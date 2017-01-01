Верной дорогой В Пермском крае выбрали четырёх глав из 26

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На прошлой неделе Очёрский городской округ спустя без малого полтора года наконец обрёл главу. Как и прогнозировал «Новый компаньон», им стал начальник отдела кадров АО «Очёрский машиностроительный завод» Алексей Солодников, который устроил все местные элиты, в том числе влиятельного в территории экс-главу района Владимира Мокрушина. Кроме Очёра действующие главы были переизбраны в Верещагино и Ильинском, а глава Нытвенского ГО Ринат Хаертдинов вышел во второй тур по итогам заседания комиссии. На этой неделе пройдёт ещё четыре конкурса: в Добрянке, Красновишерске, Чусовом и Чердыни. И здесь тоже никаких сенсаций.

Фото: Алёна Ужегова

Очёрский район функционировал фактически без главы с августа 2018 года. Земское собрание Очёрского района удовлетворило заявление главы администрации Светланы Головач об уходе в отставку. С тех пор конкурс объявляли дважды, но каждый раз его признавали несостоявшимся: не было заявок. Собеседники в территории объясняли это предстоящим объединением в городской округ, а также влиянием экс-главы территории Владимира Мокрушина. Мокрушин вёл на выборы большой пул кандидатов, однако депутатами стали всего шестеро. Сам он в объединённую думу не попал.

На участие в конкурсе по отбору главы заявились пять человек. В первом туре отсеялись временно неработающий бывший замглавы Чайковского, Очёрского и Большесосновского районов Тамаз Габаев, начальник МО МВД России «Очёрский» Александр Мокрушин и предприниматель Антон Смагин, который проиграл выборы в думу и потом обвинил избирательную комиссию во вбросе голосов. Во второй тур вышли два кандидата: безработный Олег Колесников и начальник отдела кадров АО «Очёрский машиностроительный завод» Алексей Солодников.

В результате депутаты думы Очёрского городского округа избрали главой территории Алексея Солодникова. Его поддержали все 13 присутствовавших на заседании депутатов. Отметим, что краевые власти тоже делали ставку на Алексея Солодникова. По данным источников «Нового компаньона», он устраивает и группу Мокрушина, который, несмотря на проигрыш, сохраняет влияние в муниципалитете.

В Октябрьском городском округе в конкурсе участвовали три человека: глава Октябрьского района Георгий Поезжаев, директор ООО «Октябрьский водоканал» Михаил Волков и предприниматель Надежда Сафанаева. Во второй тур решением конкурсной комиссии Сафанаева не прошла, и из двух кандидатур депутаты отдали предпочтение человеку, который руководил территорией с 2007 года. Георгия Поезжаева поддержали 12 депутатов гордумы.

В Верещагино интриги не было изначально. В минувший четверг, 28 ноября, на заседании думы главой муниципалитета выбрали Сергея Кондратьева, который руководит территорией с марта 2011 года. Его кандидатуру поддержали 13 депутатов думы. Вторым претендентом на пост главы был экс-председатель земского собрания Сергей Тунёв, который также вышел во второй тур.

В понедельник главу муниципалитета выбрали и в Ильинском: Анатолий Красноборов, который управляет администрацией с марта 2011 года, сохранил должность. Компанию ему составили экс-глава администрации Чёрмозского городского поселения Фидаиль Биктагиров, который вышел во второй тур, и руководитель аппарата Ильинского района Николай Пепеляев. За Анатолия Красноборова проголосовали 13 из 17 депутатов, присутствовавших на заседании.

Кроме того, состоялось заседание конкурсной комиссии в Нытве. В «полуфинал» вышли глава Нытвенского района Ринат Хаертдинов и начальник МКУ «Управление капитального строительства» Александр Попов. Помимо них в конкурсе участвовали заместитель главы по инфраструктуре Андрей Блинов, сотрудник районной администрации Дмитрий Гилёв и сотрудник ООО «Нытвенский мясокомбинат» Лариса Смирнова.

На этой неделе тоже никаких интриг не предвидится. Несмотря на муссировавшиеся слухи о смене власти в Добрянском городском округе, его глава Константин Лызов должность сохранит. Кроме него участие в конкурсе принимают директор МБУК «Полазненский центр творчества и досуга» и депутат думы Полазненского городского поселения Артём Балаухин, вице-спикер Земского собрания Добрянского муниципального района Лариса Лузина и первый заместитель главы Добрянского муниципального района Николай Поздеев.

В Чусовом и Чердыни интриги нет вообще: Сергей Белов и Андрей Ламанов будут переизбраны на очередной срок. У них нет соперников, только технические кандидаты.

В Красновишерском районе, несмотря на обилие претендентов, тоже без сюрпризов. Евгений Верещагин должность сохранит. У него пять соперников: президент соликамской федерации бокса Сергей Красилов, предприниматель Леонид Митраков, замглавы района Михаил Острянский, генеральный директор ООО «Союз» Пётр Танков, бывший замглавы Соликамского и Красновишерского районов Игорь Морев. По информации «Нового компаньона», Игорь Морев в прошлом году трудоустроился в администрацию Красновишерска с прицелом на должность главы, однако краевые власти поддержат действующего главу.

В принципе, результаты конкурсов, которые пройдут в декабре, довольно прогнозируемы, считает политический консультант Сергей Иванов. «Из-за наличия конкурсной комиссии и многоступенчатого отбора кандидатов фавориты определяются задолго до того, как их кандидатуры выносят на голосование депутатам. Мы сразу же понимаем, кого выберет конкурсная комиссия. Поэтому в большинстве территорий свои посты сохранят действующие главы. Такая система очень уязвима, но зато очень удобна краевым властям за счёт своей прогнозируемости», — отмечает эксперт.

Сергей Иванов предполагает, что, несмотря на большинство в думе, возможность управлять территорией потеряет Александр Горбунов в Куединском районе, у него есть серьёзный оппонент. Также смена руководителя, по мнению Иванова, возможна в Берёзовке, Орде и Александровске. Пока непонятна ситуация в Осе, где глава района в суде оспаривает действующее положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа. Поэтому проведение конкурса там, вероятно, перенесут на более поздний срок.