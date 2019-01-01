«Российским бизнесменам надо научиться мыслить международными категориями» Один из самых известных экспертов в сфере инноваций, основатель и главный редактор авторитетного британского издания TechCrunch Майк Бутчер — об искусственном интеллекте, дополненной реальности как точках роста для бизнеса и о том, как запустить успешный стартап Поделиться Поделиться Твитнуть

— Майк, вы много путешествуете по работе, в Пермь приехали на Межрегиональный экспортный форум. По вашим наблюдениям, есть ли у стартапов география? Или для того, чтобы проект «выстрелил», важно что-то другое?

— Если у вас есть определённый образ мышления, то совершенно неважно, где вы находитесь. Я был в Каире, в Бейруте, в Сан-Паулу, в Китае, в Южной Африке. Везде есть стартапы. Силиконовая долина — ​это не место. Силиконовая долина — ​это состояние ума. Если ваш ум нацелен на предпринимательство и создание чего-то нового, не имеет значения, в какой точке земного шара вы начинаете своё дело.

За последние 10—20 лет было проделано много работы, накоплено столько знаний и опыта, что сейчас вы можете просто зайти в Google, «Яндекс» или любую другую поисковую систему и найти информацию о том, как стать предпринимателем. Вы легко можете узнать, как сделать стартап, как собрать команду, как превзойти тот или иной продукт, как увеличить рост вашей компании и т. д. И вы можете очень быстро научиться многому из перечисленного. Представьте детей сегодня: они идут в YouTube и учатся делать что-то новое. Всё это доступно и нам. Так что дело точно не в географии.

— Насколько важно создавать стартап в благоприятной для этого среде, где вокруг такие же предприниматели-инноваторы?

— В интернете вы можете выстроить связи с людьми, которые мечтают делать то же, что и вы, и вместе создать свою собственную экосистему. Однако сейчас нет смысла создавать свою экосистему в Силиконовой долине, например, потому что у них уже есть фора в 60 лет. Они уже запустили машину и привели в движение двигатель. Они выиграли у вас 60 лет! Что вам действительно нужно сделать, так это воплотить свои идеи там, где вы находитесь, адаптировать их у себя.

В Лондоне мы поступили именно так. Мы сделали всё сами, с нуля. Десять лет назад мы просто собрали номера телефонов и адреса электронной почты и создали своё комьюнити. Это было буквально так: «Привет, мы запускаем стартап, вот мой номер телефона, вот мой адрес электронной почты, давайте сделаем это! Давайте встретимся в пятницу, пойдём в паб, поделимся опытом, обменяемся весёлыми историями, поговорим о том, как создавать наши компании, как быть предпринимателями…» Мы не следовали готовым сценариям, мы не спрашивали советов у людей из Силиконовой долины. Мы сделали это сами.

Лучшие экосистемы начинаются с предпринимателей. Потому что именно они знают, что им нужно, куда они хотят идти дальше, на какие рынки они хотят вый­ти, с какими инвесторами они хотят сотрудничать. И если предприниматели могут общаться друг с другом, если они могут создать сообщество, тогда всё получится.

Если вы полагаетесь на правительство, на консультантов и на людей, которые говорят вам, что, по их мнению, нужно делать (и которые берут за это деньги), то вы совершенно точно находитесь не в том месте. Лучшее место для предпринимателя — ​рядом с другими предпринимателями, с теми, кто прошёл тот же путь, который вы проходите сегодня. И как только вы создадите своё собственное сообщество, это будет самое правильное место для вас.

— То есть государство не должно вмешиваться, не должно регулировать создание стартапов?

— Да, конечно, не должно. Но правительство может сделать несколько полезных вещей. Во-первых, это образование и подготовка кадров для бизнеса. Эти люди в итоге станут частью вашего сообщества — ​разработчиками, инженерами, специалистами по продуктам, дизайнерами, маркетологами, специалистами по PR и коммуникациям и т. д. Предпринимателям нужна рабочая сила.

Во-вторых, нужна так называемая «живая вода» — ​широкополосная сеть (широкополосная технология способна обеспечить одновременную передачу голоса, данных, видео. Она позволяет нескольким сетям использовать один общий кабель, трафик одной сети не оказывает влияния на передачу сигналов другой сети, поскольку «разговор» происходит на разных частотах. — ​Ред.). Чем связь быстрее, тем лучше для вашего бизнеса и предпринимательского сообщества. В Южной Корее 20 лет назад установили интерактивную широкополосную связь, после чего там случился бум игровой индустрии, стартапов. Тогда никто не понимал, почему это происходит. Причина была в том, что интернет был невероятно быстрым.

Итак, образование, инфраструктура и, наконец, последнее — ​либерализация и свобода быть предпринимателем без каких бы то ни было ограничений, будь то регулирование, законы или что-то ещё. Для этого нужно обеспечить конфиденциальность пользователей. В Европе конфиденциальность обеспечивают такие базовые документы, как GDPR (General Data Protection Regulation — ​Общий регламент защиты данных), это очень полезный инструмент. Даже в США о нём отзываются положительно. Таким образом, GDPR защищает базовые права пользователей, правительство позволяет предпринимателю заниматься инновациями, в таких условиях у него появляется возможность воплощать свои идеи.

Если правительство обеспечит эти три потребности бизнеса, то позволит предпринимателям работать и получать инвестиции.

Что государство не должно делать, так это заниматься бизнесом само. Правительству надо позволить предпринимателям процветать и не вмешиваться. Чиновник, сидящий за столом и подписывающий бумаги, ничего не знает об инновациях. Он должен слушать предпринимателя, потому что тот знает, как нужно действовать, где инновации сейчас, как расширить международный рынок и т. д. Если правительство будет действовать верно, оно получит огромный творческий потенциал, большой всплеск экономики, и все будут счастливы. Не нужно прижимать людей, рассказывать им, что они должны делать, или загружать их бумажной волокитой. Поэтому единственное верное решение для государства — ​слушать предпринимателей, а затем помогать им.

— Как эксперт какие сферы развития инноваций вы можете назвать самыми перспективными?

— Я могу выделить три направления: распределённая база данных, искусственный интеллект, квантовые вычисления.

Самые важные области сейчас — ​это распределённый интеллект и распределённая база данных. С расширением понятия блокчейна приходит и новая концепция распределённых платформ. Так что блокчейны, очевидно, будут расти.

Я вижу развитие инноваций как последовательность важных открытий. Например, когда-то мы возвели дом. Что было следующим вызовом? Мы провели электричество, затем интернет и т. д. Мы открыли блокчейн. Что случится затем — ​этот вопрос самый главный! Мы регистрируем информацию в базах данных по всему миру, это чертовски круто, но что дальше?

Следующая важная сфера — ​искусственный интеллект. Если вы внедряете эту технологию в своём ­стартапе, вы получаете то, что мы называем «AI lock in loop» — ​это усиливающий эффект, который можно выразить фразой «победитель получает всё». Такой подход даёт большое преимущество компаниям, которые начинают работать с искусственным интеллектом на ранних этапах развития.

Я могу объяснить это подробнее. Вы начинаете своё дело, применяете искусственный интеллект в работе компании и получаете лучшие данные. Накопленные данные делают ваш продукт лучше, соответственно, вы больше продаёте. Поскольку вы больше продаёте, вы зарабатываете больше денег. Зарабатываете больше денег — ​получаете больше прибыли. И поскольку вы получаете больше прибыли и данных, искусственный интеллект тоже становится лучше. Больше прибыли и лучшие продукты — ​таков итог. Так что если вы это делаете, а ваш конкурент нет, то вы выигрываете.

Следующий пункт — ​квантовые вычисления. Квантовый компьютер — ​это прорыв, который произойдёт в течение следующих нескольких лет. Никто ещё не разобрался в этом до конца, но причина, почему я упомянул об этом сегодня, заключается в том, что совсем недавно Google провёл очень важный эксперимент. В сентябре сотрудники компании опубликовали отчёт на сайте НАСА, их доклад исчез спустя час. Но это не прошло мимо мирового сообщества, доклад успели изучить. В нём говорится, что Google достиг квантового превосходства. Данные учёных говорят, что их квантовый компьютер смог за 3 минуты 20 секунд выполнить расчёт, на который самому мощному в мире суперкомпьютеру Summit (IBM) понадобилось бы примерно 10 тыс. лет. Так что если этот документ, который был опубликован на сайте НАСА в сентябре, является правдой, то нас ждёт что-то очень интересное в течение следующих нескольких лет.

— Как такие открытия влияют на глобальный мир?

— Такие большие открытия довольно волнительны, потому что сейчас мы имеем дело со множеством проблем в мире. Возьмём, к примеру, климатический кризис. Представьте себе, что НАСА сейчас получит ответ, как справиться с климатическим кризисом. Это фантастика! Но здесь есть и подводные камни. Допустим, у правительства есть эта информация, это никому не навредит, или эта информация будет у частных компаний — ​тоже ничего страшного. Но что, если такая информация ­попадёт не в самые надёжные руки, например правительству Северной Кореи? У нас будут проблемы.

Ещё одна перспективная сфера — ​дополненная реальность. Facebook знает, что следующая версия интерфейса — ​это не мобильный телефон, всё будет находиться буквально в наших глазах. Стив Джобс сказал: «Я мчусь туда, где шайба будет, а не туда, где она была». Смысл в том, что вам не нужно устремляться туда, куда летит шайба, вы должны проанализировать, как она отлетает от стен хоккейной коробки, и понять, где она будет в следующую секунду. Facebook понимает это, поэтому они впереди планеты всей. Эта компания вкладывает огромные деньги в следующий интерфейс, они потратили 19 млрд долларов на исследования и разработки. Apple также вкладывает огромные суммы в это направление.

Я упомянул о дополненной реальности, квантовом компьютере, искусственном интеллекте. Ничто из того, о чём мы говорим, не существует по отдельности. Люди не занимаются квантовыми вычислениями, игнорируя все остальные технологии. Нет, всё связано, и все это понимают. Если я собираюсь создать дополненную реальность, то собираю все эти технологии в одно целое и получаю несколько продуктов. В этом весь кайф! Когда вы делаете стартап, вы не можете заниматься чем-то одним. Когда вы предприниматель, вы говорите: я собираюсь создать главный продукт, который будет работать как система рычагов для других технологий. Вы будете работать одновременно над разными продуктами, и тогда это будет самый крутой стартап будущего.

— Могут ли российские стартаперы конкурировать с зарубежными предпринимателями?

— В России есть невероятные таланты, и это действительно важно. Во многих успешных зарубежных компаниях работают русские. Я очень надеюсь, что в будущем российские талантливые стартаперы смогут участвовать в процессах на международном уровне без каких-либо ограничений. Это будет потрясающе! Россия — ​страна очень-очень талантливых предпринимателей. Но в настоящий момент, в 2019 году, многие инвесторы хотят знать, где находится компания, где она совершает денежные операции. Компания может находиться в Стэнфорде, в Лондоне или других местах. Домицилий, место регистрации компании, — ​вот это главное.

— Дайте один совет молодым бизнесменам в России, которые хотят изменить будущее.

— Я думаю, что российские предприниматели не мыслят международными категориями. Поэтому совет такой: думайте на международном уровне с самого первого дня и учитесь презентовать себя.