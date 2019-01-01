Алёна Беляева Молочные реки Агропром Пермского края увеличивает объёмы производства Поделиться Поделиться Твитнуть

Пищевая промышленность Пермского края показывает устойчивый рост: плюс 23% за 10 месяцев 2019 года. Эксперты считают, что это следствие инвестиций в модернизацию производства в предыдущие годы. И поскольку в этом году на нескольких предприятиях запустили новые производственные линии, в 2020 году тенденция увеличения объёмов сохранится. Основной вклад в эти процессы могут внести те отрасли, которые росли быстрее других, — производство молочных продуктов и кондитерских изделий. Ещё один источник для увеличения сбыта — реализация продукции за пределами Пермского края.

В 2019 году общий размер вложений в аграрно-промышленный комплекс Пермского края, по подсчётам «Нового компаньона», превысил 3 млрд руб. В том числе они стали возможны за счёт мер господдержки: льготного кредитования и возврата части средств по программе краевого минсельхозпрода. Ожидается, что в 2019 году региональный бюджет возместит инвестиции аграриям в размере 794 млн руб.

Также предприятия активно используют собственные средства. Косвенно на это указывает падение совокупной прибыли крупнейших по выручке компаний пищепрома Пермского края. В 2018 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», совокупная прибыль 20 крупнейших по выручке компаний пищепрома сократилась на 182 млн руб. Эта же тенденция может быть продолжена и в 2019 году (данные пока компаниями не раскрыты). Предприятия активно реализовывали программы модернизации производства в 2019 году, на многих они ещё не завершены. Поэтому снижение прибыли на предприятиях может быть показано и в 2019 году.

Главный стимул для модернизации — борьба за снижение себестоимости продукции среди как производителей готовой продукции, так и поставщиков сырья для предприятий переработки. Инвестируя в производство, предприятия наращивают объёмы продукции, сокращая потери сырья и других ресурсов. Крупные инвестпроекты уже запущены на молокозаводах, птицефабриках и кондитерских производствах. Во всех этих отраслях уже зафиксирован рост производимой продукции.

Тянет на сладкое

Быстрее всего, согласно данным Пермьстата, в 2019 году развивается «кондитерское направление». За первые десять месяцев 2019 года в Пермском крае произведено на 12,3% больше кондитерских изделий, чем за аналогичный период прошлого года.

В Пермском крае расположены два крупнейших производства кондитерских изделий — АО «Кондитерская фабрика «Пермская» и филиал ООО «Nestle Россия» в Перми. На обоих предприятиях активно занимаются вопросами роста производительности труда, сокращением потерь и безопасностью производства. На КФ «Пермская» рост производительности труда к 2024 году должен составить до 84%. «Цифры амбициозные, и мы понимаем, что на практике по ходу внедрения проекта могут возникнуть сложности, — говорит директор по развитию кондитерской фабрики Марат Швайцер. — Для нас было важнее выявить ключевые проблемы и начать двигаться в нужном направлении. Это обязательно даст результат в будущем».

Филиал ООО «Nestle Россия» в Перми и АО «Кондитерская фабрика «Пермская» активно развивают поставки продукции за пределы Пермского края. Это должно обеспечить рост объёмов в перспективе.

Молоко не успевает

В молочной переработке самый существенный рост показывает производство сливочного масла и маслянистых паст (на 24,7%). Почти такую же динамику демонстрирует производство творога, сыров и молокосодержащих продуктов (на 24%).

На крупнейшем предприятии отрасли в Пермском крае, ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», увеличили мощности по производству масла и сыра несколько месяцев назад. На предприятии говорят, что производство сыров уже выросло на 40%. Рост сбыта наблюдается и в других категориях продукции.

В следующем году в отрасли ожидают, что тенденция прироста сохранится. Поскольку ряд крупных проектов в молочной промышленности Пермского края пока не завершены, наблюдатели и участники рынка говорят, что в 2020 году может быть показана более высокая динамика, чем в 2019 году.

Ещё одна тенденция, которая стимулирует рост, — увеличение сбыта продукции за пределы Пермского края. Это главный вызов для развития молочной переработки, поскольку, просто ориентируясь на спрос внутри Пермского края, молочники не смогут вывести новые проектные мощности на нужные для снижения себестоимости продукции объёмы производства. А вот производство молока для конечного потребителя, напротив, переживает спад — на 2,5%.

Крупные инвестиционные проекты на предприятиях переработки формируют спрос для производителей сырого молока. В краевом правительстве считают, что рост производственных мощностей в переработке идёт быстрее, чем наращиваются мощности по производству сырого молока. Однако цены на рынке по-прежнему диктуют предприятия-переработчики. Причина — возможность завоза сырья из других регионов, а также использование сухого молока и заменителей молочных жиров.

Минус «скоропорт»

В секторе хлебобулочных изделий наблюдается интересная тенденция: объём производства скоропортящихся видов продукции падает (на 6%), а той, что подлежит длительному хранению, — растёт (53,4%).

Если тенденция сохранится, это может создать угрозу для пермских производителей хлеба. Свежий хлеб имеет ограниченную транспортабельность, в то время как изделия длительного хранения можно возить далеко. Однако произойдёт это не скоро. Сейчас 45% рынка хлебо-

булочных изделий Перми контролируется АО «Покровский хлеб». Его основным бенефициаром, по данным «СПАРК-Интерфакс», является пермский предприниматель Алексей Сурулёв.

Мясной передел

В мясной переработке Пермского края в 2020 году могут произойти изменения. Поскольку в 2019 году АО «Пермский мясокомбинат» покинуло рынок, то его главный конкурент, крупнейший производитель мяса и изделий из него, ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», может побороться за часть его ниши. Напомним, что летом 2019 года стало известно о планах ГК «ПРОДО» ликвидировать производство на предприятии. Источники «Нового компаньона» сообщали, что якобы руководство компании оказалось не готово к инвестициям в модернизацию производства на АО «Пермский мясокомбинат».

Ещё одно крупное предприятие отрасли в Пермском крае — ООО «Куединский мясокомбинат». Это одно из самых закрытых предприятий отрасли. «СПАРК-Интерфакс» известно, что в 2018 году они показали прибыль в 7,4 млн руб. Известно, что в последние два года компания активно наращивала собственную фирменную торговую сеть. Ранее на мясокомбинате отказались от реализации продукции через федеральные торговые сети: торгуют через дилеров и собственные магазины. Сегодня у предприятия порядка 200 магазинов в Пермском крае и за его пределами.

Другие приоритеты

В птицеводстве наблюдается небольшой рост производства мяса птицы — на 1,3%. На крупнейшем предприятии — производителе мяса птицы в Пермском крае, АО «ПРОДО птицефабрика Пермская», говорят о сокращении производства неразделанной тушки и росте производства полуфабрикатов. Это подтверждается данными Пермьстата за 10 месяцев 2019 года. Например, производство замороженных кулинарных изделий из мяса птицы выросло на 48,3%.

На птицефабрике активно развивают переработку мяса птицы. Общий объём инвестиций в развитие составит 3,2 млрд руб. В результате производство мяса птицы должно вырасти с 35 тыс. т в 2018 году до 52 тыс. т в 2022 году, а в структуре продаж будет возрастать доля глубокой переработки. В ближайшие годы можно ждать, что в целом в птицеводстве объём производимой продукции будет возрастать всё более быстрыми темпами.

В целом в 2020 году тенденция роста в пищевой промышленности края, по мнению экспертов, сохранится. Дело в том, что в предыдущие годы в эту отрасль были произведены существенные инвестиции, и их пик пока не пройден.

Оксана Бреднева, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:

— Мне кажется, что сейчас вкладывать в сельское хозяйство становится модным. Я была удивлена, что у нас в Пермском крае такое количество хозяйств, которые принадлежат промышленникам. При этом они сами не занимаются сельским хозяйством, а передают управление в руки профессионалов.

В Пермском крае реализуется несколько крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. В 2020 году мы ожидаем выход на рынок продукции тепличного комплекса «Пермский». Большие возможности открывает мясное животноводство. Ещё 10 лет назад в Пермском крае этой отрасли практически не было. Мясо было побочным продуктом производства молочного животноводства. Теперь появились новые предприятия, которые выращивают мясные породы крупного рогатого скота. Это мясо уже совершенно другого качества. Тут есть ещё и задача развития вкуса у людей — мясо мясных пород отличается по своим потребительским свойствам от мяса молочных пород.

Господдержка сельского хозяйства в Пермском крае в 2020 году составит 2,8 млрд руб., из них 2 млрд руб. — средства краевого бюджета. Порядка 1,7 млрд руб. будет направлено на оказание несвязанной поддержки, на производство и реализацию сырого молока сельхозпроизводителей и на поддержку реализованных инвестиционных проектов. Около 60% этого объёма средств будет направлено на компенсацию затрат, 40% — на выплаты за прирост объёмов производства молока, зерновых и зернобобовых культур и на развитие малых форм хозяйствования.

Пермский край активно поддерживает и инвестпроекты в сельском хозяйстве. После реализации проекта можно в течение трёх последующих после его реализации лет подать заявку на возмещение части прямых понесённых затрат. В молочном животноводстве возмещение может составить до 55% от суммы инвестиций в проект, на реализованный проект в мясном животноводстве — 50%, на модернизацию птицеводческих комплексов — также до 50% всех затрат. В овощеводстве инвестор может получить возмещение прямых понесённых затрат до 20%, при создании мощностей по хранению и переработке зерна — 30%.

Широкие возможности предоставляет федеральная программа льготного кредитования сельхозпроизводителей, по которой можно получить дешёвые оборотные и инвестиционные кредиты. Ставка, которая часто зависит от объёма запрашиваемых средств, может составлять от 1 до 5%. Прибыль, недополученная банками, возмещается из федерального бюджета.

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— В пищепроме Пермского края ведущими отраслями традиционно считаются переработка молока и молочное животноводство. Окупаемость в отрасли долгосрочная, поэтому быстрой отдачи инвестиций не будет. Нужно иметь в виду, что закупочные цены на сырое молоко диктуют молокозаводы. Цена выросла за последнее время, но возможность интервенций за счёт сухого молока позволяет переработке удерживать контроль над ценами. Именно поэтому появляются малые производители молочных продуктов. Их не устраивают закупочные цены на сырое молоко, поэтому они пытаются выйти на рынок самостоятельно. Кроме того, в Пермский край завозится сырое молоко и из других регионов, это не может не сказываться на рынке.

Ещё один стимул для роста — изменение структуры питания людей. Потребитель экономит, а значит, покупает больше дешёвых продуктов, таких как хлеб и молоко. Конкуренция в производстве молочных продуктов и хлебопечении есть.

Далеко не все ниши производства пищевых продуктов в Прикамье заполнены. В частности, выращивание овощей закрытого грунта. Поэтому продукция создаваемого тепличного комплекса «Пермский» в Чусовом должна быть востребована на рынке. В последние годы начали появляться малые предприятия по производству сыров, сладостей, значительно растёт ассортимент продукции из мёда. Однако до сих пор пустых или полупустых ниш достаточно много. На полках наших супермаркетов встречается и израильская морковка, и китайский чеснок, и цветная капуста из Турции. У каждого продукта есть своя специфика, морковь тяжело хранить, для капусты важен выбор сорта. Важно знать, как выращивать, как хранить, как упаковывать и продавать каждый продукт. Тонкостей много, для успеха дела важно учитывать их все.

Татьяна Яркова, профессор кафедры организации аграрного производства ПГАТУ:

— Сегодня есть смысл инвестировать в сельскохозяйственные организации с полным циклом производства. Такие компании могут обеспечить более низкую себестоимость продукции. Хотя такой подход более рискован в связи с возможностью возникновения нестабильности поставок по требуемым объёмам. Если говорить о нишах с точки зрения сбыта продукции, то у нас в регионе слабо представлено сыроварение. Главное условие здесь — хорошая сырьевая база.

Очень актуальным производством для жителей региона и России в целом является производство гипоаллергенных молочных смесей на основе полного гидролиза белка коровьего молока. Создание таких производств связано со сложными наукоёмкими технологиями.

Ассортиментная линейка многих предприятий мясной переработки в Пермском крае сейчас сильно растёт за счёт полуфабрикатов и готовой продукции.

Спрос неоднороден, на него влияет много факторов: от уровня дохода разных категорий населения и их предпочтений до медицинских показаний к потреблению пищевых продуктов. Этот спрос нужно отслеживать, далеко не все предприятия имеют такую возможность. Другая трудность — наличие нужного объёма сырьевой базы. Иногда складывается ситуация, когда сельхозпроизводители не могут поставить нужный переработчику объём сырья по выгодной обеим сторонам цене.