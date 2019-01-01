Алёна Беляева Популяризация и акселерация Председатель Пермского отделения «Опоры России» получил благодарность от ФНС за реализацию проектов по популяризации малого и среднего бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава ФНС Михаил Мишустин вручил вице-президенту и председателю Пермского регионального отделения «Опоры России» Роману Водянову почётную грамоту «За активное взаимодействие, существенную помощь в решении задач, возложенных на Федеральную налоговую службу». Для пермской общественной организации это событие — отличное завершение года, в течение которого на территории Пермского края она реализовала несколько крупных образовательных проектов в налоговой сфере.

Прежде всего получил продолжение стартовавший в прошлом году проект «Бизнес Среда». В этом году формат несколько изменился: проект «Бизнес Среда 2.0» сконцентрирован на образовании. Он состоит из двух наиболее актуальных направлений, предусмотренных нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», — популяризация и акселерация бизнеса. Так, в начале этого года были запущены обучающие программы по открытию собственного бизнеса для трёх целевых аудиторий: учеников старших классов, женщин и людей старшего поколения. Программы обучения специально для проекта разработал онлайн-университет для малого бизнеса Bizzon.

В пилотном проекте «Бизнес-старт» приняли участие старшеклассники из 12 образовательных учреждений не только Перми, но и всего региона. Будущим предпринимателям показали, что после окончания школы у них будет широкий простор для самореализации. Программа включала 15 бизнес-уроков, где школьники шаг за шагом искали интересные ниши, оценивали идеи и создавали собственные бизнес-проекты, формируя уникальное торговое предложение. Они сами конструировали сайты, разрабатывали стратегию продвижения продукта. К будущим предпринимателям приходили представители Сбербанка, рассказывая об инвестициях в бизнес, а специалисты УФНС России по Пермскому краю помогали разобраться с налогообложением в целом и, в частности, определиться с формой регистрации бизнеса, выбором подходящего налогового режима. Проект «Бизнес-старт» стал настолько успешным и важным, что его решено было масштабировать. Осенью этого года был запущен образовательный поток уже для 24 школ Пермского края, а количество участников выросло с 120 до 600.

Для сотрудников налоговой службы это был новый опыт. Он показал, что специалисты ФНС сами заинтересованы в том, чтобы бизнес понимал налоговую систему страны, возможности, которые существуют для предпринимательства.

Между тем с действующими предпринимателями аналогичная работа идёт непрерывно, поскольку представители малого и среднего бизнеса имеют довольно невысокие знания в части налогообложения. Роман Водянов пояснил, что это особенно видно на примере работы созданного в «Опоре России» «Бюро по защите прав предпринимателей», куда обращаются многие бизнесмены. «В ходе анализа мы пришли к выводу, что предприниматели довольно часто допускают нарушения налогового законодательства без злого умысла. Во многих случаях это не уклонение от налогов, а незнание базовых вещей, следовательно, совершение глупых ошибок. Малый бизнес — самая чувствительная к административным и законодательным изменениям категория налогоплательщиков. И в условиях трансформации налоговой системы в стране необходимо этой категории уделять особое внимание», — поясняют в «Опоре России».

По поручению президента «Опоры России» Александра Калинина, Пермское отделение в июне этого года предложило власти и краевой налоговой службе провести совместно ряд мероприятий, направленных на повышение налоговой грамотности предпринимателей. «Благодаря совместной работе Пермского фонда развития предпринимательства, региональных минпромторга и минэка, «Опоры России» и нашего бизнес-омбудсмена за полтора месяца было проведено более сотни мероприятий по всему Пермскому краю. Участие в них приняли 6 тыс. предпринимателей», — подчёркивает глава регионального отделения «Опоры России».

Роман Водянов уверен, что в следующем году вместе с правительством Прикамья, УФНС России по Пермскому краю можно будет добиться лучших результатов для предпринимателей, экономики региона и страны в целом. «Следующий, 2020 год обещает быть более чем насыщенным. Пермскому отделению «Опоры России» исполняется 10 лет. У нас юбилей. Мы готовим множество интересных и важных мероприятий и проектов», — подытожил руководитель.