Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» А где корабль? Улетел! В Театре-Театре прошла последняя премьера уходящего года Поделиться Поделиться Твитнуть

Собственно, премьеры детских новогодних спектаклей прошли и в других театрах — ТЮЗе, Театре кукол; однако «Летучий корабль» Театра-Театра претендует на то, чтобы не остаться специальным мероприятием к Новому году, к тому же его целевая аудитория — не детская, а семейная; и это не декларация, а реальность: многие шутки и намёки, содержащиеся в спектакле, дети просто не поймут, зато взрослые весьма порадуются — или возмутятся, кто как.

«Летучий корабль» поставлен Дамиром Салимзяновым — художественным руководителем театра «Парафраз» из Глазова, но при этом почти пермяком, хорошо известным местным театралам и как драматург, и как режиссёр спектаклей «Сцены-Молот». Салимзянов — режиссёр изобретательный и остроумный, и это в полной мере проявилось в новой работе.

Постановщик обещал, что всем известный и всеми любимый мультфильм можно будет опознать только по знаменитым песням, всё остальное будет принципиально новым. Вместе с художницей Еленой Сорочайкиной Салимзянов превратил мюзикл Максима Дунаевского и Юрия Энтина в историю, произошедшую на рубеже XIX—ХХ веков, на заре авиации. Именно в те времена мечта о полёте превратилась для человечества в реальность, и эта реальность воплощается и в стиле постановки, и в многочисленных деталях сценического действия, и в бонусах, которые сопровождают праздничные представления: в большом фойе установлены настоящие спортивные самолёты, на фоне которых радостно фотографируются зрители, а все зрители-дети получают при выходе настольную игру об авиации в подарок.

Сцена оформлена в стиле ар-деко с его геометричностью и обилием «металлических» красок. Художница признавалась, что разместить в этой реальности необходимую по тексту русскую печку было непросто, но пришлось. Герои спектакля — вовсе не сказочные лубочные крестьяне, а пролетариат, главный герой Иван — шустрый трубочист в картузе, а главный злодей Полкан (Андрей Дюженков) — не пузатый боярин, а подтянутый миллионер-олигарх, как близнец, напоминающий министра-администратора из «Обыкновенного чуда» в исполнении Андрея Миронова — такой же циничный и деловитый.

Особенно революционными во всех смыслах получились у постановщиков Бабки-Ёжки — энергичные авиаторши-эмансипе во главе с огненной и внешне, и по характеру Марией Полыгаловой, роль которой стала просто бенефисной. Хотелось бы увидеть в этой роли и Евгению Барашкову, наверняка тоже интересно!

Откровенно говоря, совсем уйти от образов, навязанных выдающимся мультфильмом Гарри Бардина, постановщикам не удалось: пузатый Водяной отличается от себя же рисованного лишь гребнем на спине и блескучестью, а гигантское булькающее пузо и цилиндр — прямо из мультфильма. Зато какие у него бэк-вокал из лягушек и подтанцовка из пиявок! Отдельное шоу!

Главные роли — Иван и Забава — играют совсем молодые артисты. Это их первые большие работы. Александра Кризьская идеально подходит для создания образа пухляночки-царевны и отличается прекрасным вокалом. Её манифест «А я не хочу, не хочу по расчёту» был спет и сыгран на премьере с такой страстью, какую просто «нутром» не сыграешь, тут нужно мастерство, и оно у молодой актрисы есть. Вторая исполнительница этой роли Анна Огорельцева, звезда молодёжной труппы театра и уже номинантка на «Золотую маску» за мюзикл «Винил», наверняка столь же прекрасна.

Роль Ивана на премьере играл Антон Девятов — совершенно новое лицо в труппе. Очень подвижный, очень витальный молодой человек наверняка отличается целеустремлённостью, иначе вряд ли он оказался бы на театральной сцене с такими особенностями дикции. В образе Ивана эта специфическая черта не мешает, а лишь придаёт персонажу достоверности, и можно аплодировать Дамиру Салимзянову за столь неочевидный, но верный выбор протагониста.

Ярких, как сейчас принято говорить, «вкусных» ролей в спектакле предостаточно — например, Алексей Каракулов в неожиданной для молодого актёра роли согбенного в три погибели Царя-батюшки, с эффектно поданными остроумными репликами и брейк-дансом в момент падения с летучего корабля, да и все три подручных Полкана — Спиридоныч (Александр Сизиков), Мамон (Дмитрий Захаров) и Бодун (Семён Бурнышев).

Всё происходящее отменно музыкально. Мюзикл Максима Дунаевского был написан для большого оркестра, однако музыкальный руководитель театра Татьяна Виноградова создала новые аранжировки для инструментального ансамбля. Дунаевский не вмешивался: после успеха «Алых парусов» он Виноградовой стопроцентно доверяет; а уж её успехи в превращении непоющих (вроде Дюженкова и Линовича) артистов в вокалистов просто фантастические.

И, конечно, танцы. Дебют художественного руководителя Свободного театра современного танца Ксении Малининой в детском шоу можно признать успешным: танцы под стать всему спектаклю — стильные и остроумные.

Если перечислять режиссёрские придумки, газеты не хватит, да и не к чему: это действительно спектакль, который надо смотреть всем, редкий пример шоу, где взрослый юмор не мешает чистой детской радости.

В общем, «Летучий корабль» достойно продолжает традицию детско-семейных мюзиклов Театра-Театра. Одна печаль… Корабля-то — нет.

То ли фантазия у постановщиков закончилась, то ли проще — не хватило финансов, но летучий корабль, появления которого на протяжении полутора часов ждёт публика, нам так и не предъявили. Будучи построенным, он скрывается в сарае, названном «верфью», а когда ему положено взлететь, над краем «верфи» медленно поднимается грустно минималистичный мостик, и стоящие на нём герои, обнявшись, красиво растворяются в звёздном небе. Спасибо видеоэффектам, не подкачали; но мы-то ждали чего-то столь же стильного, как сценическое убранство ар-деко, чего-то, может быть, стимпанковского, но уж точно не менее эффектного, чем алые паруса в одноимённом мюзикле.

Лишь это — фактическое отсутствие заглавного чуда — мешает сказать, что спектакль — просто улёт.