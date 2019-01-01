Лара Павлова Что читать в зимние каникулы Задавшись этим вопросом, мы обратились к директору независимого книжного магазина «Пиотровский» Михаилу Мальцеву. Он пригласил нас на экскурсию и, свободно курсируя по пространству «Пиотровского», рассказал, с каким чтением можно провести первые дни нового года Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Мальцев



О лесах и России

Если ваша главная ассоциация с зимними каникулами — ​вдумчивые прогулки по заснеженному лесу, рекомендую присмотреться к книге Джозефа Ноульса «Два месяца в лесах». Автор — ​американский художник, который в начале XX века решил провести над собой эксперимент. Он обнажился, отдал спички, нож и все свои вещи окружавшим его людям и удалился в глушь. Его целью было не просто выжить, а прижиться в лесу. Через два месяца Джозеф вернулся первобытно могучим и здоровым, сдержав своё слово. Книга написана по следам эксперимента, в ней автор рассказывает обо всём пережитом. Я думаю, это будет интересно всем пермякам, ведь мы живём в городе, окружённом лесами. Тем более каждый любитель дикой природы наверняка хотя бы раз в жизни задумывался, что с ним будет, если он останется с нею один на один.

Продолжая ассоциативный ряд, вспомним о самом узнаваемом россиянами новогоднем фильме, сюжетообразующая линия которого — ​повсеместное распространение типовых архитектурных проектов. Примерно об этом же книга профессора Школы искусств Глазго Флориана Урбана «Башня и коробка». Работу Флориана издала «Стрелка» — ​главный урбанистический рупор России, выпускающий интересные теоретические работы о городской среде и архитектуре. В книге автор размышляет о феномене массового жилья, особенностях панельного домостроения, опыте разных стран и о том, почему в каких-то из них, например в Италии, получалось хорошо, а в других, типа России, — ​не очень. Сразу скажу, что его главный ответ — ​проблема русских спальных районов не в самих домах, не в проектах или планировке, с этим всё в порядке. Проблема в плохом качестве материалов и плохом уровне содержания.

Предаться думам о судьбе нашей страны приятно в компании серии «Что такое Россия?» издательства «Новое литературное обозрение». Эта серия издаётся уже много лет и постоянно пополняется. Все её книги — ​достаточно короткие выжимки о российской истории в разных её аспектах. Авторы книг-исследований — ​ведущие учёные и историки из Европейского университета, Высшей школы экономики и других престижных университетов. Темы разные. Есть и что-то довольно специфическое. Например, книга Веры Мильчиной про надзор над иностранцами при Николае I. Вроде бы тема не самая популярная, но автор настолько талантлива и интересна, что открывает читателю целый срез российской культуры при царе-солдате, из-за которого, возможно, все наши проблемы и начались. Есть очень интересная книга об истории русско-американских отношений. Там громадное количество разных любопытных фактов вроде взаимопомощи Америки и Российской империи. Американцы во время голода в России поставляли нам продовольствие, а Иван Айвазовский в ответ написал несколько картин, изображающих поставку этой помощи. Картины были отправлены в США и сейчас висят в Вашингтонской галерее. Всё это в доступной форме читается как детектив, очень интересно.

Самое свежее

Начало нового года — ​отличное время для ревизии новинок года предыдущего. В 2019-м лауреат Гонкуровской премии и премии Почётного легиона Мишель Уэльбек выпустил роман «Серотонин». Литературный критик Галина Юзефович назвала его лучшим произведением автора за последние 20 лет. Пожалуй, так и есть. Я думаю, это главное событие переводной художественной литературы 2019 года, его обязательно нужно прочитать. К тому же он ещё и не толстый: в последнее время мода на толстые романы, а тут — ​хоп! — ​и Уэльбек решил не перенапрягать своего читателя. Основные темы романа: распад традиционных ценностей, сдержанная критика идей Евросоюза, личностный кризис и разочарование в жизни.

В 2019-м вышла свежая работа нашего любимого британского автора-фантаста Чайны Мьевиля «Последние дни нового Парижа». Мы продвигали Чайну, когда он ещё никому не был известен в России. Стараемся всегда иметь его книги в магазине, одно время даже переписывались с ним. Это невероятно оригинальный автор, работающий практически во всех возможных поджанрах фантастической литературы: и так называемый weird fiction, и научная-фантастика, и классическое фэнтези. Пикантности его прозе придаёт то, что он сторонник марксизма. Очень интересно, когда в романах водяные начинают устраивать стачки, полиция избивает каких-нибудь домовых, начинается революция, в которой участвуют люди-машины. У него на этот классический фантазийный бестиарий и набор сюжетов наложена марксистская критическая теория, что придаёт повествованию социальный реализм. Чайна — ​стихийный урбанист, любит детально и ярко описывать городскую жизнь. Действие «Последних дней нового Парижа» происходит в оккупированном нацистами городе, который наводнили манифы — ​ожившие образы, вырванные из подсознания сюрреалистов. По руинам бродят демоны, вызванные из Ада эзотериками СС. Звучит, как бред сумасшедшего, но он настолько классно пишет, что, когда начинаешь читать, всё это становится вполне достоверной реальностью.

Также в 2019 году вышла дебютная книга «Халулаец» нашего современника и земляка Павла Селукова, вот-вот готовится к выходу вторая — ​теперь уже в издательстве АСТ. Редакция Елены Шубиной издаёт крупномеров российской современной прозы типа Людмилы Улицкой и Дмитрия Быкова. 32-летний Павел — ​интересный персонаж. Он слесарь без высшего образования, пишет маленькие рассказы о повседневной пермской жизни и «крайних человеческих состояниях». Леонид Юзефович так говорит о Селукове: «Мне кажется, это именно тот писатель, которого не хватало нашей литературе, чтобы напрямую, без сложной системы зеркал, отразить современность и при этом вернуться к своим истокам — ​к раннему Достоевскому, например. <…> Павел Селуков — ​один из немногих молодых писателей, кто не занят самовыражением, но пишет о людях и для людей. Уверен, что его рассказы найдут благодарного читателя». Кому-то Селуков нравится, кому-то нет, но мы не можем обойти его вниманием.

Читать с детьми

Ещё лет восемь назад был дефицит хороших детских книг, а сейчас выбор огромный. Когда, как не в каникулы, мечтать о приключениях и дальних странах? Одна из моих самых любимых книг, которую мы с сыном читали до пяти часов утра, потому что не могли остановиться, — ​роман «Правда о Салли Джонс» Якоба Вегелиуса. Это современный шведский автор, который использует классические приёмы, мотивы и темы приключенческой литературы. Всё лучшее, что мы любим у Даниэля Дэфо, Жюля Верна, Марка Твена, Конан Дойла, Герберта Уэллса, собрано в одну книгу. Есть и современные тренды — ​главная героиня книги женского пола. Это умная говорящая горилла Салли, которая работает механиком на пароходе своего лучшего друга капитана Генри Коскелы. В книге большое количество красивых авторских иллюстраций, стилизованных под гравюры. Она вообще классно сделана. На форзаце карта со всеми перемещениями персонажей. Большая часть романа происходит в Лиссабоне, поэтому любители Португалии получат удовольствие от всех этих топонимов.

Есть классная книжка «Остров сокровищ» — ​всеми любимый роман, классика приключенческой литературы. Но этот экземпляр имеет особенность — ​здесь использованы работы культового иллюстратора Мервина Пика. Надо сказать, просто сногсшибательные. Потому что пираты, которых мы привыкли представлять однотипно, как каких-то мужиков с эспаньолками и в треуголках, у него обретают свои лица — ​жуткие, местами брейгелевские. Будет интересно при совместном чтении с ребёнком рассматривать эти иллюстрации. У книги приятный матерчатый корешок, есть закладка. Идеальная вещь в подарок.

Можно вместе с ребёнком перечитать и классика советской детской литературы Юрия Коваля. Его «Приключения Васи Куролесова» — ​о деревенском детективе, довольно рассеянном и простоватом парне, который неожиданно попадает во всякие криминальные истории, связанные с хищением имущества, мошенничеством на колхозном рынке и тому подобное — ​написаны с юмором и, несмотря на советскую специфику, читаются и сейчас очень хорошо. По одной из повестей есть ещё и замечательный мультфильм, который можно посмотреть сразу после чтения книги.

Стоит обратить внимание на подростковую серию лучшего российского издательства книг для детей «Самокат». Мы все знаем про закон о возрастных ограничениях: довольно противоречивый и многими людьми трактуемый как совершенно идиотский. Он обязывает делать маркировки и запрещает продавать книги детям, если те «ещё не готовы об этом узнать». Так вот, серия для подростков «Недетские книжки» имеет дело с темами, попавшими под запрет: детская гомосексуальность, психические проблемы, девиантность и так далее. То есть книги будто недетские, но вообще-то написаны для детей. Чтобы обойти этот «18+» запрет, сделана специальная обложка: отрываете её и даёте книгу своему ребёнку, если уверены, что ничего страшного не произойдёт, когда он в своём читательском опыте коснётся каких-то взрослых тем.

У этого же издательства есть прекрасная серия для детей «Книги завтрашнего дня», где на простых примерах и с классными иллюстрациями рассказывается о феминизме, социальных неравенствах и диктатуре.

Если вашим детям в каникулы не до книг, можно вместе полистать интересный комикс «Еретики! Чудесные (и опасные) истоки философии Нового времени», который в увлекательной и поп-культурной манере рассказывает про главных еретиков. Среди них, естественно, Джордано Бруно и Галилео Галилей. Здесь отражена история начала борьбы естественнонаучных идей с церковными креационистскими идеями. Поскольку дети, сколько бы храмов сейчас ни строили, всё равно растут в ситуации победившей науки, им это интересно. Я опробовал комикс на своём сыне, ему очень понравилось. Он теперь говорит про себя, что придерживается научной точки зрения на происхождение жизни и Вселенной. Этот комикс стал ему отличным подспорьем для развития эрудиции и споров с учителями воскресной школы. В общем, чтение для молодых пытливых умов и потенциальных еретиков.

О музыке, кино и искусстве

В июле 2019 года вышла книга журналиста Алексея Мунипова «Фермата. Разговоры с композиторами» — ​замечательный сборник бесед о современной академической музыке. Большинство имён неизвестно широкому читателю, но у многих пермяков после эпохи Теодора Курентзиса, восемь лет баловавшего нас мировыми премьерами и приглашавшего редких гостей, интерес к полю актуальной музыки ещё не рассеялся. Эта книга для всех, кто заразился происходящим в высокой театральной культуре. Автор беседует с 20 композиторами, и мы видим, что это необыкновенно -умные и оригинальные люди. Все интервью — ​стопроцентное погружение в мир современной музыки.

Погрузиться в мир кино и поэзии 1960-х можно с книгой «Сегодня вечером мы пришли к Шпаликову. Воспоминания и дневники». Геннадий Шпаликов — ​известный советский сценарист и поэт. Это центральный персонаж советского шестидесятничества. Обращаю внимание на эту книгу, потому что если говорить о русской истории XX века, то 60-е — ​самое продуктивное и эмоционально насыщенное время. Причём Перми это касается в полной мере. У нас тоже были очень интересные шестидесятники. И архитекторы, и художники, и детские писатели, и журналисты. Наш город наибольший интеллектуальный расцвет получил именно в 60-е. Тем, кто знает и любит Шпаликова, «Я шагаю по Москве», «Заставу Ильича», «Я родом из детства», будет очень интересно прочитать книгу. Здесь есть и его собственные тексты, и воспоминания разных людей о нём — ​Ролана Быкова, Георгия Данелии, Марлена Хуциева, Андрея Кончаловского, Беллы Ахмадулиной и других.

Всем поклонникам музея PERMM рекомендую книгу «Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства» — ​это биография американского историка, директора МоМА, главного зачинателя музея современного искусства как феномена и институции. Автор Сибил Гордон Кантор рассказывает о значимости роли Барра, сумевшего обуздать стихийное бедствие, которым оказалось искусство XX века. Что такое музей modern art, откуда он взялся, как всё это развивалось и к чему пришло — ​читайте в книге.

О тенденциях

Вступая в новый год, важно освежить свои знания о мировых тенденциях. На пике — ​экология и антропология. Стоит порадоваться, что мы живём в одном городе с двумя замечательными философами Дмитрием Вяткиным и Яной Цырлиной, их издательство «Гиле Пресс» 20 изданными книгами инициировало целый ряд конференций, дискуссий и полемик на страницах профессиональных журналов. Это современные направления в континентальной и американской философии, которая называется либо «спекулятивный реализм», либо «объектоориентированная онтология». Смысл в том, что все они пытаются подорвать исключительный статус человека, отойти от антропоцентричных моделей и осмыслить реальность. Естественно, всё это напрямую связано с современными движениями, в том числе феминизмом (потому что часть авторов — ​теоретики феминизма) и экологией (потому что вопрос экологии неизбежно затрагивает статус человека и его самоощущение). Одна из последних книг издательства — ​«Чему животные учат нас в политике» Брайана Массуми. Сложная для чтения вещь, но люди с -философским и филологическим образованием осилить смогут. Интересно, что животные руководствуются в своей жизни не только инстинктами. У каждого из них огромное количество индивидуальных черт. Например, они играют не только для того чтобы тренироваться в охоте или межплеменных брачных стычках, но в том числе и потому, что им это просто нравится. Из этого можно сделать много разных выводов, чем и занимается автор.

К интересным выводам о месте человека в мире приходит и автор книги «Гриб на краю света. О возможности жизни на руинах капитализма». Антрополог Анна Лёвенхаупт Цзин исследовала очень дорогой гриб-деликатес, который у нас называется «рядовка полевая», а в Японии — ​«мацутакэ». Топ-менеджеры крупных японских корпораций дарят его друг другу, чтобы выразить своё почтение. Причём если сделать это неправильно, жест могут счесть взяткой и посадить в тюрьму. Анна рассказывает о распространении этого вида, о людях, которые занимаются сбором гриба по всей планете, и о том, какие из этого получаются товарные цепочки, не всегда официальные рынки и спекуляции. По сути дела, это размышление на тему того, как живые организмы, не имеющие интеллекта, используют человека для собственных целей, в конкретном случае — ​для собственного распространения. Автор заключает, что грибу сотрудничество с человеком выгодно. Интересно, что этот гриб растёт на местах вырубки, и один из векторов размышления автора — ​о том, как на уничтоженных, с точки зрения экологов, пространствах земля начинает порождать новые типы отношений. Анна называет это «жизнью на руинах капитализма». Мировой капитализм производит какие-то экологические катастрофы, но на месте этих катастроф возникают не просто новые типы жизни, а новые типы связей. В том числе между людьми и нечеловеческими организмами.

Ещё одна злободневная тема — ​защита персональных данных. Здесь любопытна книга журналиста Яши Левина «Интернет как оружие. Что скрывают Google, Tor и ЦРУ». Это большое журналистское расследование о том, как нарушается наша свобода и как международные корпорации используют попавшую в интернет информацию. Яша глубоко изучил всю историю вопроса и изложил её понятным языком. Однажды мы привозили Левина в Пермь. После выступ-ления ему задали вопрос: «Как обезопасить свои личные данные?» Ответ был однозначным: «Никак. Разве что вы живёте в лесу и без электричества».

О хобби

Затяжные выходные благодатны и для литературы о простых радостях жизни. Например, о пище. Книга Александра Гримо Де Ла Реньера «Альманах гурманов» — ​не просто сборник рецептов, хотя и они там есть, но занимательнейший рассказ о гастрономической культуре Франции начала XIX века. Книга издана с качественным переводом и хорошей редактурой. «Альманах гурманов» — ​целая история о том, как, где и какие продукты покупали парижане, как формировалась рецептура знаменитых французских блюд. На проверку дарил эту книгу хозяину ресторана, он был впечатлён.

Для поклонников сериалов — ​книга «Охотник за разумом. Особый отдел ФБР по расследованию серийных убийств». Этот документальный остросюжетный нон-фикшн заслуживает внимания и всех тех, кто неравнодушен к теме кровожадных преступников. Авторы — ​профессиональный профайлер и спецагент ФБР Джон Дуглас, разработавший систему поведенческой классификации серийных убийц, и журналист Марк Олшейкер. В книге чередуются байки из собственной жизни авторов и жуткие подробности серийных убийств. Кстати, портрет Джека Кроуфорда — ​одного из главных героев «Молчания ягнят» — ​был основан на личности Джона Дугласа. Оцените масштаб личности!

Если вы следите за фэшн-индустрией, берите на вооружение журнал «Теория моды», выходящий под редакцией замечательного культуролога и историка моды Людмилы Алябьевой. Его номера разбиты по темам, а периодически выходят книги. Одна из последних — ​«Богема. Великолепные изгои». В ней автор Элизабет Уилсон рассматривает явление богемы, откуда она появилась, в каком историческом контексте, какова роль женщины внутри неё. Рассуждение сводится к привычкам, особенностям одежды и тому, как из элитарного, замкнутого в себе движения всё перешло в массовое производство. Кстати, в этой же серии есть шикарная книга «Кроссовки. Культурная биография спортивной обуви». Автор Екатерина Кулиничева рассказывает об этом феномене современной моды, называет основные модели, тенденции, имена личностей, оказавших влияние на развитие и популяризацию спортивной обуви.

Чтобы подготовиться к лету или вспомнить прошлый сезон, возьмите в руки масштабное исследование «Велосипед: иллюстрированная история» Тони Хэдленда и Ханса Эрхарда Лессинга. В этой книге всё: захватывающая история транспортного средства, тираж которого перевалил за миллиард, ключевые этапы его эволюции, описание легендарных моделей, устройство основных механизмов. Книга внушительная, с большим количеством иллюстраций, поэтому подойдёт не только для личного чтения, но и в подарок заядлым велосипедистам.