Полина Путякова журналист Сектор «зеро» Основные экономические показатели Пермского края колеблются около нуля Поделиться Поделиться Твитнуть

Приближение конца года провоцирует на подведение итогов. В случае с 2019 годом это становится не самой простой задачей: в этом году в экономике региона не изменилось почти ничего. Не произошло ни промышленного роста, ни спада, ни роста безработицы, ни увеличения количества занятых. Население не стало богаче, но и беднее тоже не стало.

ВРП в деталях

Промышленность обеспечивает около половины валового регионального продукта региона, поэтому её динамика имеет критически важное значение. Официальная статистика фиксирует пусть незначительный, но рост объёмов промышленного производства за январь—октябрь 2019 года (более поздние данные не опубликованы Пермьстатом) — на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, нельзя сказать, что основной сектор экономики Прикамья растёт, скорее, речь идёт о стабильности.

Дело в том, что, согласно данным Пермьстата, некоторые отрасли испытывают сложности с реализацией произведённой продукции. Это коснулось не всех отраслей, однако затронуло две из трёх наиболее значимых для экономики Пермского края. Объём отгрузки в химической промышленности вырос, и значительно — плюс 19% к первым 10 месяцам 2018 года. Но отгрузка как сырой нефти, так и продукции нефтехимической промышленности снизилась на 2 и 6% соответственно. Отрасли «второго эшелона» тоже разделились. Объём отгрузки в пищевой и металлургической промышленности вырос, а в машиностроении и производстве электрического оборудования снизился.

В итоге суммарный объём отгрузки добывающей и обрабатывающей промышленности, на которые в сумме приходится более 90% всего промпроизводства, по сравнению с январём—октябрём прошлого года незначительно, но сократился.

Итоги прошедшего сельскохозяйственного года тоже не слишком оптимистичны. По данным Пермьстата, на начало ноября 2019 года зерна намолочено на 16,1% меньше, чем в прошлом году, валовой сбор картофеля снизился на 10,2%, овощей — на 2,3%. Виновницей таких результатов в растениеводстве стала погода. Но и в животноводстве позитивной динамики не наблюдается: поголовье крупного рогатого скота несколько сократилось, свиней — выросло на 1%, кур — на 2%. Реализация яиц увеличилась на 0,3% к уровню прошлого года, молока — на 3,3%.

Официальная статистика фиксирует увеличение объёмов ввода жилья в Пермском крае — плюс 30% к тому же периоду прошлого года. Этот факт — один из наиболее оптимистичных, однако говорить об окончании кризиса в строительной отрасли рано. Весь прирост пришёлся на сегмент индивидуального строительства, где объём ввода увеличился почти в полтора раза — на 47%. В то же время крупными застройщиками в формате многоквартирного жилья было введено лишь на 8% больше, чем в предыдущем году.

Богато не жили

Второй после промышленности важной отраслью экономики региона является торговля. Данные о её динамике подтверждают тезис о стагнации. По данным Пермьстата, оборот розничной торговли в январе—октябре почти не изменился — 100,6% к тому же периоду прошлого года. Похожая ситуация и во всём потребительском секторе: оборот сектора платных услуг — плюс 0,1% к январю—октябрю прошлого года, отрасли общественного питания — плюс 2,3%.

В целом уровень жизни населения региона к лучшему тоже не изменился, несмотря на низкие темпы инфляции. Реальные располагаемые доходы населения остались на том же уровне — по данным Пермьстата, 100,7% к октябрю прошлого года. За это же время задолженность жителей по банковским кредитам выросла на 50 млрд руб. Она-то и объясняет незначительный прирост оборота потребительского рынка — розничной торговли и общественного питания.

О стагнации в экономике говорит не только сохранение постоянного уровня доходов населения, но и постоянный уровень занятости. Если точнее, то за последние 12 месяцев количество занятых в экономике сократилось на 0,2%. В период кризиса 2014—2015 годов в регионе не отмечалось роста зарегистрированной безработицы, однако обострилась проблема скрытой безработицы (когда люди работают неполный день, находятся в отпуске или простое без сохранения заработной платы). Официально они трудоустроены, однако фактически работают очень мало или не работают вообще. Эта ситуация не разрешилась до сих пор. Уровень скрытой безработицы остаётся тем же — около 15% от числа официально трудоустроенных людей. Вероятнее всего, большинство из них работают в теневом секторе экономики и получают зарплату в конвертах.

Без признаков кризиса

Динамика числа занятых в экономике и оборот торговли интересны не только сами по себе, но и как один из основных индикаторов текущей экономической ситуации. В период экономического оживления растёт спрос на рабочую силу и потребительскую активность, однако сегодня в Пермском крае оба эти показателя стабильны. При этом стоит отметить, что общее количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в регионе, снижается. А доля убыточных организаций остаётся на уровне годичной давности — 32,5%.

В качестве ещё одного косвенного «симптома» экономического здоровья обычно выступает объём энергопотребления. Региональные мощности в январе—октябре 2019 года отгрузили на 5% больше электроэнергии, чем в прошлом году. Однако динамика энергопотребления в различных отраслях очень неравномерна: если химическая промышленность его увеличила, что коррелирует и с увеличением производства в этой отрасли (на нескольких крупнейших предприятиях региона), то, например, в торговле и сельском хозяйстве зафиксирован спад.

В экономике региона не наблюдается признаков спада или кризиса, кризисные явления остались в прошлом. Но её уверенно можно характеризовать как стагнирующую, то есть имеющую нулевые или низкие темпы роста. Промышленность не увеличивает производство, бизнес не набирает новых сотрудников, люди не увеличивают объём расходов, потому что их доходы не растут.