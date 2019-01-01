Вера Гиренко Красный — самый новогодний цвет В минувшие выходные в Перми прошёл Red Market Поделиться Поделиться Твитнуть

На два дня пятый цех «Завода Шпагина» превратился в настоящую праздничную шкатулку со множеством сюрпризов. Здесь собрались мастера нетривиальных вещиц, как правило, ручной работы. Организаторы Red Market утверждают, что с каждым годом в Перми становится всё больше дизайнерских и фермерских производств. «В этом мы не отличаемся от всего остального мира. Везде ценятся стильные эксклюзивные вещи, которые могут подчеркнуть индивидуальность своих обладателей, и еда, которая приготовлена из натуральных ингредиентов. В Перми достойно отвечают на этот запрос потребителей», — пояснила одна из основательниц маркета Алёна Кобылянская.

Портрет среднестатистического потребителя товаров Red Market было легко составить, пробежав глазами программу и бегло оглядев ассортимент аккуратных прилавков. Молодые, образованные, достаточно хорошо обеспеченные и стильные люди с богатым визуальным бэкграундом. Не обладая этими характеристиками, просто невозможно оценить дизайнерские украшения из стали, нарядные платья не заводского покроя и футболки с ироничными принтами (помните лицо Кевина из фильма «Один дома» сразу после того, когда он протёр лицо лосьоном после бритья?), мыло в деревянных коробочках… И куда же без сугубо новогоднего ассортимента: ароматических свечей, вкусного травяного чая, экосладостей, фермерского сыра и винтажных ёлочных игрушек?

Впрочем, главным на Red Market была даже не возможность удачных покупок, а атмосфера. Её создавали музыканты, ведущие мастер-классов и лекторы. Все вместе они поддерживали идею беззаботной и экологичной жизни. Музыкальную программу этого года обогатила московская гостья. К пермским диджеям (таким как, например, Kapusha, via vesna и Иван Степанов) в этом примкнула Лиза Громова, которую называют представительницей «российского неопопа десятых годов» и сравнивают с Монеточкой.

В зоне мастер-классов стихийно возникло пространство для детей и родителей. Здесь им предлагалось вместе порисовать, красиво упаковать подарок, сделать новогодний венок и даже снять собственный мультик. «Дома таким заниматься не будешь, а тут есть и компания других детей, и ведущий, можно отдохнуть немного, отвлечься», — рассказала Мария, мама шестилетнего Павлика.

Программа лекций была составлена таким образом, чтобы рассказать о современности, её особенностях и противоречиях максимально увлекательно и при этом ёмко. Пермские дизайнеры говорили о том, как сделать моду этичной и избавиться от необходимости гнаться за трендами. Представители мастерской «Снова новое» рассказали о том, как сделать из советской радиолы модный интерьерный акцент. Исследователь языка и коммуникаций Никита Клюев рассказал, как мемы меняют наш язык и какие тенденции нашего общения выдают…

По словам организаторов Red Market, программа — это вклад в решение актуальных вопросов современности. «Нам важно, чтобы у нас были заявлены такие темы, как дизайн и экология, чтобы прозвучали вопросы, как нам жить в гармонии с окружающей средой», — пояснила Алёна Кобылянская.

По её словам, каждый год ярмарка собирает всё больше людей. В этом году на Red Market пришли более 3000 человек.