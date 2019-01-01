Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Повесть о настоящем человеке Поделиться Поделиться Твитнуть

«Повесть о настоящем человеке» — это классика советской пропагандистской литературы. Сбитый лётчик полз через тайгу, потерял обе ноги, но вернулся в строй. История действительно нерядовая... Прямо из жизни! В жизни — именно так и бывает.

Галина Александровна Дубникова покинула этот мир в возрасте 77 лет. У неё была насыщенная жизнь, серьёзная карьера, множество друзей, интересных встреч, путешествий... Она любила театр, музыку, часто бывала на концертах и спектаклях. Ну, в общем, всё, как у большинства из нас. С одной только разницей: инвалид детства, семь лет из своих 77 Галина Дубникова провела в полной неподвижности, а ещё 65 — в инвалидной коляске.

Она родилась в 1940 году, а в 1941 эвакуировалась вместе с мамой из родного Минска в Пермь, где и осталась навсегда. В пятилетнем возрасте она переболела инфекционным полиомиелитом. Дело было на детсадовской даче, все заразившиеся дети умерли, кроме неё. Врачи спасли ей жизнь, но не здоровье; приговор был — полная неподвижность, и она была неподвижной до 12 лет.

Самые важные годы для учёбы, познания мира, знакомств, дружб прошли мимо неё. Казалось, с таким-то отставанием, да с инвалидностью ей дорога в социальный интернат, в лучшем случае — в артель по склеиванию коробочек, но за семь лет неподвижности она не потеряла ничего из своих прекрасных природных качеств: ясного ума, бесконечной любознательности, терпения и упорства, ровного и дружелюбного характера...

Всё это очень пригодилось, когда она пошла в самую обычную школу, в класс к своим сверстникам, а потом — на филфак университета, а потом — в редакции газет и дальше — к руководству издательством. Всё это — через огромную боль и преодоление множества препятствий. Никто из нас даже представить не может, как ей давался каждый шаг, как она каждый день с болью заталкивала себя в корсет, как на коляске преодолевала сугробы, как вынуждена была пользоваться лестницами, общественным транспортом... Её день начинался в четыре часа утра, потому что на то, чтобы «собрать себя», ей требовалось несколько часов.

Зато всё это время с ней были друзья — верные и много. Её замечательный характер и множество талантов всегда вызывали симпатии — и в школе, и во дворе, в подъезде, среди сверстников и коллег. Неудивительно, что, когда в Перми открывалось отделение Всероссийского общества инвалидов, Галина Александровна стала одним из его основателей, а позже создала при обществе издательство «Здравствуй!»

Издательство «Здравствуй!» специализируется на литературе для инвалидов. Одноимённая газета и множество методичек — права инвалидов, практические советы... На всё нужны средства, силы, творческие кадры... Весь темперамент, вся страсть Галины Александровны были вложены в это дело — дело её жизни. Казалось бы, утилитарная литература, да и литература ли вообще? Но Галина Дубникова — филолог и журналист, человек с отличным чувством слова и стиля, а кроме того, перфекционист, поэтому над её изданиями работали лучшие специалисты в издательско-полиграфической области — редактор Альмира Зебзеева и художник Светлана Можаева. Это образцовые издания — по качеству текстов, по иллюстрациям, по вёрстке — по всему.

Сегодня Галины Александровны нет, а её издательство работает. Это по-прежнему единственное специализированное издательство для инвалидов во всей России.

Альмира Георгиевна Зебзеева была не только коллегой, но и близкой подругой Галины Александровны. Именно она стала инициатором издания сборника текстов Галины Дубниковой, который вышел, разумеется, в издательстве «Здравствуй!» под заголовком «Люблю просыпаться с улыбкой».

Тексты здесь разные. Рассказы, стихи, впечатления от концертов, спектаклей, выставок. Несомненно, самое интересное — это дневники и мемуары: изумительно живые, искренние, образные — блестящие тексты, в которых столько правды! Это — очень обаятельная, подкупающая литература, которую легко читать и которая воспринимается очень эмоционально. Поневоле проникаешься симпатией и сочувствием к автору, который с таким юмором пишет о своих невзгодах, с такой откровенностью — о минутах слабости и отчаянья, с таким искренним восхищением и вдохновением — о фильмах, музыке, книгах. Простейшие события — поездка к морю, трудный путь по холодной Перми на юбилейный концерт ансамбля «Бригантина», бессонная ночь над выпуском университетской стенгазеты — всё это наливается такой полнокровной фактурой, что невозможно не включиться, не сопереживать.

Если бы Галина Александровна Дубникова не заболела в пятилетнем возрасте полиомиелитом... Мы, журналисты, точно сегодня учились бы у неё.