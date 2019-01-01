Дарья Крутикова Жалобы потребителей примет МФЦ Пермяки могут обратиться в Роспотребнадзор через многофункциональные центры Поделиться Поделиться Твитнуть

Сообщать о некачественных услугах или товарах теперь стало проще. Если раньше обращение о защите прав потребителей можно было подать исключительно в отделениях Управления Роспотребнадзора, то теперь благодаря расширению услуг МФЦ это можно сделать в ближайшем филиале «Мои документы».

Знать и уметь

Ежегодно в Роспотребнадзор Пермского края поступает около 7 тыс. обращений. Чаще всего жители жалуются на плохое обслуживание в магазине, торговлю просроченными продуктами, отказ в возврате товара, завышенные коммунальные платежи.

На самом деле недовольных потребителей гораздо больше, но не все вступают в борьбу за свои права, уверены в ведомстве. Как правило, граждане не могут защитить свои потребительские права по двум причинам. Первая — не все знают, куда нужно обращаться. Вторая причина — удалённость отделов ведомства. В настоящее время в Пермском крае работает шесть отделений Роспотребнадзора: два в Перми и по одному в Чайковском, Соликамске, Кудымкаре и Чусовом.

Новая услуга

Теперь подать жалобу можно в ближайшем МФЦ. На сегодняшний день в регионе создано 53 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений «Мои документы». Пожаловаться на нарушение своих прав потребители могут в любом многофункциональном центре.

«Граждане, которые сталкиваются с различными нарушениями в сфере санитарного законодательства и в области защиты прав потребителей, могут решить вопрос, подав обращение в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю через ближайшие МФЦ. Это позволит обеспечить жителям, особенно проживающим в отдалённых районах города и края, ещё один открытый и доступный способ подачи обращения в управление», — пояснили специалисты Роспотребнадзора.

Что касается документов, необходимых для обращения, то здесь тоже всё предельно просто. «Для подачи заявления потребуется только паспорт. Если имеются дополнительные документы, подтверждающие факт нарушения прав потребителя, их также необходимо приложить», — рассказала начальник отдела по работе с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Анна Швалёва.

Просто, быстро, удобно

Жители, которым необходима помощь в составлении претензии, также могут обратиться в МФЦ — здесь для них организовано консультирование со специалистами Роспотребнадзора по видеосвязи. Опытные сотрудники подскажут, как юридически грамотно подать претензию.

Пока онлайн-консультирование проводится в тес­товом режиме. Пообщаться со специалистами по видео­связи можно в восьми филиалах МФЦ Пермского края: «Березниковский» (г. Березники, ул. К. Маркса, 37), «Верещагинский» (г. Верещагино, ул. Ленина, 31), «Краснокамский» (г. Краснокамск, ул. Коммунальная, 23), «Кудымкарский» (г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 42), «Лысьвенский» (г. Лысьва, ул. Мира, 26), «Кунгурский» (г. Кунгур, ул. Советская, 26), «Октябрьский» (п. Октябрьский, ул. Ленина, 46). В Перми услуга предоставляется в многофункциональном центре Мотовилихинского района (ул. Уральская, 47а).

Как отмечает руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов, в дальнейшем практика может быть распространена на все подразделения «Мои документы».

«Данный формат удобен тем, что даёт возможность получить ответ на интересующий вопрос в короткие сроки. Специалист посоветует, как лучше поступить в той или иной ситуации, подскажет, как правильно составить жалобу», — пояснил Леонид Громов.

Квалифицированную помощь специалистов можно получить два раза в неделю — по средам и пятницам с 13:00 до 15:00, по предварительной записи. Записаться на видеоконсультацию можно по телефону 8-800-550-05-03.