Валерий Мазанов Большая оцифровка «УРАЛХИМа» Поделиться Поделиться Твитнуть

В холдинге «УРАЛХИМ» идёт масштабная цифровая трансфор­мация. Компания приступает к внедрению новой высокоинтеллекту­альной системы управления бизнесом — ERP. Тем самым закладывается фундамент для стандартизации всех производственных и сервисных процессов в подразделениях холдинга. И это только начало большого пути цифровизации химического гиганта, где одному из его филиалов — Объединённому центру обслуживания (ОЦО) отведена ключевая роль. Из подразделения, выполняющего в компании сервисные функции в сфере финансов, IT и HR, ОЦО становится драйвером трансфор­мации всей компании, центром новых компетенций. Руководитель депар­тамента информационных технологий ОЦО ­Владимир ­Руденко рассказывает о стратегии филиала, новых идеях и новых людях, которые смогут претворить эти идеи в жизнь, при этом не забывая о собственных амбициях и профессиональных интересах.

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование и управление ресурсами предприятия) — организационная стратегия интеграции производства и операций управления трудовыми ресурсами, акти­вами, финансового менеджмента. Система обеспечивает единые сквозные бизнес-процессы, полноценную аналитику и потоки данных, высокую скорость принятия управленческих решений и современный системный ландшафт.

Владимир Руденко родился 13 апреля 1986 года. В 2008 году окончил Мос­ков­ский государственный университет приборостроения и информатики, факультет «Автоматизированные системы обработки информации и управления». В 2014 году прошёл переподго­товку в Российской академии народ­ного хозяйства при Президенте РФ по программе МВА. С 2008 по 2017 год зани­мал ряд ведущих инженерных и руко­водящих должностей в структурах «Почты России», «ЛУКОЙЛа» и Рос­атома. В сентябре 2017 года назначен руководителем департамента инфор­мационных технологий филиала «ОЦО» АО «ОХК «УРАЛХИМ». Женат, воспи­тывает двух дочерей



Новые стандарты

— Владимир, насколько оправданно развертывание ERP-системы? Ведь известно, что внедрение её в масштабах компании с тысячами сотрудников займёт время и силы. Игра стоит свеч?

— Вы правы, такие системы внедряются в компаниях в среднем по три—пять лет, и эта работа никогда не заканчивается. Мы же планируем внедрить ERP быстрее, и это очень амбициозная задача, я бы сказал, вызов для всего коллектива. Использовать новую систему предстоит около 2,5 тыс. сотрудников, большинство из которых будут осваивать свои ежедневные рабочие процессы фактически с нуля, заново.

Подобные системы ERP созданы не вчера, и в целом ряде предприятий, в том числе химических, они успешно внедрены или внедряются. Сегодня в «УРАЛХИМ» входит несколько филиалов, подразделения которых исторически работали в различных системах, которые в том числе просто устарели. Существует объективная необходимость сделать бизнес-процессы быстрее и продуктивнее.

Десятки разрозненных систем, которые работают у нас сейчас, «айтишники» называют «лос­кутным одеялом». Эти системы решают только конкретные задачи отдельных служб: финансов, производства, материально-технического обеспечения и т. п. ERP — лучшее решение для полноценного управления крупным холдингом. В едином поле работают все сотрудники, внося «свои» данные. Таким образом, ERP — это ещё и широкие возможности для обработки данных и аналитики. Так что игра, безусловно, стоит свеч.

— В таком случае почему вы считаете, что «УРАЛХИМ» попадёт в эту «новую реальность» быстрее, чем это происходило в других компаниях?

— Часть ответа заключается в самом вопросе: отчасти потому, что уже есть большой опыт внедрения ERP в других компаниях, в том числе в крупных пермских предприятиях, также работающих в химической отрасли. Безусловно, весь этот опыт будет учтён.

Вторая причина — в том, что «УРАЛХИМ» находится в высокой степени готовности к внедрению ERP, поскольку на протяжении нескольких лет в филиале ОЦО происходила унификация бизнес-процессов и подготовка ­IT-инфраструктуры к масштабным изменениям. Сама логика создания ОЦО в 2013 году была в том, что это многофункциональный центр, где централизованы непрофильные функции холдинга: финансовые услуги, IT-сервис, ­HR-администрирование. В результате производственные активы получили возможность концентрироваться на своих ключевых задачах, отдав всё второстепенное в ОЦО.

Переведённые в ОЦО функции унифицированы, стандартизированы по единым правилам и технологиям. Структура данных идентична. И это значительно облегчает наш путь к внедрению ERP.

Новые люди

— Расскажите подробнее про ОЦО. Как сегодня развивается филиал?

— Вообще, среди российского бизнеса мы были одними из первых, кто решился на такой шаг — вывести непрофильные процессы в центр обслуживания. А сегодня почти все компании имеют свои ОЦО. ­Изначально в нашем филиале было три подразделения: кадры, финансы и информационные технологии, которые, по логике, всегда первыми идут в «цифру». Но направлений для цифровых технологий сегодня очень много. В ходе внедрения ERP меняется и место ОЦО в «УРАЛХИМе» с точки зрения содержания и «идеологии». ОЦО из обслуживающего сервисного центра стал полноценным участником бизнес-процессов. И сегодня филиалу и его сотрудникам отводится ключевая роль.

Стандартизация и централизация вспомогательных функций на предприятиях холдинга — это первый шаг, который проходит любой ОЦО. Люди, которые ведут эту работу, обмениваются опытом, делятся идеями и наработками. Так их квалификация значительно повышается, они становятся методологами, архитекторами. В результате формируется отдельное профессиональное сообщество.

Наш следующий шаг — формирование на базе ОЦО центров компетенций. Специалисты, которые работают здесь, хорошо знают бизнес-процессы во всех подразделениях холдинга.

ОЦО, по сути, становится экспериментальной площадкой для бизнеса. Например, в прошлом году мы начали внедрять роботизированные инструменты. Внутри нашего филиала уже трудятся порядка 20 программных роботов, в том числе робот с искусственным интеллектом: часть операций он выполняет самостоятельно, по определённым ключевым словам, алгоритмам и правилам. Использование роботов позволяет минимизировать рутинные операции сотрудников, высвободив им время для аналитики и творчества.

Появился проектный офис, где мы ведём ­IT-проекты уже не просто как исполнители — специалисты по информационным технологиям, но и как организаторы и держатели всего процесса в целом.

— Получается, сегодня роль департамента IT существенно возрастает?

— Определённо. Изменения в бизнес-процессах идут постоянно и стремительно. Очень многое теперь завязано на IT.

Да и сами специалисты информационных технологий изменились. Раньше «айтишника» можно было узнать издалека: это были немного странные ребята, которые жили в своём замкнутом мире и говорили на своём, понятном только им языке. Сейчас уже трудно провести границу между собственно бизнесом и IT. «Айтишники» неотделимы от ключевых процессов, они фактически сами формируют их, становятся полноценными бизнес-партнёрами. Это как раз к слову о ERP: когда сама система выстраивает процесс так, что по-другому его выполнить не получится.

Департамент IT от сервисной функции поддержки движется в сторону предложения бизнесу новых инструментов: торговых площадок в интернете, оптимизации производственных процессов на основе математических моделей, вплоть до создания новых бизнесов, основой которых является IT-платформа. Далее по мере появления и развития цифровых инструментов появляется и потребность в новых людях, обладающих соответствующими знаниями и компетенциями.

В планах ОЦО в течение ближайших двух лет удвоить число сотрудников IT-направления. Уже в этом году мы создали не один десяток новых вакансий, и их число будет увеличиваться. Под эти цели мы даже открыли специальный сайт с вакансиями и завели страницы во всех социальных сетях, где, кстати, частично применили искусственный интеллект в образе девушки Виары, которая рассказывает все наши новости, знакомит с сотрудниками и предлагает стать частью нашей команды.

— Эти социальные активности понятны, непростая задача найти столько людей с очень специфическими знаниями, причём зачастую в сферах бизнеса, которых ещё вчера просто не существовало?

— Совершенно верно. Потребность в «айтишниках» сегодня остро актуальна для всех крупных компаний. Людей с нужным уровнем компетенций недостаточно. Страна в целом оказалась не готова к тому, что цифровизация потребует массовой подготовки кадров. Потребность в использовании новых технологий, новых правил, продуктов и инструментов растёт с каждым днём. В ближайшие десятилетия этот тренд будет увеличиваться. Но учебные заведения пока не перестроились под такие реалии.

Несмотря на то что Пермь — один из самых «айтишных» городов страны, вузы здесь готовят и выпускают гораздо меньше специалистов, чем требует стремительно растущий рынок. К тому же Пермский край — развитый промышленный регион, и потребность в «цифровых» сотрудниках будет только расти.

— Как вы планируете решать эту проблему?

— Частично подготовкой собственных кадров. Например, на базе министерства связи существуют специальные курсы, где обучают людей по конкретным профилям, таким как работа в 1С или других информационных системах. В этом году у нас был опыт совместной с пермским сетевым IT-университетом подготовки студентов по направлению «роботизация», и этот опыт был успешным.

— Мало подготовить или привлечь кадры. Нужно их ещё удержать. Какие «пряники» готовит «УРАЛХИМ» будущим сотрудникам?

— Требования у молодых специалистов, на которых на рынке идёт настоящая «охота», конечно, высокие. Причём это не только и даже не столько зарплата: они знают себе цену, и торг здесь будет недолгим. Интересная работа для них в приоритете — пожалуй, это сегодня основная мотивация в сфере IT. И то, чем мы в настоящий момент занимаемся, — та самая интересная работа, в ходе которой люди смогут выполнять новые задачи, совершенствоваться, повышать квалификацию и в результате открывать для себя новые возможности. В ОЦО есть люди, которые получают повышение по карьерной лестнице два-три раза за год.

Ещё один немаловажный фактор — сами понятия «работа» и «рабочее место» у современных «айтишников» тоже иные. Скажем, когда я назначаю встречу на заводе и объясняю, как надо полчаса добираться до ул. Промышленной, получать пропуск и противогаз, проходить досмотр на посту охраны и потом ещё минут 15 идти по заводу до нашего офиса, уже на этом месте разговора людям становится, мягко говоря, скучно. Они просто не хотят и не будут ездить сюда каждый день. Для них создание комфортных во всех смыслах условий работы принципиально.

Именно поэтому мы сейчас оборудуем для IT-департамента новый офис ближе к центру города — на бизнес-площадке «Морион», где сегодня сформирован целый цифровой кластер. Этот офис будет выполнен с учётом всех требований высокотехнологичных компаний. Там будут зоны релаксации, отдыха, с пуфиками и качелями, велотренажёры и напольные шахматы, теннисный стол, места для интерактив­ного общения.

При этом формирование современного офиса — это не самоцель, а средство: так следует поступать, если вы хотите, чтобы ваши люди думали нестандартно. Нужно их провоцировать на новые идеи, пробовать разные подходы. Мы даже прорабатываем систему удалённой работы, когда сотрудники могут выполнять задачи, не выходя из дома.

Конечно, стандартные инструменты кадровой политики никто не отменял: медицинская страховка, соцпакет, корпоративные праздники, организация отдыха детей и т. д.

Словом, если сказать, что «люди — это новая нефть», то её «добыча» обходится бизнесу всё сложнее.

— Наверное, отвечая на вопрос «чем привлечь «айтишника», вы делились и личным опытом, не так ли?

— В том числе. До того как прийти в «УРАЛХИМ», я работал в большом интересном проекте Росатома, где проводили цифровую трансформацию одновременно целых 400 подразделений. Это был колоссальный опыт. Но то, чем мне предложили заняться в «УРАЛ­ХИМе», мне было не менее интересно. И переезд из Москвы вместе с семьёй нисколько не смутил. Скажу больше: Пермь на самом деле даже более комфортный город для проживания, чем Москва. И здесь большую роль играет руководство края, с успехом применяя столичный опыт для развития городской инфраструктуры и цифровых технологий.

Но, конечно, главное — это интересные задачи. По сути, сегодня мы впервые внедряем IT-системы почти во все бизнес-процессы, и сами предприятия в этом участвуют всё более активно. Если в 2017 году мы получили от бизнеса всего несколько инициатив на автоматизацию и роботизацию, то сегодня счёт таких инициатив идёт на десятки. Людям становится интересно оптимизировать свою работу, повысить её эффективность, а нам, соответственно, интересно решать всё новые и новые задачи, с этим связанные.

Другое дело, что ко многим этим задачам мы не могли приступить, пока не были стандартизированы все процессы. С внедрением ERP эта проблема снимается.

Новые идеи

— Это значит, что перед вашей командой, как и перед ОЦО в целом, открываются почти бесконечные перспективы?

— Совершенно верно. Возможности цифровизации безграничны.

— Можете поделиться некоторыми идеями, которые вы планируете внедрить в бизнес «УРАЛХИМа» в ближайшее время?

— Например, мы планируем создать так называемый data lake, что можно перевести как «озеро данных». Многим людям это понятие известно как big data, то есть сбор, обработка и анализ огромного массива информации. Раньше мы просто «затирали» множество данных, поскольку для них не хватало места, и поверх них писали новые. Никто не видел ценности в старой информации. Но сегодня существуют методы, которые позволяют на основе этих данных создавать новые бизнес-инструменты.

Например, ранее распределением заявок, поступающих в ОЦО, занимались три человека, а сегодня это делает искусственный интеллект за считаные секунды. Он принимает решение на основе предыдущих действий сотрудников. Правильное «попадание» заявок составляет почти 90%, что даже выше, чем раньше, когда это делали люди: человеческий фактор исключён.

Разработан проект «цифрового двойника» производства. Система в режиме реального времени отслеживает параметры работы предприятия и точно прогнозирует, когда может появиться некачественный продукт, тем самым предотвращает брак. За эту разработку, реализованную в Кирово-Чепецком филиале «УРАЛХИМа», мы получили престижную профессиональную премию SAP Value Award 2019 в номинации «Новые горизонты».

Работаем над проектом ­автоматизации управ­ления производством. Искусственный интеллект будет использовать производственные мощности на оптимальных нагрузках. Когда подобные решения принимает человек, он всегда немного осторожничает, не догружает мощности. У системы такого опасения не будет: она чётко понимает уровень безопасности и допустимых нагрузок. Поэтому и выработка продукции увеличится.

Мы ищем новые бизнес-идеи и вне компании. Для этого запустили акселератор интересных стартапов. Эта программа называется «­УРАЛХИМ — элемент роста», она создана для поиска и поддержки прорывных проектов и новых решений, которые мы могли бы интегрировать в свой бизнес. Перспективные проекты в заданных нашим холдингом тематиках получат финансовую и ресурсную поддержку, в том числе содействие в их реализации в России и выводе на международные рынки. Уже сейчас на участие в акселераторе заявились не только десятки молодых российских компаний или частных предпринимателей, но и крупные игроки.

— Существует масса «страшилок» о том, что роботы в перспективе заменят людей. Этого действительно надо опасаться? Что делать сотрудникам, чтобы их не вытеснили новые технологии?

— Будущего нельзя избежать. Одни профессии исчезают, но на их месте появляются другие, с новыми возможностями. Кто вчера думал о том, что может появиться профессия оператора дронов? Раньше людей возили извозчики, потом, когда появились автомобили, эта профессия исчезла и появились водители такси. Так что на этот процесс я смотрю с большим оптимизмом, ведь высвободившиеся от рутинной работы сотрудники получают возможность повысить свою квалификацию, освоить новую специальность и «вырасти» в карьере. Но сегодняшним сотрудникам необходимо изучать новые технологии, не бояться применять их, постоянно учиться. Тем более что интернет позволяет это делать за относительно небольшие деньги или даже бесплатно.

Наконец, ещё один момент. Возможно, студенты завтра выйдут из университетов с теми старыми профессиями, которые фактически себя изживают, и не смогут устроиться на хорошую работу. Сегодня нужно смотреть в сторону направлений, связанных с новыми технологиями и анализом больших данных. Тот, кто хочет себя реализовать, всегда будет востребован и найдёт отличную работу. Мой совет — идти трудиться уже со вто­рого-третьего курса. Чем раньше начнёшь получать опыт, тем лучше поймёшь, чего хочешь в жизни. В свою очередь, мы в «УРАЛХИМе» всегда в этом поможем и поддержим стремление расти и развиваться.