Лара Павлова «Сервисы для знакомств как дорогой ресторан» Цифровизация — уже не просто модное слово. ­Кажется, что она проникла во все сферы жизни человека, в том ­числе в личную. Число сервисов для ­онлайн-дей­тинга растёт, как и интерес ауди­тории к таким прило­жениям. О правилах игры в сфере виртуальных знакомств и о том, как цифровизация влияет на отношения ­людей, мы поговорили с социальным исследо­вателем ­Денисом Самойловым Поделиться Поделиться Твитнуть

— Денис, что такое приложения для онлайн-знакомств с точки зрения социологии?

— Прежде всего это идея социальных сетей, получивших своё развитие в интернете в виде уже популярных сейчас сайтов — ВКонтакте, Facebook и так далее. То есть здесь соцсети рассматриваются как основа взаимодействия между людьми.

Второй момент — как раз таки знакомства. Люди знакомились веками, были разные способы, и приложения — это один из инструментов.

Третья сторона, которая рождается на стыке, связана с тем, что такой инструмент используется для расширения личной социальной сети, в центре которой человек находится: семья, работа, друзья, деловые контакты и так далее. Социальная сеть имеет очень хороший потенциал, чем больше в ней элементов, тем больше социального капитала аккумулируется у человека. Соответственно, расширение соцсети за счёт сервиса для знакомств способствует и повышению социального капитала, который человек может использовать в будущем.

По России статистика очень скудная. У ВЦИОМ есть данные только за 2016 год. У нас вообще сервисы для онлайн-знакомств не столь популярны, как знакомства в офлайн. ВЦИОМ говорит, что это лишь от 16 до 20%, причём преимущественно среди молодёжи — людей до 35 лет. Наиболее популярный в мире Tinder среди россиян не входит пока даже в пятёрку самых используемых, но, если рассматривать специализированные, у нас на первом месте Badoo, а потом Mamba и LovePlanet.

— С чем это связано?

— Возможно, здесь играет роль предубеждение, что онлайн-знакомства — это для отчаявшихся людей. Ещё элемент доверия: у нас люди мало доверяют тому, что происходит в интернете. Это на самом деле обоснованно, потому что в интернете много лжи. Третий аспект может быть связан с тем, что у нас в стране не такая большая зона покрытия интернетом — это только крупные города. Если мы берём города поменьше, сельскую местность, то там знакомства будут идти через офлайн.

Ещё это может быть связано с модой на digital detox. Немаленький процент людей молодого возраста, которые являются потенциальной аудиторией этих сервисов, в них не сидят, потому что считают, что это засоряет информационное поле, вызывает необходимость вступать в ненужные коммуникации.

— Во время одного из своих выступ­лений вы говорили, что сервисы для онлайн-знакомств — это ложь, возведённая в алгоритм. Почему вы так считаете?

— Есть очень хорошее исследование 2015 года «Неприглядная правда и негативные аспекты онлайн-знакомств» маркетологов и лекторов MBA Эйнджелы Вонг Энки и Рашада Язданифарда. Согласно ему, порядка 60% пользователей врут о том, что они свободны, из них 67% мужчин. Но здесь нельзя говорить, что все такие негодяи, изменяющие своим жёнам, тут надо иметь в виду цели знакомства. В разных исследованиях встречаются разные данные, я находил исследование, в котором говорилось, что знакомство с целью каких-то взаимоотношений на третьем месте. Чаще всего люди воспринимают это как развлечение. Tinder, например, многими воспринимается как игра, и сейчас, говоря о нём, можно даже применять такие термины, как «зависимость» и даже «игромания».

По моему опыту сервисы для знакомств — это как дорогой ресторан: смотришь меню, в нём всё выглядит невероятно вкусным, но не факт, что ты себе что-то купишь. По разным причинам ты откажешься. Возможно, многие используют эти сервисы для вдохновения или появления аппетита. У меня был знакомый, который очень сильно интровертирован, даже социофоб небольшой, ему трудно общаться с людьми, он завёл себе эти приложения, потому что там можно анонимно вступить во взаимодействие с другим человеком. Для него это была своего рода терапия. Да, он лгал — скрывал свою личность, договаривался с людьми о встрече, а в итоге не приходил, но тут важен сам факт, что ему это помогло хотя бы начать разговор с посторонним.

Лгут и алгоритмы. Сейчас им мало кто верит. Они перерождаются в специализированные сервисы для знакомств, где стопроцентно будут люди, которые разделяют твои взгляды. В первую очередь это сервисы для знакомств разных социальных групп — например, для ЛГБТ сейчас существуют Hornet, Grinder и так далее, их там целое множество. Есть сервисы для собаковладельцев, есть сервисы для тех, кто разделяет политику Дональда Трампа, и тех, кто хоть раз подвергался насилию в отношениях. Тут, наверное, речь идёт о возрастающей потребительской грамотности, мы начали лучше осознавать свои потребности.

— Но тут же возникает иллюзия не­огра­ниченного выбора. Свайпать можно бесконечно, приложение не перестанет предлагать пользователю новые варианты, и среди них он наверняка найдёт «кого-нибудь получше».

— Одни исследователи опираются на цифры, подтверждающие, что браки, которые заключены вследствие онлайн-знакомств, действительно более крепкие, потому что люди умеют договариваться, лучше переносят разлуку. Другие, наоборот, говорят, что это нечто очень нестабильное — такие отношения легко появились и легко развалились. Второй вариант чаще встречается в молодёжной среде — от 18 до 35 лет. В США психологи даже ввели интересный термин attention deficit dating, этот синдром (уже реальная психологическая проблема, с которой начинают работать) связан с тем, что в период ухаживаний у человека не развивается привязанность. Из-за иллюзии, что где-то там есть человек гораздо лучше. Причём здесь вот в чём ещё может быть проблема. Одно дело, когда люди знакомятся в Сети ради секса. Тут всё честно. Другое — когда пытаются построить отношения. У них есть желание, а ещё иллюзии, игровая зависимость, которая возникает в процессе очень долгого использования этих приложений. И вот тебе сначала хочется поиграть, а потом ты видишь, что действительно есть ­кто-то лучше.

— Каков залог успеха в подобных сервисах?

— В Tinder выводят в топ наиболее популярных — самых красивых, тех, кого больше лайкают и с кем больше общаются. Вовлечённость фиксируется самим приложением. Как правило, это всё одни и те же люди, что даёт возможность оценить вкус массы. Мои антропологические исследования позволяют составить такие портреты. Начну с позиции мужчин. Принято думать, что мужчины реагируют на обнажённое женское тело лучше, чем на одетое. Это миф. Обнажённым девушкам не доверяют. Это может быть фейк, либо какие-то услуги, либо что-то опасное. Даже если во ВКонтакте к тебе добавляется девушка в бикини, скорее всего, это что-то негативное и тебе лучше не иметь с этим дела.

Оценивают лицо, тело, иногда параметры, что уж скрывать — цели бывают разные. То есть лучше выкладывать несколько фотографий.

Женщины же больше реагируют на обнажённых мужчин, чем в одежде. Полуобнажённый мужчина, который демонстрирует успех — отдыхает на море или в хорошем заведении, более привлекателен для женщин. По моим наблюдениям, если в топ и выходит мужчина в одежде, то в классической. Женщинам нравятся мужчины в костюмах. Может, это символизирует его успех и серьёзность.

Важно подробное заполнение профиля. Чем подробнее он заполнен, тем больше вызывает доверия. Имеет значение адекватность самопрезентации. У россиян она очень сильно хромает. Чаще привлекают люди, которые чем-то занимаются. Описание хобби или работы сразу характеризует человека, тебе становится интересно его разглядывать.

Ещё очень интересный момент. Есть сервисы для знакомств, которые показывают дату регистрации. И чем старше анкета, тем меньше она привлекает внимания. Она по алгоритмам спускается вниз, к тому же у людей появляется мысль, что раз ты тут очень давно, значит, ничего стоящего собой не представляешь. У многих есть такая стратегия, что чуть ли не раз в неделю они удаляют анкету, а потом создают новую. Удаление анкеты — это ещё и удаление истории переписки. То есть ты удаляешь полностью своё присутствие и делаешь новую страницу с новой презентацией и новой фотографией и для других ты уже новый человек. К тебе снова повышается интерес.

По своему окружению и самому себе могу сказать, что сразу отталкивают ошибки. Обращают внимание на базовую грамотность, саму манеру выражения, вежливость. А ещё на многословность. Всегда нужен какой-то баланс. Бывает, что человек немногословен и сразу какая-то холодность проявляется. А бывает наоборот: человек выдаёт огромные предложения с большим количеством метафор и ещё усыпает всё смайликами. Это отталкивает.

— Надо полагать, онлайн-знакомства усиливают проекции, которых и так в межличностной коммуникации около 80%. И в конце концов складывается виртуальный роман, где нет ни тебя, ни другого.

— …Но есть ваши профайлы. Мы действительно уходим в онлайн, и тут всё в комплексе — обман, самообман, самопрезентация. С одной стороны, мы всегда хотим показаться лучше, но мы не всегда отдаём себе отчёт, что человек, который с нами общается, тоже хочет показать себя с лучшей стороны. Возможно, это влияет на то, что, по одной из версий, эти взаимоотношения недолговечны, потому что «корабль любви» разбивается об «айсберг» несостыковки двух картин.

Большой процент людей, которые сторонятся онлайн-знакомств, отказываются от них, потому что понимают изначально или уже имели горький опыт того, что это не человек, это иллюзия, картинка. Но есть те, кто, обжёгшись один, два, три раза, говорят, что уяснили все правила игры и будут вести себя точно так же, как их обидчики. Это как снежный ком. Многие проблемы, с которыми люди сталкиваются, корнями оттуда.

— Будут ли приложения для онлайн-дейтинга влиять на институт брака, с вашей точки зрения?

— По данным опроса ВЦИОМ среди семей о том, каким способом они познакомились, всего 7—8% из примерно 3 тыс. опрошенных назвали онлайн. Так что пока нельзя сказать однозначно. Есть другая интересная статистика по России: быстрее всего замуж выходят девушки, которые в школьном возрасте были очень покладистыми и хорошими. А мальчики наоборот — быстрее женятся те, кто были шалопаями и хулиганами. Соответственно, у нас остаются две категории людей — «тихие» мужчины и «громкие» женщины.

Для многих мужчин очень важным жизненным обстоятельством является продолжение рода, во что бы то ни стало им нужны дети. У них очень маленький шанс, особенно если они робкие мужчины, познакомиться с женщиной в офлайн. Это становится целой катастрофой. Онлайн-знакомство повышает для них доступность брака.

А если рассматривать онлайн-знакомства с точки зрения их легкомысленности — вдруг люди перестанут выходить замуж и жениться? Встретились два профайла, вместе пожили и разошлись. Да, определённый процент таких браков будет. Но не стоит забывать, что остаются браки, которые создаются ради детей или экономической выгоды.

Само количество браков, может, и не сильно изменится, но, возможно, изменится качество брачных отношений. Может, будет увеличиваться количество междугородных браков и браков с иностранцами, процент которых в мире растёт уже сейчас. Даже говорят о так называемом размывании рас — сегодня действительно много межрасовых браков с потомством метисов. А в России этот процент падает. На протяжении пяти лет, есть объёмная статистика по Москве, количество браков с иностранцами снизилось с 35 до 16%.

— Возвращаясь к иллюзии неограниченного выбора — выходит, что каждый пользователь и сам становится объектом чужого выбора?

— И возникает ли здесь ощущение, что ты на полке в магазине? Отчасти да. Но приятно, когда тебя с неё взяли. И очень неприятно, когда тебя отправляют как просрочку. Кстати, на разных сайтах можно купить премиум-аккаунт, дающий расширенные возможности. Одна из них — просматривать статистику. Тут очень интересно сравнить, сколько у тебя просмотров и сколько человек тебе написали. Бывает интересно наблюдать за людьми, которые просматривают твою страницу с некоторой периодичностью.

На мой взгляд, одна из проблем людей, использующих сервисы для онлайн-знакомств, — ​низкая самооценка. Это выражается в том, что мы бесконечно всех просматриваем, но никому не пишем, потому что боимся получить отказ. Вроде бы мы привлекательные, но робеем. А человек, который видит, что мы смотрим его страницу, тоже может иметь низкую самооценку. Посмотрит и подумает: «Вау, какой красавчик! Смотрит на меня, наверное, и смеётся. Заблокирую-ка».

Бороться с этим лучше через личное общение. И хорошо бы не затягивать онлайн. Ещё одна проблема, в частности в Перми, — ​большое количество виртуалов. Это пользователи, которые в силу разных причин никогда не выйдут в офлайн. Кто-то просто развлекается, кто-то слишком робкий, кто-то выдаёт себя за другого человека, и ему просто хочется иметь виртуальный роман. Но сходить на свидание гораздо приятнее, чем сидеть дома и переписываться.

— Какие прогнозы относительно онлайн-дейтинга вы можете дать?

— Мне кажется, основная тенденция заключается в том, что будет ещё больше геймификации. Tinder — это первая ласточка. Это его конкурентное пре­имущество, и многие сервисы на рынке будут идти в ногу со временем, просто чтобы не потерять свою аудиторию. Возможно, история с длинными анкетами скоро умрёт и это будут лёгкие профили с фотографиями, то есть минимизация контента. И я думаю, дальше будут развиваться узкоспециализированные приложения. Большие сервисы останутся, они своих клиентов не потеряют, но, скорее всего, люди будут заводить дополнительные аккаунты в сервисах, связанных с хобби, географическим положением, принадлежностью к той или иной социальной группе.

С возрастанием социального напряжения вокруг ЛГБТ-сообщества, его представители, вероятно, будут больше закапываться в онлайн. Или, наоборот, уходить в офлайн. У приложения Hornet, например, снижается популярность, потому что участились случаи нападения во время так называемых подставных свиданий. Возможно, пользователи останутся в приложениях, но станут надевать на себя больше масок, чтобы их было сложнее идентифицировать. Тут как раз следствием может быть увеличение срока общения или вообще отказ от встреч.

— Резюмируем. От сервисов для онлайн-дейтинга больше вреда или всё-таки пользы?

— Если сравнивать негативный и позитивный эффекты, моё мнение, что пользы всё-таки больше. Я думаю, мы пока не до конца осознаём весь потенциал подобных сервисов. Пока мы смотрим на них как на инструмент возникновения новых знакомств и расширения личной социальной сети, но в том же Hornet уже работают программы профилактики ВИЧ. Здесь фактически идёт речь о доступе человека к услугам здравоохранения через тот канал, который он даже не предполагал для этого использовать. Из аккаунта программы в приложении для знакомств человек может получить информацию о том, куда пойти сдать анализы бесплатно и анонимно и как получить средства защиты. В Tinder есть программы, связанные с донорством и трансплантацией. Есть приложения, где популяризируется донорство спермы. В Британии министерство здравоохранения имеет аккаунт в Tinder, где проводит ликбез среди населения. В общем, многие осознали, что это огромное непаханое поле. И чем больше на этих площадках собирается людей, тем больше вариантов взаимодействия с ними и воздействия на них.