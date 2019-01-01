Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Доброта преобразит мир Завершилась программа «Пермский край — территория культуры 2019» Поделиться Поделиться Твитнуть

Прекрасным днём — ясным и немного морозным — множество автобусов отправилось из разных точек Пермского края в Добрянку, где на сцене общественного центра «Орфей» состоялась передача символов «Центр культуры Пермского края» от культурных столиц 2019 года — Добрянки, Оханска и села Посад — столицам года будущего: Чусовому, Орде и коми-пермяцкому селу Пешнигорт.

Много ли можно узнать о городе за время одной короткой поездки? Немного: только главное. Добрянка, будучи центром культуры Пермского края, старалась максимально оправдать своё название и стать столицей не только культуры, но и доброты. И это не только символично, но и глубоко верно.

На протяжении всех 12 лет, что Министерство культуры Пермского края проводит программу «Пермский край — территория культуры», её события давали обильную пищу для размышлений: а что такое культура? Каждый город, район, каждое сельское поселение Пермского края, создавая свою культурную программу, делится собственными соображениями на эту тему.

Культура — это не только события в сфере искусства. Это и спорт, и поддержка социальных инициатив, и благоустройство территории, и культура быта, поведения… Программы центров культуры Пермского края — это новые традиции, новые арт-объекты, новые произведения искусства и даже новые легенды. Эффект от программы не ограничивается одним годом. Он длится и длится, и вокруг брошенного однажды «камня» расходятся новые и новые «круги» в виде культурных инициатив.

Вот почему так верно и так плодотворно добрянское понимание культуры: культура — это доброта.

Мощное доказательство этому было предъявлено 21 декабря, когда в санатории «Демидково» на территории Добрянского района впервые вручили «Премии доброты» Пермского края.

«Говорящие» качели в селе Посад на фоне клуба, украшенного иллюстрациями к сказкам Ольги Арматынской



Премия была создана для поддержки и популяризации меценатства и подвижничества в сфере культуры. Её лауреатами стали предприятия, учреждения, общественные организации и просто люди — деятели искусства, волонтёры, те, кто всей своей деятельностью утверждает в жизни добро. Номинантами стали 19 человек и организаций из девяти городов и районов Пермского края.

Церемония вручения «Премии доброты» стала частью большого Форума доброты, где речь шла о примерах и принципах меценатства и благотворительности. Планируется, что и премия, и форум станут ежегодными — и это один из ярчайших примеров того, как программа «Пермский край — территория культуры» создаёт новые социальные практики, новые традиции.

Как эта программа преображает территорию центра культуры Пермского края, гости Добрянки увидели чуть позже.

Добрянка — город старинный, но его история почти полностью похоронена на дне Камского водохранилища, затопившего строгановский железоделательный завод. В советское время город приободрился и разросся благодаря Пермской ГРЭС, ставшей новым градообразующим предприятием. Сегодня жители Добрянки восстанавливают свою историю и славные традиции. Именно в этом — сердцевина программы «Добрянка — столица доброты», её пафос.

Когда-то Добрянский завод для всей огромной Пермской губернии изготавливал вафельницы — наимоднейший кухонный гаджет на рубеже XIX—XX веков. Чугунные вафельницы разных форм сегодня хранятся в Добрянском музее, а на пешеходной улице города — аллее Доброты — каждый год печётся множество вафель и других вкусных десертов на Фестивале сладостей. Как и в строгановские времена, Добрянка стремится накормить сладким весь Пермский край.

Когда-то именно завод создавал городское благоустройство и определял визуальный стиль города, и сегодня тут и там вновь появляются элементы этого стиля: металлические фигурные решётки, скамейки, фонарики. В едином «добрянском» стиле решено благоустройство набережной и примыкающего к ней сквера имени Павла Свизёва, легендарного добрянского промышленника, изобретателя и, как сказали бы сегодня, урбаниста. О нём и его деятельности в качестве управляющего Добрянским заводом рассказывает специальный стенд в сквере, оформленный, разумеется, в «добрянском» стиле — с рамкой из металлических завитушек.

Здесь же, на набережной, рядом со сквером и музеем, расположились амфитеатр для проведения летних уличных концертов, огромные шахматы — арт-объект и спортивный снаряд «в одном лице» и особый добрянский арт-объект — Добрячок, который держит щуку — доказательство верности находящейся рядом надписи: «Рыба в Каме есть!»

Добрячки — забавные простодушные металлические человечки — в рамках программы «Добрянка — столица доброты» появились на всей территории города. Добрячок встречает гостей на въезде в город, Добрячок держит строительный мастерок в новом микрорайоне, Добрячок-старичок сидит с книжкой напротив библиотеки. Рядом с общественным центром «Орфей» целых два Добрячка — с гармошкой и с балалайкой, а на аллее Доброты расположились на скамейке Добрячки бабушка с дедушкой и их собачка. Рядом с этой скульптурой, утверждающей добро не только по отношению к людям, но и по отношению к их любимым питомцам, в день закрытия программы проходил благотворительный фримаркет, на котором волонтёры собирали средства для собачьих и кошачьих приютов.

По словам главы Добрянского муниципального района Константина Лызова, культурные преобразования в городе будут продолжаться и после закрытия программы «Добрянка — столица доброты». В наступающем году будет построен концертный амфитеатр на воде Добрянского залива, напротив набережной, а реконструкция знаменитого добрянского долгостроя — дворца культуры — уже началась. Через два года в городе наконец-то появится настоящий дворец, да ещё и со спортивным залом!

Пока дворец строится, его функции скромно, но честно выполняет общественный центр «Орфей». Именно там прошла церемония подведения итогов программы «Пермский край — территория культуры 2019» и передачи символов центра культуры Пермского края культурным столицам следующего года.

О том, как много интересного произошло за год в Добрянке, Оханске и Посаде, рассказывало красноречивое видео. Оханск доказал, что он — «родина слонов и не только». События его программы складывались вокруг палеонтологической находки — останков трогонтериевого слона. Слона рисовали, о нём пели, сочиняли сказки. Даже городские лавочки приобрели форму слонов. Но не слоном единым!.. Оханский музей получил долгожданную экспозицию работ местного уроженца — художника Павла Шардакова, а весь городок — многофункциональную сцену под открытым небом.

Село Посад — небольшое, но знаменитое: здесь находится популярный туристический объект — камень Лобач, около которого на берегу Сылвы летом организуются стоянки туристов-сплавщиков. В рамках программы «Дыхание посадских гор» места стоянок были благоустроены, в селе появилась туристическая навигация, а вершины окрестных гор украсили кинетические арт-объекты. В Посаде прошли детский креативный лагерь, резиденция художников, которые изготовили арт-объекты и организовали концерты «продвинутой» музыки. Стены местного клуба украсили панно с иллюстрациями к сказкам Ольги Арматынской — создательницы новых посадских легенд, а установленные перед клубом качели вслух читают эти сказки, когда на них кто-то качается.

В 2020 году шанс на создание новой культурной среды и новых традиций получат Чусовой, Орда и Пешнигорт.

Чусовой не в первый раз становится центром культуры Пермского края и имеет возможность не разбрасываться, а сосредоточить усилия на «сердце города» — улице Ленина, которая в 2020 году полностью преобразится, и не только внешне: запланировано множество культурных событий, связанных с историческим центром города.

События программы Ординского района связаны со старинными горнозаводскими сёлами и старинным же промыслом — камнерезным. Проходящий в селе Красный Ясыл летний фестиваль камнерезов станет по-настоящему масштабным событием, в Ашапе будут чествовать наследие демидовских заводов, а в Орде восстановят старинный острожек.

В Пешнигорте получит развитие этнокультурный парк, а центральным событием программы «Оласö да вöласö» («Жили-были») станет фестиваль самодеятельных театров.

Все участники программ 2019 и 2020 годов, а также простые жители Добрянки, пришедшие на церемонию, получили отличный подарок — праздничный концерт. Организатор события — Пермский дом народного творчества «Губерния» — справедливо счёл, что местная самодеятельность — это прекрасно, но хорошо знакомо и надо показать нечто действительно выдающееся, поэтому со сцены «Орфея» прозвучала целая программа Академического хора «Млада». Она удивительно рифмуется со смыслом программы «Пермский край — территория культуры»: культура и доброта — одно и то же.

Завершился вечер гимном центров культуры Пермского края, написанным не простым музыкантом, а разработчиком и многолетним идеологом программы — Александром Протасевичем.

Звание первых в истории лауреатов «Премии доброты» получили:

• В номинации «Верность традициям» — соликамский Фонд гражданских и общественных инициатив «Преображение», который финансирует работы по восстановлению Троицкого собора и Соборной колокольни Соликамска и помог в ремонте помещения для «Галереи домовой росписи».

• В номинации «Личное дело» — Михаил Калинин, почётный гражданин Добрянского городского поселения, библиотекарь по организации работы коммуникационных площадок Добрянской городской библиотеки.

• В номинации «Событие» лауреатом стало ПАО «Метафракс», благодаря которому появились и развиваются множество культурных инициатив, важных не только для Губахи, где находится предприятие, но и для всего Пермского края. Среди них — ландшафтный театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» и его главное событие — музыкальное шоу на вершине горы, на которое съезжается до 10 тыс. человек со всего региона и из-за его пределов.

• В номинации «Продвижение регионального культурного бренда» премию получил Пермский филиал компании «Мобильные ТелеСистемы» за систематическую поддержку региональных культурных ценностей, в том числе за помощь в создании экспозиции «Галереи домовой росписи» в музее Соликамска.

• В номинации «Волонтёры добра» лауреатом стала писательница, художница, общественный деятель Нина Горланова. Наконец-то она получила заслуженное признание за многолетнюю и совершенно подвижническую работу с пациентами детского онкогематологического центра, требующую от немолодой и не очень здоровой женщины немалых физических и душевных сил. Трижды в неделю Нина Викторовна отправляется в онкоцентр, где проводит занятия по арт-терапии, а затем рассказывает о юных художниках в социальных сетях.