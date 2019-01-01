Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сергей Капков: Пермь — недооценена Член комитета по подготовке к 300-летию столицы Прикамья — о подходах к подготовке юбилеев в Перми и Екатеринбурге Поделиться Поделиться Твитнуть

— И Пермь, и Екатеринбург в 2023 году будут отмечать 300-летие. И тот, и другой город воспринимают это событие как возможность решить назревшие дорогостоящие инфраструктурные вопросы. У Перми существует определённый комплекс упущенных возможностей. Взять хотя бы Ельцин-центр, где мы с вами находимся. Его дизайн разработал архитектор Борис Бернаскони, который 10 лет назад выиграл конкурс на архитектурный эскиз нового здания Пермской художественной галереи. Галереи у нас нет до сих пор, как нет и нового театра, а здесь — вот он, Ельцин-центр! В чём разница между Екатеринбургом и Пермью, как вам кажется? Почему Екатеринбург находит возможности, а Пермь теряет?

— Во-первых, Екатеринбург богаче, конечно.

— Почему он богаче?

— Ну не знаю, бюджет у них больше.

— У нас авиадвигатели, нефть.

— А у них 14 тыс. предприятий! Сравнивать даже нельзя, насколько Свердловская область богаче, чем Пермский край.

— Ну, если причина только в этом, то и говорить не о чём: они богаче, всё, можно отдыхать. Но разве мы должны успокоиться и не стараться развивать город?

— Любому городу необходим отдельный департамент благоустройства и специальный штат при нём во главе с ответственным, облечённым властью человеком, у которого есть комплексная программа развития общественных пространств с адресным перечнем и с деньгами под этот перечень. Если этого не будет, всё остальное — демагогия. Вот представьте: вы пришли в свою квартиру — там течёт, тут трещина, а вы ходите и говорите: «Ну, я буду думать, что с этим делать». Уже поздно думать! Надо брать и делать.

Я хорошо знаю Максима Решетникова, он — один из участников процесса создания программ развития Москвы, поэтому я думаю, что это лишь вопрос времени, когда всё это в Перми будет организовано, потому что понимание у него есть.

— Юбилей — это повод поискать федеральное финансирование.

— Оно есть, выделено. Вот Мутко же приезжал (Виталий Мутко — вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета по празднованию 300-летия Перми — Ред.).

— Чем город может впечатлить федеральные власти? На какие программы они могут раскошелиться? Как вообще нужно действовать стратегически, чтобы максимально использовать эти возможности?

— Новый театр, перенос железной дороги, набережная, «Завод Шпагина» — на это точно выделят средства. И ещё — создание туристической привлекательности региона, потому что, поверьте мне, у Перми мифология — в хорошем смысле — глубочайшая. Её надо просто позиционировать в мир.

— У нас в Перми в своё время была культурная революция, которая оказалась очень сложным процессом, и я не могу её назвать успешно завершившейся.

— И я не могу её назвать успешно завершившейся. Она опиралась не на местные кадры, а на внешние. Прикрепи к местным творческим людям внешнего человека, помоги, и всё само начнёт расти и развиваться. Но ваша история с культурной революцией — это всё равно опыт очень важный, причём в российском масштабе: многие же сделали выводы, и сейчас столько талантливых ребят пытаются проделать что-то подобное, потому что запрос на это есть.

Пермяки допустили много ошибок, но кто идёт первым — тот всегда делает ошибки. Я с уважением к этому отношусь. Кстати, я ошибки Перми при своей работе в Москве учёл.

— Существует 12 федеральных программ, действующих в регионах, в том числе программа «Комфортная городская среда». Что входит в понятие комфорта в городе?

— По программе или в моих ощущениях?

— А если сравнить?

— Безопасность на дорогах, благоустройство общественных пространств и повседневных маршрутов... Я называю это тактильным ощущением жизни. Вам должно быть комфортно выйти и дойти от одного пункта до другого, не ломая ноги и не поскальзываясь зимой, по освещённой улице и так далее. Это максимально важно.

— На что делать упор в развитии гуманитарной сферы и благоустройства Перми независимо от юбилеев и федерального финансирования?

— Моё мнение: школьные дворы. Они формируют наших школьников. Они должны быть центрами школьной и внешкольной жизни. Второе — видовые места. В Перми их огромное количество. Проспекты, аллеи, бульвары — должна быть отдельная программа для красивых центральных улиц. Надо максимально продуманно и эффективно использовать короткое лето, потому что потребность в нём огромная. Надо думать о молодёжи. Любые нестандартные вещи — танцы, скейт-парки, велосипеды — это всё должно давать сумасшедшее ощущение жизни, которое в Перми, правда, уже есть, в этом смысле Пермь даже опережает Екатеринбург.

— Вы много говорили в своём выступлении на фестивале о развитии малого и среднего предпринимательства, но тут же заявляете, что небольшие магазины отомрут, поскольку их вытеснит сервис заказа продуктов на дом. А как же магазинчики у дома, где бабушки привыкли покупать продукты? Как быть этим пенсионерам?

— Отмирать будут стандартные супермаркеты на 5000 наименований продуктов, а магазинчики у дома — это про другое. Вот здесь два человека, молодая семья, варят кофе, здесь пекут хлеб, а вот это — мясная лавка... И везде знают постоянных покупателей, тех самых бабушек, которые приходят каждый день или каждую неделю. Их не обвесят, не подсунут некачественный товар. Вот таким предпринимателям надо оказывать государственную поддержку. Магазины формата «у дома» должны меняться, иначе их вытеснят с рынка, как таксистов-«бомбил» вытеснили машины, которые можно заказать через приложение на смартфоне.

Ещё одна сфера малого бизнеса, которая в Перми недостаточно развита и должна развиваться, — гостиницы, хостелы и всё, что с ними связано. Пермь — она недооценена. Начни эту тему развивать, и это будет работать.

— Ещё одна проблемная сфера урбанистики, которая в Перми обострена до крайности, — это транспорт, как общественный, так и личный. Продолжается война автомобилей с пешеходами, а городских властей — с троллейбусами. Что, по-вашему, нужно делать: организовывать перехватывающие парковки, строить метро?

— На мой взгляд, метро не нужно не только Перми, но и Екатеринбургу, где оно уже есть. Вообще, европейские города уходят от метро — это очень дорого. Все приходят к скоростному трамваю, потому что трамвай — это, в принципе, такое же метро, только наземное, и так же быстро может тебя довезти куда надо.

Перехватывающие парковки, платные парковки — это одна из моделей развития транспортной системы, и решать, нужна ли она, надо на основе анализа больших данных: как люди ездят, куда ездят. Иногда проблему транспорта надо решать совсем иначе.

В центре Москвы всегда пробка, потому что в пределах третьего транспортного кольца живёт всего 800 тыс. человек, а на работу — в силу того, что там Кремль, Государственная дума, министерства, театры, больницы и вообще вся культура и вся инфраструктура, — приезжают 2 млн человек. Вокзалы тоже находятся в центре города — 9 млн человек выходят с электричек. Что надо делать в такой ситуации? Никакими платными парковками это не решить. Надо выносить из центра города места применения труда — офисы, учреждения. Это вопрос приоритетов в развитии города.