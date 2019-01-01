Дарья Крутикова В магазин за паспортом В микрорайоне Парковом открыли отделение «Мои документы» Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый офис многофункционального центра (МФЦ) работает по адресу проспект Парковый, 23. Он расположился в торговом центре «Парк Авеню». Специалисты работают в пяти окнах приёма-выдачи документов и готовы предоставить жителям более 900 государственных и муниципальных услуг.

Ближе к дому

Это первый многофункциональный центр, расположенный на Парковом, и второй по счёту МФЦ, открытый в Пермском крае на площадке торгового центра. В августе этого года отделение МФЦ появилось в ТЦ «Новый» в посёлке Култаево Пермского муниципального района.

В микрорайоне Парковом ведётся активная застройка, количество жителей увеличивается, при этом для оформления каких-либо документов они были вынуждены ездить в соседние районы. Именно поэтому открытие нового офиса в шаговой доступности стало настоящим праздником для многих.

«Просьбы открыть здесь дополнительный офис поступали от самих жителей Паркового. Им не очень удобно добираться до МФЦ в других районах, поэтому мы решили открыть ещё один филиал на территории этого микрорайона», — пояснили в краевом МФЦ.

Быстро и удобно

Самый большой плюс нового офиса — расположение в центре микрорайона. «Парк Авеню» — один из самых крупных ТЦ на Парковом. Как правило, жители приходят сюда за покупками, а теперь приятное можно совместить с полезным. Отделение «Мои документы» располагается на втором этаже здания, при этом для удобства посетителей имеется лифт.

Среди преимуществ расположения офиса в ТЦ — наличие вместительной парковки для машин. В самом же помещении МФЦ сделан современный ремонт. Первые посетители уже успели оценить уютную обстановку центра.

Общими усилиями

Создание МФЦ на площадке торгового центра «Парк Авеню» стало возможным благодаря поддержке со стороны пермского бизнеса. Помещение предоставлено учреждению на безвозмездной основе.

«В густонаселённых городских микрорайонах торговый центр несёт и общественную функцию. Помимо возможности приобрести товары, необходимые для повседневной жизни, должны быть доступны бытовые и социальные услуги. Мы разделяем интересы наших покупателей и уважаем их время, поэтому руководство торгового центра приняло решение в рамках государственно-частного партнёрства и программы социальной ответственности предоставить площади для открытия офиса «Мои документы», — говорит Наталья Зобнина, администратор торгового комплекса «Парк Авеню».

Услуг всё больше

Как отмечают в краевом МФЦ, количество обращений жителей в филиалы «Мои документы» с каждым годом увеличивается. По предварительным итогам, в этом году пермские офисы оказали 3 млн услуг, это на 8% больше, чем в прошлом году. Появилось также 38 новых услуг, среди которых возможность обращения в Роспотребнадзор через МФЦ.

Напомним, теперь подать жалобу на плохое обслуживание в магазине, торговлю просроченными продуктами, отказ в возврате товара, завышенные коммунальные платежи и так далее можно, обратившись в ближайший офис МФЦ.

Жители, которым необходима помощь в составлении претензии, также могут обратиться в многофункциональный центр — в рамках пилотного проекта в восьми филиалах учреждения организовано консультирование со специалистами Роспотребнадзора по видеосвязи. Опытные сотрудники подскажут, как юридически грамотно подать претензию. В Перми услуга предоставляется в отделении Мотовилихинского района (ул. Уральская, 47а) два раза в неделю — по средам и пятницам, по предварительной записи (тел. 8-800-550-05-03).

Доступно для всех

Сегодня получение услуг через МФЦ доступно более чем 99% жителей всех муниципальных образований региона. Поэтому развитие региональной сети «Мои документы» носит точечный характер. Новые офисы создаются исходя из реальных потребностей в каждом муниципальном образовании.

В этом году новые подразделения были открыты в Перми, Березниках, Чайковском, Соликамске. Как отмечают специалисты МФЦ, создание дополнительных окон даёт возможность разгрузить основные офисы, а значит, сократить время ожидания для посетителей. Так, если в прошлом году заявители могли провести в очереди в среднем 10 минут, то в этом году — всего 5,16 минуты.

Офис МФЦ на Парковом работает шесть дней в неделю — с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00, по четвергам рабочий день продлён до 20:00. Предварительная запись на приём по телефону 8-800-550-05-03.