативен. Такие люди всегда являются опорой коллектива, особенно творческого, и Константин действительно был опорой «Нового курса». Жил он в Краснокамске, поэтому, бывало, ночевал на студии, и благодаря ему это помещение стало обжитым и каким-то уютным.

...Хотя и мужским, и холостяцким в то же время. Шитов много курил и любил вечерком закинуть рюмочку, это сказывалось на интерьере его «берлоги». Его поговорку «Пельмени без водки едят только собаки» знает и охотно повторяет весь «Новый курс». Кстати, в ней очень точно называется и любимая еда, и любимый напиток героя. Вообще, он высказывался немногословно, но афористично. Настоящий народный персонаж, как из уральского сказа.

При этом Константин Терентьевич вовсе не был ни холостяком, ни пьяницей. Совсем наоборот: он обожал свою семью, души не чаял в дочке, а его любимым досугом было чтение, причём не сиюминутных детективчиков, а интеллектуальной переводной беллетристики и научно-популярных книг. Словом, человек он был разносторонний.

Если попытаться определить характер Константина Шитова тремя словами, можно было бы сказать: надёжный, сдержанный, глубокий. Впрочем, у его коллег, которые охотно говорят о нём с экрана, слов для него нашлось гораздо больше, и очень тёплых.

Интервью с коллегами героя — основное содержание «Постоянства Константина», но фильм не назвать собранием говорящих голов, потому что в нём присутствует нечто, что никакими словами не передать; что-то такое, что прячется между слов и становится ощутимым благодаря мастерству режиссёра: подлинный Константин Терентьевич Шитов. Память о нём так свежа, а рассказы коллег так полнокровны, так подробны и полны трогательных деталей, что фильм становится настоящим портретом живого Кости Шитова.

Неутомимый Сергей Лепихин, между тем, заканчивает монтаж четвёртого фильма из цикла «История пермского кино в лицах». Его героем стал истинный классик, выдающийся мастер научно-популярного кино, знаменитый Михаил Заплатин, 100-летний юбилей которого кинематографисты России отметили 8 января.