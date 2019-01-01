Дмитрий Фёдоров: Все достижения — наша общая заслуга Депутат Пермской городской думы — об итогах трёх лет работы и планах на будущее Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Александрович, в сентябре исполнилось три года с момента, как вы стали депутатом Пермской городской думы. Расскажите, чего удалось добиться? Какие наиболее важные решения были приняты думой за это время?

— Действительно, из пятилетнего срока полномочий больше половины осталось позади. Своеобразный рубеж пересечён, но ещё есть возможность создать и воплотить в жизнь новые инициативы, скорректировать планы на будущее.

За последние три года в Пермском крае, Перми, нашем округе многое изменилось, начиная от политической ситуации и заканчивая внешними переменами. Был избран новый губернатор, построен и начал работу долгожданный новый пермский аэропорт, стартовали мероприятия по подготовке к 300-летнему юбилею Перми, проведена реформа городской транспортной сети, появился новый культурный центр «Завод Шпагина», открылся большой спортивный объект — манеж «Пермь Великая». И конечно, строились дороги, детские сады, благоустраивались скверы.

Какие изменения произошли в вашем округе?

— В избирательном округе №20 за три года были реализованы десятки общественных инициатив, проведено множество культурно-массовых мероприятий. В их числе — фестивали «Виктория» и «Музыка весны», памятные и патриотические мероприятия, тематические встречи. Кроме того, созданы новые территориальные советы местного самоуправления — ТОС «Яблочкова» и «Чкаловский».

Ремонтировались придомовые территории. Например, дворы по адресам: ул. Героев Хасана, 13 и 15, ул. Льва Шатрова, 6, ул. Уфимская, 2, ул. Коломенская, 55а, ул. Полазненская, 26, ул. Чкалова, 46, ул. Клары Цеткин, 16. Обустроено около 30 новых детских и спортивных площадок — например, на ул. Муромской, 26, ул. Моторостроителей, 5, ул. Чкалова, 50, ул. Клары Цеткин, 21а.

Большие перемены произошли с момента вступления в 2017 году в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». В округе отремонтировано уже порядка 40 дворов. Благоустроен сквер Авиаторов, скверу на ул. Солдатова присвоили имя Героя Советского Союза Николая Краснова. В этой зоне отдыха была посажена шестиметровая ель, которая стала главным новогодним символом микрорайона. Приведён в порядок сквер на ул. Яблочкова, проведён капитальный ремонт сквера в микрорайоне Владимирском.

Ежегодной традицией стала экологическая акция по очистке берегов реки Данилихи.

Обязательной частью депутатской работы стала помощь подшефным школам и детским садам. При депутатской поддержке были организованы выставки, военно-патриотические мероприятия, оказывалась помощь в материально-техническом оснащении. Построена спортивная площадка во дворе школы №77. В школе №96 создана удивительная выставка к 300-летию Перми: благодаря современному и дизайнерскому подходу, стены коридоров каждого этажа школы информируют о Российской Федерации, о Пермском крае, о народах мира и их традициях.

Открыт историко-культурный центр «Восхождение» на базе школы №41 и фотовыставка «Герои России». Проведён текущий ремонт здания детского сада №96: здесь создан центр, который предполагает оказание психолого-педагогической и логопедической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, имеющим отклонения в речевом развитии, на основе интеграции деятельности специалистов учреждения и многое другое.

Все достижения и успехи — наша общая заслуга. В округе вместе со мной работает целый коллектив единомышленников: помощники, активисты, общест­венники, то есть все те, кто неравнодушен к судьбе нашего округа, нашего района. Это, на мой взгляд, один из самых важных итогов работы за прошедшие три года.

Насколько удаётся выполнять наказы избирателей? Что пока не удалось сделать и почему?

— Я шёл в Пермскую городскую думу с большим багажом наказов избирателей, их выполнение и стало основой моей депутатской работы. За прошедшие три года я провёл более 120 приёмов жителей и принял более 1 тыс. обращений, по каждому из которых была проведена работа. В таком же формате планирую работать и в дальнейшем.

Впереди ещё много важных незавершённых дел. В каждом из микрорайонов округа существует несколько проблем, требующих депутатского вмешательства. Например, в микрорайоне Краснова нужно решить вопрос с переездом общественного центра, нынешнее тесное помещение не позволяет проводить мероприятия с большим количеством участников. Кроме общественного пространства центру требуется помещение под библиотеку, которую планировали открыть уже давно. Сейчас я веду переговоры с городскими властями о передаче для нужд общественного центра просторного помещения на ул. Солдатова, 32.

Какие у вас планы работы на следующие два года?

— Много планов, связанных с различными проектами, которые принесут пользу жителям округа. Так, сейчас занимаемся решением вопроса об участии в городской программе «Детский спорт», это даст нам возможность построить в округе современные детские спортивные площадки. Для участия в этом проекте необходимо предоставить на территории округа земельные участки, на которых разместятся спортивные тренажёры. Пока ведём поиск подходящих мест: оказалось, не так просто найти свободное пространство, подходящее для такого объекта. Но, думаю, справимся.

Планов много, а значит, надо работать, ведь впереди ещё два года до окончания депутатского созыва. Предстоит многое успеть!