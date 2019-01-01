Екатерина Абрамова Все краски нетуристического Китая Рассказ о будничной жизни в Шэньчжэне, китайской силиконовой долине Поделиться Поделиться Твитнуть

В прошлом году мы с мужем отправились в Китай. Выбор пал на южный город ­Шэньчжэнь, так как он граничит с Гонконгом, до которого рукой подать, да и климат на юге не такой суровый, как на севере. Кроме того, Шэньчжэнь называют китайской силиконовой долиной, поскольку именно там расположены штаб-квартиры крупных IT-компаний и стартапов, а значит, этот город современный и молодёжный. Мы прожили в Китае год, и нам есть что рассказать о нетуристической стороне Поднебесной.

Это был первый раз, когда мы жили за границей дольше пары месяцев и не с целью отдохнуть. Поэтому мы испытали настоящий шок, когда на себе познали, насколько разный у нас с китайцами менталитет. В дальнейшем именно понимание и принятие разных поведенческих культур стало главной сложностью. То, что считается признаком невоспитанности у нас, в Китае — норма. К примеру, громко чавкать, рыгать, харкать для них в порядке вещей. Это смотрится особенно странно, когда видишь, как всё вышеперечисленное делает миловидная китаянка. Просто они считают, что сдерживать себя не стоит: хочешь чихнуть — чихни так, чтобы тебя слышали в другом квартале, иначе хворь не выйдет.

Ещё одной отличительной особенностью китайцев является то, что они трудоголики. Этот феномен даже носит название «996»: работать с девяти до девяти шесть дней в неделю. При этом никто не жалуется, хотя за переработку не всем доплачивают. А что поделать, ведь у них жёсткая конкуренция, и если ты не выкладываешься по полной, то тебе с лёгкостью найдут замену.

Однако с организованностью у них беда, по крайней мере, мы можем это точно сказать про тех китайцев, с которыми нам приходилось иметь дело. Планы и встречи меняются мгновенно, при этом очень повезёт, если, например, об отмене запланированного мероприятия сообщат хотя бы за полдня. Как правило, об этом становится известно постфактум.

Китайцы очень любят поесть. Одна наша знакомая с Украины рассказала, что до того, как она выучила китайский, ей казалось, что её коллеги постоянно обсуждают важные рабочие моменты. После того как она всё-таки выучила язык, оказалось, что они говорят о том, что и где ели, что будут есть и так далее. Однако китайская кухня стала для нас ­разочарованием. ­Кажется, что всё то, что мы выбрасываем в процессе приготовления еды, здесь считается, наоборот, деликатесом. Я говорю о костях, жилках, птичьих головах, потрохах и, конечно, самом любимом блюде в Поднебесной — куриных лапках. Очень сложно было встретить простую лапшу с куриным филе. Однако надо отметить, что самые вкусные пельмени именно в Китае (простите, прославленные пермские пельмени). И делают их в каморках, которые бы в России закрыл Роспотребнадзор из-за антисанитарии.

Китайцы дома готовят редко, в основном они ходят в рестораны или кафе. Поэтому в выходной день можно часто увидеть, что на входе в такое заведение стоят стулья, на которых сидят китайцы, ждущие своей очереди. Также в Китае очень развита доставка еды, которую заказывают через приложение WeChat.

WeChat — это универсальное приложение, которое объединяет в себе мессенджер, социальные сети, онлайн-кошелёк, платформы для покупки вещей, услуг и многое другое. Оно есть абсолютно у каждого китайца. В такой развитой стране без мобильного телефона никуда. Не знаю, может быть, это исключительно особенность Шэньчжэня, но если у нас в России ещё не зазорно пользоваться iPhone 5S, который вышел в 2013 году, то в Китае такой телефон днём с огнём не сыщешь. Здесь новые модели скупают мгновенно.

Это мне казалось странным, ведь зарплаты в Шэньчжэне — 50—70 тыс. руб. в месяц, в то время как проживание обходится примерно в 50—60 тыс. руб. с учётом аренды жилья. Однако деньги на замену телефона там найдутся всегда.

Немного отступлю и расскажу про особенности Шэньчжэня. В 70-х годах прошлого века это была маленькая рыбацкая деревушка, в которой проживало несколько тысяч человек. Но в этом месте увидели экономический потенциал, и ­тогда ­началась активная застройка. Примечательно то, что коренные жители Шэньчжэня теперь богатые люди, так как власти застраивали их участки, а взамен давали по несколько квартир в современных жилых комплексах.

Ранее мы писали, что китайцы славятся своим трудолюбием, так вот это привело к возникновению такого явления, как Shenzhen speed — «шэньчжэньская скорость». За 40—50 лет эту деревушку превратили в самый развитый мегаполис с современными небоскрёбами, гигантскими торговыми центрами, в которых можно заблудиться, удобным и быстрым метро, благоустроенной территорией, парками, арт-объектами и не только. Сейчас в городе проживает свыше 10 млн человек. Здесь находятся штаб-квартиры Huawei, ZTE, OnePlus. Шэньчжэнь входит в число городов, лидирующих по привлечению иностранного капитала.

Разумеется, в таком городе есть всё для детей: площадки, игровые зоны, магазины, игрушки и не только. Здесь ребёнку дают всё. Он как маленький император. Как правило, детьми занимаются бабушки и дедушки, в то время как родители работают. Семья в принципе играет важнейшую роль в жизни каждого китайца. Если у нас на Новый год мы собираемся с друзьями, то жители Шэньчжэня уезжают из города в деревни, где проводят праздник с семьями. Именно поэтому на трассах образуются многокилометровые пробки, а в городе, в котором ещё недавно яблоку негде было упасть, становится тихо и крайне немноголюдно. Кстати, в Китае самым лучшим подарком на праздники считаются деньги. Поэтому перед Новым годом в магазинах полки ломятся от красных конвертов для такого рода презентов.

Развлекаются в Китае по-разному. Очень распространены караоке, и неважно, есть голос или нет, любовь к пению здесь что-то особенное, почти священное. Такие бары или KTV есть на каждом шагу, но больше всего удивило наличие на улицах и в торговых центрах караоке-кабинок. Надо отдать китайцам должное, спорт для них играет немаловажную роль. Я нигде не видела в России, чтобы спортплощадки так активно использовались, как в Китае. Там занимаются люди всех возрастов, но особенно это популярно среди бабушек и дедушек. Здесь бегают, ходят задом наперёд, делают точечный массаж и, конечно, ездят на велосипедах.

Последнее особенно поражает, поскольку велосипедов в Шэньчжэне ну очень много. Любой желающий может отсканировать QR-код на муниципальном велосипеде, заплатить деньги, разблокировать его и потом бросить, где захочет. В каких только местах мы их не находили: в кустах, озёрах, даже на деревьях.

В Шэньчжэне строят гигантские жилые комплексы. В одном таком комплексе может жить до 20 тыс. человек. На этой территории есть бассейны, прекрасные парки, спортивные и игровые площадки. Если это центр, то аренда трёхкомнатной квартиры в таком ЖК обойдётся примерно в 70 тыс. руб. К минусам можно отнести наличие тараканов от мала до велика и отсутствие отопления. Да, в этом городе зимой температура опускается до +8 градусов, но из-за высокой влажности ощущается холоднее.

Ещё одним плюсом Шэньчжэня можно назвать абсолютное ощущение безопасности. Нигде мы не чувствовали себя так защищённо, как в Китае. За всё время, проведённое там, мы ни разу не видели асоциальных подозрительных личностей или криминального вида людей. Можно возвращаться домой одной посреди ночи и быть спокойной за себя. Возможно, это из-за того, что везде стоят полицейские, висят камеры, может, из-за строгой политики, но после возвращения в Россию это чувство безопасности пропало.

Никогда не подумали бы, что Восток и Запад настолько сильно отличаются друг от друга, но это так. Аутентичную атмосферу Китая сложно прочувствовать, когда находишься там в отпуске пару недель, а на её понимание уходят годы. Тогда все краски Китая раскроются перед тобой.