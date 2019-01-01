Полина Путякова журналист Тринадцать звёзд на троих Эксперты спорят о том, «переварит» ли Пермь появление трёх новых отелей Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение ближайших пяти лет в Перми появятся три новых отеля высокого класса. До сих пор в Перми не было ни одного пятизвёздочного отеля, а четырёхзвёздочных — лишь пять. Эксперты сомневаются в том, что клиентов хватит на всех. Турпоток вряд ли вырастет. Наличие отелей создаёт дополнительные возможности для увеличения количества проводимых в городе мероприятий, но этого недостаточно. Они предрекают демпинг, усиление конкуренции и релокацию ряда действующих гостиниц в центре. Именно они пострадают сильнее всего, когда рядом с ними появятся отели более высокого класса под известными брендами, поскольку часто их выбирали просто из-за отсутствия выбора.

В отеле «Урал» готовятся к тому, что появление новых гостиниц повлечёт за собой ужесточение конкуренции на рынке. Новые игроки начнут снижать тарифы, а турпоток останется на том же уровне



Власти региона при формировании планов строительства сразу трёх отелей высокого класса опирались на результаты анализа гостиничного рынка края в сравнении с Казанью, Екатеринбургом, Нижним Новгородом, Волгоградом и Уфой, выполненного Агентством инвестиционного развития. В частности, исходя из пассажиропотока пермского аэропорта необходимое расчётное количество номеров в Пермском крае составляет 2984 при имеющихся 2630. Также был сделан вывод, что сегодня в регионе необходимо наличие одного-двух отелей уровня 5*, двух-трёх отелей уровня 4*, а также привлечение международных операторов. Сейчас в Перми нет гостиниц международных брендов. «Оценивая существующее состояние гостиничного комплекса региона, эксперты делают вывод, что в основном он устарел физически. В целом строительство новых гостиничных объектов подразумевает создание порядка 300—400 номеров. Этот как раз та цифра, которая необходима региону для того, чтобы закрыть потребность в новых и качественных объектах гостиничного бизнеса», — комментируют в минэке.

По данным краевого министерства экономического развития, первыми появятся четырёхзвёздочные отели: в здании ВКИУ (ул. Окулова, 4) — в первом квартале 2022 года, на площадке под бывшим ДК «Телта» (ул. Окулова, 14) — не позднее января—марта 2023 года.

Первый из них будет построен АО «КРПК». Конкурс на управление гостиничным комплексом выиграло ООО «Азимут Хотелс Компани». На торги по поиску инвестора для развития площадки под бывшим ДК «Телта» поступила единственная заявка от ООО «Аквавита» из Ижевска. Здесь запланирован гостиничный комплекс на 130 номеров под брендом международного оператора. Отметим, что «Аквавита» была зарегистрирована 26 июня 2019 года, а основным профилем её деятельности является забор, очистка и распределение воды. 100% в уставном капитале принадлежит ООО «КНК», которое связывают с бизнесменом Алексеем Чулкиным.

Наконец, в 2024 году начнёт работу пятизвёздочный отель на 150 номеров под брендом Radisson в составе многофункционального центра на месте бывшей кондитерской фабрики «Пермская». Проект реализует ООО «Проспект Пермь» (дочерняя структура ГК «Проспект» из Екатеринбурга), которое заключило соглашение с представителями всемирной гостиничной сети Radisson Hotel Group на управление гостиничным комплексом.

В минэке говорят, что строительство МФЦ с гостиницей уровня 5* и конгресс-холлом уже началось. Два других проекта (отели в здании ВКИУ и на месте ДК «Телта») «находятся в реализации согласно планам своих инвестпроектов». «Все проекты обеспечены финансово, — отметили в ведомстве. — Вероятность их реализации подтверждается огромным интересом как со стороны самих инвесторов, так и курирующих реализацию этих проектов органов государственной власти».

С расчётом на бизнес

Гостиничный рынок Перми представлен 236 гостиницами. На сегмент 2—4* приходится 40%, из них лишь пять имеют категорию 4*. Пятизвёздочные отели отсутствуют.

По объёму туристского потока Пермский край находится на пятом месте в Приволжском федеральном округе, по количеству коллективных средств размещения — на четвёртом. Такие данные приводит Матвей Оборин, профессор кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ.

По его словам, наибольшую долю в туристском потоке Пермского края составляют визиты с деловыми целями (48% — в 2018 году, 35% — в 2017-м). Вероятнее всего, деловой туризм сохранит за собой лидерство и в будущем, поскольку Пермский край и Пермь развиваются как территории с углублённой промышленной специализацией.

На втором месте (28%) поездки с культурно-познавательными целями, хотя ещё в 2010 году они составляли лишь 19%. Активный туризм занимает третье место: ежегодно с такой целью регион посещают порядка 70 тыс. человек (19%).

Как раз со стороны основного сегмента гостей Прикамья — бизнес-туристов — и стоит ожидать спроса на услуги новых отелей, считает заведующий кафедрой социально-культурных технологий и туризма ПГИК Павел Ширинкин. В отеле «Урал» считают, что аудиторией новых отелей могут быть участники правительственных заездов, топ-менеджмент крупных промышленных холдингов, звёзды шоу-бизнеса.

Организация четырёхзвёздочного отеля во ВКИУ — сложная задача. Здесь нужно полностью перекладывать коммуникации, говорят эксперты. Они сомневаются, что проект получится реализовать быстро



Участники рынка полагают, что появление новых отелей не приведёт к увеличению турпотока и игрокам рынка придётся делить между собой уже существующий. «Сегменты туристической аудитории Перми малочисленны по сравнению с южными регионами страны и даже близлежащим Екатеринбургом. Крупных корпоративных, event- и спортивных мероприятий федерального уровня в регионе не проводится. Представители органов власти не заявляют больших мероприятий по привлечению «новых» туристов. В связи с этим аудиторией новых отелей станут те же самые гости, которые сейчас уже приезжают в регион, произойдёт их перераспределение между игроками рынка», — полагает Мария Ермакаева, генеральный менеджер Four Elements Perm.

Специфика основной группы туристов даёт новым отелям возможность привлечь их к себе. По мнению Марии Ермакаевой, у бизнес-туристов достаточно плотный рабочий график, поэтому при выборе отеля для них наиболее важны такие факторы, как должный уровень комфорта и удобная геолокация относительно административно-делового центра, аэропорта и железнодорожного вокзала, промышленных предприятий города. Расположение у новых проектов достаточно выгодное, поэтому, если у них получится создать все необходимые условия для комфортного проживания, проекты вполне могут получить доверие бизнес-аудитории, считает она. Тем более что сейчас в центре города доступны лишь отели 3—4*, отелей более высокой категории нет.

По оценке Вадима Прасова, вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России, стандартный прирост турпотока составляет 5—7% в год. Однако, отмечает Матвей Оборин, потенциал для более значительного увеличения туристского потока всё-таки есть. «За те несколько лет, на протяжении которых гостиницы будут строиться и вводиться в эксплуатацию, в регионе будут реализованы или находиться в стадии активной реализации значительное количество промышленных проектов — всего 26 инвестиционных проектов, из которых 16 связаны с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей. Кроме того, будет реализовываться программа кластерного развития в сфере туризма. Пермский край отмечен на федеральном уровне в числе 19 регионов речного бассейна как возможный участник крупного инвестпроекта в рамках круизного туризма — «Волжский путь», — говорит он.

Иного мнения придерживается эксперт издания, директор по продажам в сфере гостиничного бизнеса. Довольно резкое увеличение номерного фонда предполагает увеличение конкуренции, а привлечь клиента, по большому счёту, можно будет только известным брендом и низкими ценами. Поэтому вполне вероятна ситуация, которая несколько лет назад сложилась в Екатеринбурге, когда при стандартной цене номера «от стойки» в отеле Hyatt 14 тыс. руб. есть примеры заселения корпоративных клиентов за 2700 руб.

При этом внутренние стандарты международных сетей очень высоки, что предполагает большой объём инвестиций. Заполняемость будет держаться на уровне 50%, и значительных прибылей новые отели получить не смогут. «Вероятно, при оценке проекта расчёт был на прогнозы, касающиеся увеличения количества иностранных гостей, которые предпочтут международные отельные бренды, либо на эксклюзивные контракты с международными компаниями, как бы гарантирующие определённый поток гостей. Однако реализация этих расчётов сомнительна: «Люфтганза» ушла из Перми как раз по той причине, что не было спроса, а эксклюзивные контракты постоянно нарушаются, это обычная практика», — говорит эксперт.

Длинные инвестиции

Эксперты полагают, что у новых объектов есть все шансы окупиться, вот только произойдёт это не скоро. Средний срок окупаемости гостиниц составляет 10—15 лет, а в ситуации, когда три отеля высокого класса появятся почти одновременно, он может увеличиться. «Каждый собственник бизнеса первоначально просчитывает сроки возврата вложенных денег. Не думаем, что этого не сделали международные сети. Затраты каждого объекта индивидуальны и зависят от его категории, использованных при отделке и комплектации номеров материалов. В то же время при определении места строительства отелей в районе ул. Ленина и ВКИУ удачно выбрана локация — она позволяет снизить расходы на рекламу. Кроме того, сетевым отелям нет необходимости много себя рекламировать: устоявшиеся бренды продают себя сами», — говорит Мария Ермакаева.

Матвей Оборин добавляет, что высокая заполняемость новых гостиниц будет более вероятной при использовании инфраструктуры для оказания круглогодичных услуг: посещение бассейна, СПА, оздоровительные услуги, которые можно получить в течение нескольких дней.

По мнению Вадима Прасова, успешность бизнеса новых отелей — это вопрос и к региональному правительству тоже. «Есть ли у него сформированная позиция относительно налоговых или иных преференций: льготы по налогу на имущество, на землю, или льготное выделение площадки под строительство, или субсидирование ставки по кредиту», — задаётся вопросом Прасов.

Перетягивание клиентов

Мнения о том, как распределится аудитория отелей после появления на рынке новых игроков, разделились.

Директор по развитию гостиничной сети Amaks Hotels & Resorts Михаил Бескровный уверен, что существующие сейчас отели сохранят свою аудиторию. «Новому игроку на рынке нужно найти и занять свою нишу, «намолить» место. У Amaks же есть свой гость и своя репутация», — говорит он.

Это мнение поддерживает и Павел Ширинкин, правда по другим причинам. «Сертификация гостиниц, насколько мне известно, законодательно не регламентирована. Да, отели приглашают экспертов, работают с профильными ассоциациями, но я бы не стал сравнивать зарубежную классификацию с отечественной. На мой взгляд, многие региональные отели несколько завышают свою «звёздность». Если это будет зарубежная цепочка отелей с классическими четырьмя и пятью звёздами, то конкуренции между существующими отелями в Перми и вновь появившимися практически не будет. Это несколько другое качество услуг и другая ценовая категория», — говорит он.

В то же время, считает Мария Ермакаева, некоторый отток гостей из отелей, приближенных территориально, всё-таки возможен. «Не нужно забывать, что существующие отели в центре города относятся к эконом-сегменту. Если рассматривать платёжеспособных гостей, которые сейчас проживают в отелях 3—4* из-за отсутствия выбора, то они, безусловно, выберут один из новых отелей при условии подходящей цены. Мировые сети отелей могут себе позволить держать невысокий уровень цен в условиях конкуренции», — уверена эксперт. Кроме того, полагает она, все новые отели будут конкурировать между собой, так как будут находиться в одной территориальной локации.

В свою очередь, в отеле «Урал» полагают, что появление новых отелей повлечёт за собой ужесточение конкуренции на рынке. Новые игроки в целях наработки партнёрских отношений, привлечения клиентов начнут снижать тарифы в условиях сохранения турпотока примерно на том же уровне. Последствия таких шагов в первую очередь ощутят на себе отели категории 4*, совсем не почувствуют — хостелы и мини-отели.

Мария Ермакаева тоже предполагает вероятность демпинга, впрочем, считает она, конкуренция будет не настолько острой, чтобы привести к закрытию некоторых отелей. С ней согласен и Вадим Прасов. По его мнению, более вероятно снижение прибыльности бизнеса действующих отелей. И это может повлечь за собой решения собственников о реновации, релокации отелей.

Без лишних иллюзий

Эксперты отмечают, что появление высококлассных отелей пойдёт на пользу пермякам и городу в целом. «Тем более если новые проекты отелей являются частью многофункциональных комплексов: их строительство даст городу новые места для проведения досуга жителей (рестораны, бассейны, кинотеатры), новые локации для проведения деловых и торжественных мероприятий, новые предложения выходного дня и так далее», — говорит Мария Ермакаева.

Матвей Оборин отмечает, что при наличии новых гостиниц город может быть участником международных мероприятий и соревнований, которые требуют соответствующей инфраструктуры.

В то же время только строительство отелей не изменит ситуацию кардинально, считает Михаил Бескровный. «Если в регионе нет денег, нет потенциала, то даже семизвёздочные отели не привлекут сюда арабских шейхов», — говорит он. Если же, по мнению Марии Ермакаевой, строительство отелей привлечёт в город новых туристов, это будет полезно всем участникам рынка, потому что даст возможность и другим отелям найти новых партнёров и гостей.

Связь между туристскими потоками и появлением новых отелей отнюдь не прямо пропорциональная, говорит Павел Ширинкин. «Например, если бы в нашем городе проводилось мероприятие международного уровня, такое как чемпионат мира по футболу, то, безусловно, город должен был бы заранее располагать такой отельной инфраструктурой. В то же время наличие отелей не является гарантией и фактором, влияющим на развитие туризма, на рост туристских потоков. Приезжают не в отели, а на достопримечательности и события. Всё-таки Пермь — не приморский и не курортный город, где качество отеля напрямую коррелируется у гостя с понятием «качество отдыха», — говорит он.

Отель сам по себе не является целью прибытия, соглашается Вадим Прасов. Наличие отеля с современными конференц-возможностями создаёт условия для увеличения количества проводимых в городе мероприятий, но только этого недостаточно.

И всё же перспектива появления в Перми трёх новых отелей вызывает у Павла Ширинкина здоровый оптимизм: «На фоне структурных изменений и продолжающихся кризисных конвульсий, как в российской, так и в региональной экономике, кто-то всё-таки верит в наш город и ожидает роста туристских потоков, в том числе иностранных».

Несбывшиеся мечты

На протяжении последних 10 лет в Перми неоднократно анонсировалось грядущее строительство высококлассных отелей.

• В 2008 году на открытии Hilton Garden Inn директор по развитию ООО «Бизнес-Контакт» Сергей Сташков сообщил, что компания подписала франчайзинговое соглашение о строительстве в Перми ещё одного отеля сети — пятизвёздочного Doubletree by Hilton. Первоначально планировалось, что отель будет готов к середине 2010 года, позже сроки несколько раз переносились.

• В 2010 году состоялась встреча зампреда краевого правительства Елены Гилязовой с представителями управляющей компании Starwood Hotel & Resorts Worldwide Inc. По её итогам было объявлено, что в 2013 году в Перми появится пятизвёздочный отель под брендом Sheraton. Отель должен был появиться в составе многофункционального комплекса «Город в городе» на месте бывшей кондитерской фабрики «Пермская», включающего в себя также бизнес-центр «Александра» и торгово-развлекательный центр «Город».

• В 2015 году СМИ сообщали, что Hyatt Hotels Corporation заинтересовалась созданием в Перми пятизвёздочного отеля. Топ-менеджеры международной гостиничной сети встречались с губернатором края Виктором Басаргиным, а позже приезжали в Пермь ещё раз, чтобы подобрать потенциальные площадки.

Министерство экономического развития Пермского края: «Среди причин, по которым предложения о строительстве в Перми гостиниц высокого класса так и не были реализованы, мы отмечаем то, что в отличие от существующих на сегодняшний день проектов, которые находятся в высокой степени проработки, ни одно из предшествующих предложений не было обеспечено финансированием».