Полина Путякова журналист Во власти бюджета Экономический рост в 2020 году зависит от госрасходов Поделиться Поделиться Твитнуть

Эксперты по-разному оценивают экономические итоги уходящего года — от стагнации до слабого роста. Однако в прогнозах на 2020 год их мнения сходятся. В самой экономике нет значимых очагов для развития, и существует только одна сила, способная её подтолк­нуть: господдержка и нацпроекты.

Экономисты отмечают, что одним из сдерживающих факторов роста экономики является высокий износ основных фондов



Неоднозначные оценки

Доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина обращает внимание на то, что ряд ключевых экономических показателей региона в 2019 году имели положительную динамику. Среди них — индекс промышленного производства, который по итогам девяти месяцев 2019 года составил 102,9%. Кроме того, за это время в полтора раза вырос объём грузов, перевезённых транспортом, а общий грузооборот вырос почти в два раза. Внешнеторговый оборот Пермского края увеличился на 10%. «Другой вопрос, достаточно ли этого, чтобы говорить о том, что экономика края растёт опережающими темпами. Мне это кажется преждевременным. Эксперты утверждают, что говорить об устойчивой тенденции можно тогда, когда темпы роста в течение некоторого периода сохраняются на уровне более 3%. Да, сейчас по сравнению с 2018 годом мы наблюдаем положительную динамику, но не более того», — рассуждает Букина.

Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова оценивает прошедший год как стабильный — с невысокими темпами роста (и в Пермском крае, и в целом в России), но и без падений. Среди основных причин такой динамики экономист называет реальные доходы населения. «Не нужно смешивать эту тенденцию с динамикой средних заработных плат, которые весьма оптимистично увеличиваются. Уровень покупательной способности определяется не ими, а ростом или снижением реальных располагаемых доходов, а они пока не растут после снижения в предыдущие годы. Поэтому не растёт и спрос», — говорит Юлия Стародумова. Как ни парадоксально, но в условиях невысокой покупательной способности населения низкая инфляция тоже отчасти играет в минус, отмечает эксперт. Она снижает мотивацию тратить деньги прямо сейчас, ведь и через год покупка будет стоить почти столько же.

По мнению Стародумовой, кроме невысокого спроса есть ещё один фактор, ограничивающий развитие экономики, — высокая степень износа основных фондов. «Не считая добывающего сектора, вся остальная промышленность находится в очень изношенном состоянии, основные фонды практически не обновляются. Это сказывается как на количестве производимой продукции, так и на её качестве и современности», — говорит эксперт.

Наконец, нельзя забывать и о влиянии внешних факторов. По словам доцента кафедры предпринимательства и экономической безопасности ПГНИУ Александра Бобкова, давление со стороны ведущих мировых экономик, поддерживающих, а иногда и усугубляющих политику санкционного вмешательства, негативным образом сказывается на динамике экономического роста Российской Федерации и её регионов. Особенно тех, промышленный потенциал которых во многом ориентирован на экспорт и использование высоких технологий. И Пермский край как раз относится к этой группе регионов.

В минэке говорят, что потенциал для развития у региональной экономики есть. Так, в 2019 году Пермский край вошёл в топ-15 регионов РФ по объёму экспорта



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К сожалению, последствия невысокой экономической динамики несколько глубже, чем отсутствие роста в розничной торговле. Вследствие снижения спроса началась волна банкротств предприятий, констатирует Юлия Стародумова. По её данным, в Пермском крае в 2019 году количество банкротств юрлиц увеличилось примерно на треть. Это и крупные застройщики, такие как «Трест №14» и «Трест №7», завод «Машиностроитель», и ряд других, более мелких компаний, среди которых перевозчики и другие производственные и непроизводственные компании. «Развитию экономики Пермского края помимо внешних факторов препятствует ряд негативных тенденций, протекающих непосредственно в самом регионе. В ситуации стагнации экономика не строит много, не расширяет производство, поэтому строительный сектор неизбежно сжимается, и это коррелирует с предбанкротным состоянием сразу нескольких строительных компаний», — поддерживает коллегу Александр Бобков.

Но банкротства — это лишь самое явное и заметное следствие стагнации, отмечают экономисты. «Мы наблюдаем перетекание центров принятия решений крупнейших предприятий. «Ростех» планирует продать свой пакет в «Мотовилихинских заводах». НПО «Искра» уже перешло под контроль управляющей компании из другого региона. Следовательно, решения, касающиеся Пермского края, перестают приниматься здесь. Сбалансированность регионального бюджета вызывает вопросы в ситуации, когда основными статьями его доходов являются налог на прибыль и НДФЛ, а на три компании (ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Уралкалий» и ПАО «Метафракс») приходится как минимум 80% прибыли, заработанной топ-300 крупнейших компаний Пермского края», — перечисляет факты Александр Бобков.

Юлия Стародумова уверена, что данная тенденция является следствием стагнации и отсутствия спроса в Пермском крае, что вынуждает инвесторов уходить в другие регионы или передавать свои пакеты управляющим из других регионов. «Получается, что наш регион всё больше управляется извне. Налоговые поступления сокращаются уже сейчас, и мы теряем потенциал роста в будущем», — говорит она.

В Министерстве экономического развития Пермского края отмечают, что за девять месяцев 2019 года в регионе, напротив, наблюдается рост инвестиций в основной капитал. Без учёта данных по субъектам малого предпринимательства он составил более 139,5 млрд руб. (+12,1% к уровню аналогичного периода 2018 года).

Это стало возможным благодаря реализации инвестпроектов. В 2019 году девять проектов с совокупным объёмом вложений 38 млрд руб. получили статус приоритетных. Эти проекты должны создать в регионе 900 рабочих мест. Таким образом, сейчас в Пермском крае реализуется 28 приоритетных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций 416,6 млрд руб. Планируется, что с их реализацией в крае появится 18 189 рабочих мест, говорят в минэке. «В числе наших приоритетных инвестиционных проектов не только проекты, реализуемые в специфичных для Пермского края нефтедобывающей, химической и лесопромышленной отраслях, — подчёркивают в ведомстве. — Также уделяется внимание инвестиционным проектам в социальной сфере — строительству жилья для расселения аварийного фонда края, в сфере услуг — новым многофункциональным центрам с гостиницами, аквапарку, конгрессно-выставочному центру, кампусу для иностранных и российских студентов».

В 2019 году улучшились показатели экспорта: за период с января по август было экспортировано товаров на сумму $3,49 млрд, что на 6,37% (или на $0,21 млрд) больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (объём экспорта Пермского края за январь—октябрь 2018 года составил $3,28 млрд). В этом году Пермский край вошёл в топ-15 рейтинга по объёму экспорта с января по октябрь 2019 года среди регионов Российской Федерации, заняв 14-е место. «Эти цифры говорят о том, что экономика Пермского края находится в развитии, которое, благодаря наработкам этого года, продолжится в следующем году», — уверены в минэке.

Ограничения роста

Эксперты «Нового компаньона» не так оптимистичны. Они отмечают, что среди факторов, которые будут сдерживать экономический рост в следующем году, — налоговые изменения. Как с точки зрения законодательных нововведений, так и с точки зрения правоприменения налоговая политика будет всё жёстче, считают эксперты. «Налоговая нагрузка на бизнес и общество в целом увеличивается. Отмена ЕНВД — одно из самых неоднозначно воспринимаемых налоговых изменений последнего времени. Можно полагать, что это приведёт к определённому росту цен и на товары, и на услуги. Переход к новой системе налогообложения способствует увеличению налоговой нагрузки, что может быть компенсировано и за счёт кошельков потребителей. Кроме того, в некоторых случаях это приведёт к вытеснению бизнеса в «серую» зону. При этом инструментарий налоговых органов существенно расширился, и вероятность избежать ответственности в случае налоговых правонарушений очень невелика», — говорит декан экономического факультета ПГНИУ Михаил Городилов.

Один из наиболее ярких примеров ужесточения налоговой политики в 2019 году — изменение ставки НДС. А в следующем году наиболее значимым для малого бизнеса изменением станет как раз отмена ЕНВД, уверена Татьяна Букина. Она отмечает, что, по официальным расчётам Контрольно-счётной палаты Пермского края, даже при переходе на УСН налоговая нагрузка вырастет в четыре раза. А в некоторых случаях, по данным бизнесменов, в 15 раз. Если выбрать патентную систему, то с учётом страховых взносов нагрузка вырастет минимум в три-четыре раза. «В итоге тем, кто не справится с выросшей налоговой нагрузкой, придётся уйти. По мнению экспертов, огромная часть бизнеса — до 50% — либо уйдёт в тень, либо перерегист­рируется в других регионах, либо полностью прекратит деятельность», — отмечает Татьяна Букина. По её мнению, негативные последствия коснутся и бюджета: муниципалитет немало потеряет, так как НДФЛ, налоговые и неналоговые платежи сократятся в связи с ликвидацией бизнеса. В целом, считает экономист, сумма получится как раз такая, какую обещают выплатить в качестве компенсации из краевого бюджета.

В краевом минэке отмечают, что с отменой ЕНВД налоговая нагрузка не вырастет, а «станет соразмерной рентабельности и масштабам бизнеса». Рассматривая обращения представителей бизнеса, специалисты ведомства выяснили, что, как правило, увеличение налоговой нагрузки происходит в случае некорректного расчёта либо при выборе для расчёта неоптимального налогового режима. Например, торговое предприятие считает налог по ставке УСН (6% от дохода), в то время как предпочтительным вариантом будет УСН (15% от прибыли) или ПСН. «И даже с учётом снижения ЕНВД на величину страховых взносов в ряде случаев налоговая нагрузка для малого бизнеса снижается при переходе на иные налоговые режимы, — сообщают в мин­эке. — Для предпринимателей и организаций остаётся возможность перехода на упрощённую систему налогообложения, предусматривающую уплату налога непосредственно от реальной суммы дохода в размере от 1 до 15%. Для сравнения: налог на доходы для граждан (НДФЛ) составляет 13%. Индивидуальные предприниматели могут перейти на патентную систему налогообложения».

В наступающем году сохранится низкий уровень безработицы, отмечают эксперты кадрового холдинга «АНКОР», но это не повод для оптимизма. Ситуация в экономике не столь однозначна и заметно различается в зависимости от отрасли и конкретного предприятия. Одни отрасли стагнируют (металлургия, стройматериалы и оборудование), другие демонстрируют положительную динамику (сельское хозяйство, добыча и переработка полезных ископаемых, IT), третьи трансформируются. «В целом на рынке труда мы отмечаем скорее неравномерное развитие, дисбаланс спроса и предложения, нежели стагнацию. Такого падения спроса на персонал и кадровые услуги, как это было в 2015—2016 годах, не наблюдается уже второй год подряд. Однако спрос и предложение зачастую не совпадают географически и квалификационно», — говорит Татьяна Баскина, заместитель генерального директора холдинга «АНКОР» по работе с профессиональным сообществом.

Опасения экспертов поддерживает и Минфин России. Как сообщалось ранее, он включил Пермский край в число регионов с наихудшими прогнозами динамики ВРП в перспективе пяти лет. Тем не менее факторы, которые всё-таки могут изменить ситуацию, есть.

Вся надежда на бюджет

Четвёртое подряд снижение ключевой ставки снизит стоимость кредитных ресурсов — и для бизнеса, и по ипотечным кредитам. Это, возможно, даст толчок бизнесу и строительной отрасли, считает Юлия Стародумова. Впрочем, по мнению других экспертов, надежда на дешёвые заёмные ресурсы может не сработать. Однако скромная динамика кредитования юридических лиц является не причиной, а следствием стагнации, уверен заведующий кафедрой менеджмента ПГНИУ Игорь Мерзлов. «Деловая активность сейчас невысока: из-за неуверенности в будущем экономики предприятия не могут спрогнозировать перспективы продаж, поэтому они концентрируются на сохранении существующего объёма бизнеса, а не на его развитии. Как следствие, объём инвестиционного кредитования сократился, а наиболее частой целью кредитования стало пополнение оборотных средств», — рассуждает он.

Советник гендиректора компании «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов считает, что в 2020 году экономическая динамика в основном будет зависеть от госрасходов: увеличатся они — станут больше и темпы роста экономики. С этой точки зрения у Пермского края есть надежда. «На следующий год в Пермском крае принят дефицитный бюджет, это говорит о том, что власти готовы тратить больше, чем они изымают из экономики в виде налогов. Кроме того, в бюджете есть беспрецедентная цифра — 57 млрд руб. планируется направить на инвестиционные расходы. Эта колоссальная цифра означает, что нацпроекты в различных сферах будут ударно реализовываться и, возможно, вокруг них как раз и появятся очаги роста и в малом, и в крупном бизнесе», — полагает Юлия Стародумова.

По мнению Татьяны Букиной, заметное значение для развития экономики региона будут иметь проекты в сфере дорожного строительства — за счёт их количества и масштаба. В предыдущие два года благодаря федеральной поддержке были реализованы некоторые из них: реконструкция участка автодороги Березники — Соликамск, дороги Калинино — Верхнечусовские Городки, реконструкция пересечения ул. Героев Хасана с Транссибирской магистралью и др. В краевом бюджете на развитие транспортной системы заложено порядка 40 млрд руб., из первостепенных проектов можно назвать строительство обхода города Чусового, Восточного обхода Перми на участке с 4-го по 9-й км, перехода ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской и др.

В рамках госпрограмм значительное число производственных предприятий получили финансирование краевого и федерального фондов развития промышленности, рассказывает Юлия Стародумова. Это завод «Синергия», АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО «Сорбент», ГК «Новомет», ПАО «Метафракс», АО «ОДК-Пермские моторы» и др. Финансирование осуществляется на платной основе, но по очень низкой процентной ставке и с отсрочкой выплаты.

В свою очередь, малый бизнес помимо госпрограмм может поддержать эксперимент по налогу на профессио­нальный доход, который начинается в Пермском крае в следующем году, выражает надежду Юлия Стародумова. «Этот налоговый режим значительно снижает административные барьеры для тех, кто подходит под определение самозанятых. И это может стать точкой роста для микробизнеса», — говорит она.

Впрочем, Александр Бобков преду­преждает о замедлении реализации национальных проектов как о тенденции в масштабах всей страны. По его данным, средства, предусмотренные в региональных бюджетах на реализацию национальных проектов, в этом году освоены более чем на две трети лишь в 11 регионах России. При этом 30 субъектов Федерации израсходовали по нацпроектам меньше 50% плановых годовых ассигнований. В частности, как сообщал «РБК» в конце ноября со ссылкой на краевой минфин, исполнение бюджета по национальным проектам в Пермском крае составляет 55,9% (по данным на 23 декабря — 71,44%). В случае если такая тенденция сохранится и в следующем году, госрасходы могут оказаться недостаточными для того, чтобы оказать поддержку экономике.