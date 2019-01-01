Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пять дней в Екатеринбурге Этого недостаточно, чтобы полностью изучить культурную жизнь столицы соседнего региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Тем, кто отправляется в соседний город, который пермяки традиционно стараются не называть столицей Урала, советую заранее составить расписание. Оно будет плотным. Я вот на пять дней съездила на фестиваль современной хореографии «На грани». Казалось бы, пять дней! Можно успеть всё — и заскучать. Бывало, за три дня Париж осматривали!

Как выяснилось, для Екатеринбурга этого недостаточно, особенно в момент, когда одновременно с фестивалем «На грани» идёт гражданский фестиваль «Слова и музыка свободы» в Ельцин-центре, а Уральская индустриальная биеннале современного искусства (0+) ещё не закрылась. На одну только биеннале нужно потратить целый день, а лучше два: там такая концентрация идей и смыслов, столько экспонатов, в которые надо серьёзно, долго вникать, что взять эту высоту наскоком никак не выйдет.

Тема нынешней биеннале — «Бессмертие». Куратор Шаоюй Вэн расположил основной проект в пустующих цехах Уральского оптико-механического завода — действующего предприятия, где нужно на входе предъявлять паспорт. Первый же экспонат даёт представление о сложности избранной бессменным комиссаром биеннале Алисой Прудниковой темы. Тотальная инсталляция Маши Седяевой «Бессмертная медуза» — это анимированный и проиллюстрированный кукольными ассамбляжами диалог священника, учёного и гадалки, где каждый из участников высказывается на тему бессмертия. Так, учёный считает, что, если бы человечество реально нуждалось в бессмертии, оно давно изобрело бы его. Раз бессмертие не достигнуто, значит, на самом деле оно не нужно, ведь, утратив сознание конечности бытия, человек потеряет мотивацию к развитию и вообще к действию.

Уже в этой работе появляется образ единственного реально бессмертного многоклеточного существа на земле — медузы, который проходит через всю экспозицию. Не так-то много примеров реального бессмертия, так что медуза стала настоящей героиней биеннале. Множество этих прекрасных созданий, выполненных из шёлка и украшенных жемчугом (Устина Яковлева, без названия), величаво парит в пространстве большого выставочного зала.

О бессмертии говорят и далёкие звёзды, свет которых будет нестись сквозь Вселенную, даже когда их самих не станет («Фундаментальный каталог» Петра Антонова), и мириады бабочек-монархов, год за годом мигрирующих из Канады в Мексику (Диана Тейтер, без названия; Карлос Аморалес, «Чёрное облако»), и маленькие часовые циферблаты на огромной белой стене (Кристина Лукаш, «По часовой стрелке»)... Но всё же бессмертие — штука редкая, и поэтому художники гораздо больше могут сказать о его противоположности — о смерти.

В экспозиции — несколько видео с изображениями бесконечно эстетичных ядерных «грибов» и даже целый фильм о бомбардировке русскими Великобритании (классический образец «альтернативной истории» — фильм Питера Уоткинса «Игра в войну», получивший в 1963 году «Оскар» как лучший документальный фильм, будучи при этом 100%-ным мокьюментари). Цветочные инсталляции в мексиканском стиле напоминают о знаменитом культе умерших («Архивы Баррагана» Джилл Магид), а замечательный медитативный фотопроект Лиеко Шига «Прибрежная спираль» заставляет посетителя бродить в этаком лесу призраков, видеть последствия нашествия цунами на небольшую прибрежную деревню и вспоминать японские фильмы о привидениях.

Примером безудержного оптимизма является живописная серия Павла Пеперштейна «Город Россия», в которой художник отчаянно фантазирует о том, как будут жить россияне третьего, четвёртого, пятого тысячелетий: строить небоскрёбы «Кандинский» и «Малевич», сотрудничать с инопланетянами, общаться с умершими при помощи специальной антенны. Оказывается, разным художникам тема бессмертия даёт повод для прямо противоположных эмоций: кто-то погружается в меланхолию, а кто-то радуется тому, что у человечества, судя по всему, есть будущее.

Уральская индустриальная биеннале работала до 1 декабря, закрылся и фестиваль «На грани». Однако это не значит, что заняться в Екатеринбурге больше нечем: немедленно стартовал музыкальный фестиваль «Евразия», где впервые в России будет полностью сыграна симфоническая трилогия Оливье Мессиана, а специалисты из разных стран обсудят тему строительства новых концертных залов.