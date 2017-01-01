Георгий Ткаченко: Инициативное бюджетирование доказало свою эффективность Заместитель председателя комитета по бюджету краевого парламента — об особенностях главного финансового документа края

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На последнем в этом году пленарном заседании депутаты утвердили бюджет на ближайшие три года. Он продолжает намеченную линию, направленную на устойчивость бюджетного процесса, планомерный рост доходов и расходов. Она прочерчена на основе установок федерального центра и реализуется через 13 региональных государственных программ.

Доходы бюджета по плану каждого из трёх лет выйдут на цифру более 150 млрд руб., а расходы превысят 160 млрд руб. Хотя ключевые параметры бюджета на 2020 год демонстрируют заметное увеличение дефицита по сравнению с прошлым годом — до 8,7% к уровню доходов, он не превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом. Более того, в последние годы было не раз доказано, что это «дефицит на бумаге» и в ходе исполнения бюджета он существенно снизится, как и в уходящем году, за счёт дополнительных налоговых поступлений и средств из федерального бюджета. Это означает, что сбалансированность по-прежнему является одним из приоритетов бюджетной политики правительства Прикамья.

В ближайшие три года по-прежнему делается ставка на бюджет развития. В 2020 году на реализацию крупных инфраструктурных проектов запланировано 26,4% расходов бюджета, или 37 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем пять лет назад. Эти деньги будут направлены на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию социальных объектов и объектов общественной инфраструктуры, автомобильных дорог, а также на проекты в сфере благоустройства. Всего в 2020—2022 годах предполагается финансирование 57 объектов по семи государственным программам Пермского края. В процессе реализации инвестиционных проектов в трёхлетний период ставится цель ввести в эксплуатацию (завершить реконструкцию, приобрести) 45 объектов. Расходы бюджета развития на 2021 год планируются в объёме 37,3 млрд руб., на 2022 год — 37,8 млрд руб. Чрезвычайно важно, чтобы исполнение этих цифр было максимально близким к 100%-ным показателям.

Другой приоритет бюджета — поддержка муниципалитетов. 32 млрд руб., одна пятая часть всех расходов бюджета, будет направлено на развитие муниципальных образований. К тому же депутаты поддержали поправку, направленную на реструктуризацию задолженности муниципалитетов по бюджетным кредитам, погашение которых наступает в 2020—2021 годах, при условии отсутствия задолженности кредитным организациям, что также должно отразиться на финансовой устойчивости территорий.

Для меня, как члена краевой комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования, важно, что в 2020 году на реализацию этого направления и инициатив ТОС будет направлено 207 млн руб. Каждый год объём средств увеличивается: в 2018 году было направлено порядка 103 млн руб., в 2019-м — 137 млн руб. И, несмотря на то что в рамках всего бюджета это незначительные цифры, их значимость всё более очевидна. Дело в том, что программа действительно доказала свою эффективность: жители сами формируют свои потребности, облекают их в проекты и вместе с муниципалитетами подают заявки на конкурс.

С каждым годом число таких заявок растёт: в этом году их 475, из них 132 признаны победителями. И сами проекты стали крупнее: их средняя стоимость сегодня составляет 1,1 млн руб., что почти на 30% больше, чем в предыдущие годы. Всё это говорит о том, что люди поверили в проект и начали активно пользоваться этим инструментом в целях развития своей территории.

Отдельно отмечу, что в этом году впервые комиссия рассматривала проекты ТОС и проекты инициативного бюджетирования в рамках общего конкурса. Сложилась ситуация, когда ряд очень важных и интересных проектов с хорошими итоговыми баллами остались без финансирования. Члены комиссии выступили с инициативой о дополнительном финансировании, и губернатор поддержал наше предложение, поручив министерству территориального развития направить дополнительно к выделенным 146 млн руб. ещё 61 млн руб. на реализацию этих проектов. Комиссия приняла решение о дополнительном отборе, и в бюджете на 2020 год депутатами закреплено дополнительное финансирование. Это, безусловно, важное решение, так как проекты ТОС и инициативного бюджетирования за три года показали свою востребованность и значимость. Но самое главное, что инициативное бюджетирование работает на поощрение инициативы жителей и содействует их активному вовлечению в процессы управления территорией.