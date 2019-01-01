Алёна Беляева Тимофей Чащихин: Ситуация с НТО меняется к лучшему Депутат Пермской городской думы — о поиске компромисса между бизнесом и властью Поделиться Поделиться Твитнуть

— Тимофей Владимирович, дискуссионный порядок работы и размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Перми был принят ещё в конце 2017 года. Вы последовательно занимаетесь этой проблематикой в Пермской городской думе. Можно ли сказать, что сегодня все вопросы сняты?

— Пока, конечно, это преждевременно. Надо понимать, что речь идёт о сотнях объектов, которые расположены в различных районах. У них разные собственники, арендаторы, периоды действующих договоров тоже разные. То есть процесс приведения всего этого массива объектов к единым требованиям и правилам — длительный.

На этом пути возникает много вопросов и предложений от предпринимательского сообщества. Ведь власть видит общую цель, к которой она хочет прийти, а предприниматели видят картину изнутри.

С самого начала я ставил перед собой цель — максимально способствовать налаживанию конструктивного диалога бизнеса и власти. Важно найти ту степень компромисса, при которой город будет двигаться в сторону порядка в сфере НТО, но бизнес не будет «похоронен» под непомерными требованиями. На мой взгляд, сегодня такой диалог налажен. Власти прислушиваются к предложениям предпринимателей, стараются учесть их пожелания. Повторюсь, далеко не всё ещё идёт гладко, но, во всяком случае, лёд тронулся.

— Можете ли вы привести примеры, которые бы иллюстрировали, что исполнительная власть прислушивается к предпринимателям?

— На всех встречах с предпринимателями, участником или инициатором которых я являюсь, присутствуют представители районных администраций, профильных городских департаментов. Регулярно общается с представителями бизнеса первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, который курирует тему НТО. И действительно, мы видим, что многие предложения бизнеса принимаются во внимание.

Также очень важно, что реализацию новых правил нестационарной торговли постоянно держит на контроле губернатор. В частности, не так давно он выступил с инициативой о добавлении в схему размещения НТО дополнительно порядка 150 точек. Это существенно расширит поле деятельности для малого бизнеса.

— Вы являетесь общественным помощником уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолия Маховикова. Насколько краевой бизнес-омбудсмен включён в тему НТО?

— Анатолий Юрьевич занимается этой темой очень плотно. Достаточно сказать, что, помимо встреч в разных форматах на эту тему два-три раза в месяц, он является руководителем рабочей группы по вопросам размещения НТО, которая работает в постоянном режиме с апреля 2019 года. На таких мероприятиях рождаются конкретные предложения, которые уполномоченный доводит до соответствующих органов власти, после чего добивается их рассмотрения и, по возможности, принятия. Как его помощник и как депутат я отслеживаю этот процесс.

— Одна из таких встреч Анатолия Маховикова с предпринимателями состоялась не так давно, 21 ноября, и вы на ней присутствовали. О чём шла речь?

— На встрече начальник управления по развитию потребительского рынка администрации Перми Ольга Чеснокова представила ряд нормативно-правовых актов, регулирующих сферу НТО. Мы провели их публичное обсуждение.

Первый документ, о котором шла речь, касается предоставления субсидий малому бизнесу на возмещение части затрат, связанных с приобретением объектов нестационарной торговли. Кроме того, обсуждали порядок заключения дополнительного соглашения к договору на размещение НТО и положение о согласительной комиссии по соблюдению прав и законных интересов субъектов торговли при внесении изменений в схему размещения НТО.

— В чём суть этих документов?

— Предполагается, что предпринимателям, которые приобретают и устанавливают нестационарные объекты нового установленного образца, будет выделяться субсидия из бюджета. Предварительно речь идёт о 25% затрат. При этом предприниматель должен соответствовать ряду требований: не иметь налоговой задолженности, быть зарегистрированным и вести деятельность в Перми. Считаю, что это хороший шаг по поддержке малого бизнеса, который, естественно, несёт дополнительные затраты при переходе на новые правила торговли.

Дополнительное соглашение к договору на размещение НТО нужно тем предпринимателям, которые попадают в период «безвременья», то есть когда срок аренды по старому договору закончился, а до аукциона по новым правилам ещё несколько месяцев. Чтобы в этот период работа предпринимателей не стала незаконной, предлагается заключать соглашения, дающие им право спокойно доработать до новых торгов.

Цель создания согласительной комиссии можно, наверное, понять из самого её названия. В комиссию войдут представители администрации, депутатского корпуса, предпринимательского сообщества. Предполагается, что она будет рассматривать все возникающие спорные вопросы и находить компромиссы. В частности, уже в ходе встречи поступило пожелание, чтобы комиссия рассматривала предложения бизнеса о включении тех или иных объектов в схему размещения НТО. Пока обсуждается, что комиссия будет заседать не реже одного раза в квартал, но вполне вероятно, что необходимость собраться будет возникать и чаще.

— Какие ещё проблемы сегодня волнуют предпринимателей в связи с новой системой работы?

— Некоторые из них прозвучали на той же ноябрьской встрече. В частности, сегодня не определён порядок, по которому предприниматель, выигравший право работать на том или ином объекте, мог бы передавать бизнес в субаренду. Обстоятельства могут быть разные: заболел, возникла необходимость переезда в другой город или просто передумал и решил сменить сферу деятельности.

Предприниматели также подняли актуальный вопрос: почему сферы бизнеса, который можно вести на тех или иных объектах, определяет администрация, а не рынок. В ряде случаев это выглядит искусственно, и как следствие — в Перми есть объекты, торги по которым не состоялись. Бизнесу неинтересно торговать, к примеру, цветами там, где было бы логично и выгодно торговать, допустим, хлебом. Поступило предложение: если торги по объектам не состоялись дважды, нужно предусмотреть смену установленной деятельности.

Обсуждалась и идея так называемого мотивировочного пакета, когда объект выставляется на аукцион с уже имеющимися техусловиями на подключение к сетям. Сегодня предприниматели тратят много сил и времени, получая разрешение на подключение, допустим, электричества. Всё это время бизнес просто стоит и генерирует убытки.

Эти и другие предложения взяты на карандаш и будут дорабатываться.

— Можете ли вы с уверенностью сказать, что Пермь полноценно включилась в реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и у бизнеса действительно есть поддержка и возможности для роста?

— В Пермском крае для реализации национального проекта разработаны четыре региональных: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе льготному кредитованию», «Акселерация субъектов малого и среднего бизнеса» и «Популяризация предпринимательства». Всего в Прикамье действуют более 90 мер поддержки бизнеса.

Задача — до 2024 года увеличить количество занятых в секторе малого и среднего бизнеса на 20% (это 75 тыс. человек).

Согласно данным статистики, движение в этом направлении идёт. Так, за год на территории Пермского края было зарегистрировано на 1,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства больше, чем в 2018 году. Оборот продукции, произведённой малыми предприятиями в 2018 году, по сравнению с 2017 годом увеличился на 3,2%. Наш регион занимает второе место в ПФО по численности субъектов малого предпринимательства на 1 тыс. населения.

Таким образом, поддержка существует, определённый рост есть. Но это не значит, что нет трудностей и проблем. По моему мнению, значительная их часть связана с тем, что предприниматели недостаточно информированы о существующих возможностях. К тому же, увы, правовая грамотность в малом бизнесе пока не на высоте. Поэтому и как депутат, и как помощник бизнес-омбудсмена в ближайшее время я намерен продолжать разъяснительную и консультационную работу среди предпринимателей и способствовать дальнейшему развитию диалога бизнеса и власти.