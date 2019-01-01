Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Семь этажей в пермском зверином стиле Проект новой сцены Театра оперы и балета приоткрылся для пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Проект новой сцены Пермского театра оперы и балета успешно прошёл историко-культурную экспертизу, и документы об этом находятся в открытом доступе — на сайте краевого центра по охране памятников nasledie.permkrai.ru. В ближайшее время проект предъявят общественности.

Возможно, так будет выглядеть фасад нового здания театра



Заказчик экспертизы — ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт» (то самое, которое считают аффилированным Владимиру Кехману). Выполнила экспертизу архитектурно-проектная мастерская «Решение», в авторскую группу вошли два человека: генеральный директор мастерской Елена Гонцова и историк Павел Корчагин. В качестве эксперта выступил Игорь Нестеренко из Казани, член научно-методического совета по культурному наследию при комитете Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Из акта экспертизы можно многое узнать о самом проекте. Адрес нового здания — ул. Ленина, 2а. Здание характеризуется как «объект капитального строительства переменной этажности до семи этажей общей площадью 32 000 кв. м». Новая сцена разместится между сквером Татищева и руслом Егошихи. Главный вход в здание будет организован со стороны сквера Татищева ниже отметки сквера на 2,8 м. В этот перепад рельефа будет встроен уличный амфитеатр.

Со стороны набережной Егошихи расположится терраса, в которой будет организован вход в театральный музей, ресторан и фуршетный зал. Справа от здания на ул. Суксунской будут построены въезд в подземный паркинг, загрузочная зона для декораций и служебный вход. Слева от здания расположится, как сказано в документе, «пешеходный транзит в тёплом и холодном контуре для организации доступа на территорию рекреационного пространства Егошихинского медеплавильного завода».

Здание новой сцены предполагается построить с переменной этажностью: со стороны Егошихи этажей будет больше, чем со стороны сквера. Всего предполагается возвести семь этажей, из них два — подземные со стороны сквера, но имеющие выход со стороны Егошихи.

На первом этаже разместится входной вестибюль со стороны рекреационного пространства Егошихинского медеплавильного завода, ведущий в музей и ресторан, общественные и технологические помещения, нижний вестибюль тёплого пешеходного транзита с уровня сквера Татищева. Там же разместится трюм сцены, механизированный склад, подземная автостоянка.

На втором этаже расположатся технологические помещения и мастерские театра. На третьем этаже — главный входной вестибюль со стороны сквера Татищева, гардероб для зрителей, главный служебный вход, загрузка для декораций, ресторан с видом на Егошиху, а также главное помещение выхода на сцену, комнаты отдыха музыкантов, хранилище музыкальных инструментов, верхний вестибюль пешеходного транзита с уровня сквера Татищева.

На четвёртом этаже расположится главный уровень планшета сцены, репетиционного зала и сценических карманов, а также партер зрительного зала с выходами в фойе с кулуарами. В южной части этажа разместятся гримуборные артистов и мастерские.

На пятом этаже планируется разместить первый ярус балкона главного зрительного зала с входом из своего уровня фойе, малый зал со своим фойе, артистические гримуборные и служебные помещения. На шестом этаже — второй ярус балкона главного зрительного зала, фуршетный зал, артистические гримуборные и служебные помещения. На седьмом — зона малых репетиционных залов, индивидуальные репетиционные залы, служебные помещения.

Высота здания со стороны Егошихи — 27,9 м, со стороны сквера Татищева — 25 м. Количество мест в зрительном зале в зависимости от организации оркестровой ямы — от 1178 до 1350.

Что касается внешнего вида будущего здания, то его фасады будут представлять собой сочетание остеклённых поверхностей с облицовкой материалом, имитирующим медь, с изображением фигур и орнаментов пермского звериного стиля. На фасаде планируется разместить медиаэкран или медиафасад размером не менее 10х17 м, на котором будут транслироваться информационные видеоролики или статичные изображения с анонсами и репертуаром театра.

Экспертиза сочла, что при соблюдении всех предписанных законом мероприятий для обеспечения сохранности достопримечательного места «Егошихинский медеплавильный завод» проект может быть реализован.

Не секрет, что архитектурный проект здания заказывал меценат Роман Абрамович. Он же выбрал и архитектурное бюро — молодую команду, базирующуюся в США. Однако, как считают в Министерстве культуры Пермского края, гораздо важнее, какая команда займётся акустикой будущего театра. Это действительно одна из лучших специализированных компаний в мире — Artec Consultants, ответственная за акустику многих знаковых театров и концертных залов последнего времени, в том числе такого мегапроекта, как Harpa — новое филармоническое здание в Рейкьявике. Именно с Artec Теодор Курентзис сотрудничает в рамках реконструкции залов Дома радио в Санкт-Петербурге.

Градозащитная общественность Перми уже приняла и сам проект, и заключение экспертизы в штыки. Правда, проектные решения ещё никто не видел, однако вскоре пермяки смогут их оценить, поскольку в течение ближайшей недели планируется презентация проекта с участием архитектора-разработчика.

По информации «Нового компаньона», выход на площадку планируется в 2020 году, завершение строительства — в 2023-м. Ориентировочная смета — 10 млрд руб.