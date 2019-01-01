Алёна Беляева К вам едет МФЦ Многофункциональные центры Пермского края предоставляют услугу выездного обслуживания Поделиться Поделиться Твитнуть

Сделать обслуживание юридических лиц в многофункциональном центре более удобным позволяет услуга выездного сервиса. Он предполагает возможность вызова сотрудника МФЦ в удобное для заявителя место, например в офис, в заранее оговорённое время. Воспользоваться им можно на всей территории Пермского края.

С помощью выездного обслуживания можно подать заявку на предоставление любой услуги, оказываемой сетью МФЦ, а также получить готовые документы.

В общей сложности через офисы МФЦ можно получить более 900 государственных и муниципальных услуг. В это число входят и 140 специализированных услуг для юридических лиц, в том числе государственная регистрация бизнеса, получение лицензии на ведение предпринимательской деятельности, предоставление места для размещения нестационарных торговых объектов или рекламных конструкций, открытие расчётного банковского счёта.

Сервис для застройщиков

Сервис выездного обслуживания пользуется популярностью у застройщиков. В рамках одного приёма специалисты МФЦ могут принять заявку на получение градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, оформить документы на технологическое присоединение здания к сетям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также выдачу технических условий.

Напомним, что в конце прошлого года краевой МФЦ заключил соглашения о взаимодействии с четырьмя ресурсоснабжающими организациями: «Новогор-Прикамье», «МРСК Урала», «Т Плюс» и «Газпром газораспределение Пермь». Сейчас воспользоваться услугами, оказываемыми МФЦ в рамках этих соглашений, могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. «В рамках одного выездного обслуживания сотрудник многофункцио-

нального центра может принять документы на подключение объекта к сетям сразу всех ресурсоснабжающих организаций Пермского края, избавив заявителя от необходимости обращения в разные инстанции», — говорят в МФЦ.

Выездная регистрация

Практика показывает, что наиболее востребованными среди клиентов МФЦ являются услуги оформления сделок с недвижимостью: с начала 2019 года от юрлиц было принято более 175,1 тыс. пакетов документов.

В качестве заявителей по услугам Росреестра обращаются профессионалы в сфере недвижимости: риелторы, представители кредитных организаций или крупные правообладатели. В этом случае нередко речь идёт сразу о нескольких объектах недвижимости, их может быть свыше 15 за один визит. Большие пакеты документов требуют до четырёх-пяти часов обработки. В такой ситуации сервис выездного обслуживания позволяет сделать процесс сдачи документов на госрегистрацию более комфортным и быстрым — не выходя из своего офиса и не тратя время на поездку в МФЦ.

Как получить услуги

Выездное обслуживание специалистов МФЦ осуществляется на платной основе. Стандартная стоимость составляет 2190,20 руб. Однако в случае, если в течение одного вызова необходимо получить не одну, а несколько услуг, например, помимо решения вопросов предприятия нескольким сотрудникам дополнительно нужно оформить загранпаспорт, каждая последующая услуга будет стоить уже значительно дешевле — 562,80 руб. Размер платы за доставку готовых документов составит 2190 руб. (за один комплект документов), каждый последующий — 247,60 руб.

Для того чтобы пригласить сотрудника МФЦ в офис, достаточно оставить заявку в любом филиале многофункционального центра, расположенном на территории Пермского края, либо позвонить по телефону call-центра 8-800-550-05-03. Приём заявок по телефону осуществляется с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а также в субботу с 9:00 до 17:00.

Ознакомиться с порядком осуществления выездного обслуживания можно на официальном сайте МФЦ: mfc-perm.ru.

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