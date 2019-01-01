Инвестиции в будущее Пермские нефтепереработчики, модернизируя производство, вкладываются в экологию и человеческий капитал Поделиться Поделиться Твитнуть

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подводят предварительные итоги уходящего года. В 2019 году предприятие инвестировало в производство более 6 млрд руб., внедрило 55 предложений по улучшению производства с ожидаемой экономией в размере 5 млрд. руб. Это станет весомым дополнением к успешной деятельности завода в целом.

Согласно расчетам, чистая прибыль предприятия по итогам 2019 года достигнет порядка 43,3 млрд руб., что почти на 19% выше уровня прошлого года. Выручка от реализации товаров и услуг ожидается на уровне 392 млрд руб., это на 4 млрд руб. (1%) выше уровня 2018 года. Ожидается, что на конец декабря годовой объем переработки нефтегазового сырья достигнет 14 млн 373 тыс. тонн.

При этом компания сохраняет географию поставок продукции зарубежным потребителям: на долю экспорта приходится 40% от общего объема выпускаемой продукции.

Фундамент развития

Объем освоенных инвестиций в 2019 году составит около 6,628 млрд руб. На эти средства с начала года коллектив предприятия реализовал целый ряд проектов. В том числе, деньги вложены в строительство эстакады налива светлых нефтепродуктов, в программу модернизации трубчатых печей, дооборудование установки атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ-5) блоком электрообессоливающей установки (ЭЛОУ). Кроме того, средства пошли на строительство блока гликолевой осушки и систему мониторинга состояния атмосферного воздуха.

В ходе реконструкции установки АВТ-5 выполнен большой объем работ, которые проводились в уникальных условиях — в режиме остановочного ремонта. В итоге замена теплообменного оборудования позволила повысить энергоэффективность объекта, завершить строительство блока ЭЛОУ и ввести его в эксплуатацию.

В 2019 году компания «ЛУКОЙЛ» приняла положительное решение о строительстве на территории производственной площадки ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» комплекса каталитического крекинга (FСС). В настоящее время ведется работа по подготовке к реализации этого нового инвестиционного проекта, рассчитанного на 2020-2025 годы. Ожидается, что инвестиции составят 85 млрд. руб.

В состав комплекса помимо каталитического крекинга входит несколько технологических объектов, таких, как установка по производству водорода, гидроочистка дизельного топлива и бензина, алкилирование и др. Ввод объекта в эксплуатацию значительно увеличит производство светлых нефтепродуктов. Кроме того, реализация этого проекта создаст порядка 400 дополнительных рабочих мест.

Подготовка профессионалов

Предприятие инициировало создание базовой кафедры «Переработка нефти и газа» на базе Пермского национального исследовательского политехнического университета. Новая кафедра входит в состав факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий.

На предприятии из года в год поощряют инициативы работников по внедрению улучшений на производственных мощностях. И если в 2018 году в банк идей поступило 70 предложений от работников и 16 из них были реализованы, то уже по итогам 11 месяцев 2019 году работники внесли 154 предложения, из которых 55 уже внедрены в производство. Ожидаемый экономический эффект от внедренных новаций составляет 5,1 млрд руб.

В уходящем году на площадке «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» прошел X конкурс профессионального мастерства работников организаций группы «ЛУКОЙЛ». За звание «Лучший по профессии» по направлению «нефтегазопереработка и нефтехимическое производство» боролись конкурсанты из 12 регионов страны и мира. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» достойно принял соревнования международного уровня.

Создание экосистемы

В деятельности «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» бережное отношение к окружающей среде входит в число основных приоритетов. По данным предприятия, Пермский нефтеперерабатывающий завод реализует инвестиционную программу, имеющую ярко выраженный природоохранный характер, ведет реконструкцию технологических объектов. За три года объемы переработки сырья увеличены более чем на миллион тонн, при этом выбросы в атмосферу сокращены на 11%. Общие затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2019 году ожидаются порядка 1,348 млрд руб.

В сентябре текущего года совместно с представителями общественных и экологических организаций «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» провел экологическую акцию «Общественный контроль».

В уходящем году предприятие признано победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия труда работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Деятельность предприятия не ограничивается производственно-экономическими достижениями: порядка 180 млн руб. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» направил на инвестирование социальных объектов и благотворительную деятельность. В рамках Соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве между Пермским краем и компанией «ЛУКОЙЛ» оказана поддержка учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта.