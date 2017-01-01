«Выше, круче и Алёша» Депутаты краевого парламента закончили осеннюю сессию на позитивной ноте

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Последнее в этом году пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края запомнилось принятием важных законопроектов и интересными дискуссиями. Депутаты в окончательном чтении утвердили бюджет на 2020—2022 годы, назначили свою часть Общественной палаты, создали 13-й муниципальный округ и обратились в прокуратуру с требованием проверки обоснованности действий силовиков в отношении коллеги Виктора Плюснина. Дольше всего обсуждали доклад нового руководителя краевого Агентства по туризму и молодёжной политике Юлии Ветошкиной, которая предложила весьма неожиданные лозунги для брендирования региона.

Руководитель краевого агентства по туризму Юлия Ветошкина стала главной звездой «пленарки». Депутаты не хотели её отпускать и решили собраться на круглый стол в феврале

Фото: Константин Долгановский

Благодарим за работу

На пленарном заседании депутаты поддержали во втором, окончательном чтении проект бюджета края на 2020—2022 годы. Между чтениями доходная часть в проекте бюджета края существенно выросла, в том числе за счёт федеральных средств. В результате дефицит снизился, а у края появилась возможность заявить новые расходы. В частности, дополнительные деньги направят на реализацию нацпроектов, индексацию зарплат бюджетников, покупку автомобилей скорой помощи, проектирование аквапарка, проведение фестивалей и т. д.

Сейчас в бюджете на 2020 год доходы заложены в размере 129,7 млрд руб., в 2021-м — в размере 137 млрд руб., а в 2022-м — в размере 142,8 млрд руб. В 2020 году расходы составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022-м — 156,4 млрд руб.

Поскольку проект бюджета обсуждали уже несколько раз, депутаты приняли документ довольно оперативно: за — 45 голосов, против — коммунисты Михаил Осокин и Владимир Корсун. После голосования депутаты поаплодировали друг другу и правительству за проделанную работу.

13-й округ

Краевой парламент рассмотрел в двух чтениях законопроект о создании в Прикамье 13-го муниципального округа — Кишертского. Земское собрание района внесло в краевой парламент проект закона об объединении поселений в муниципальный округ ещё 28 октября. При этом в пояснительной записке говорилось, что согласие на объединение не выразили только в Андреевском сельском поселении.

На пленарном заседании заксобрания глава Кишертского района Тамара Конопаткина пояснила, что это поселение продлило сроки проведения публичных слушаний и поэтому совет депутатов смог выразить свою позицию только в октябре. «У населения были вопросы, сомнения, — рассказала глава района. — Были даже споры, но в итоге пришли к единому мнению, что объединяться надо. Тем более что наш район небольшой, компактный, поэтому в нём должен быть один центр ответственности, управления и решения вопросов местного значения».

В итоге за создание Кишертского муниципального округа проголосовали 46 депутатов, Владимир Корсун высказался против. Таким образом, в крае осталось всего семь районов.

Вторая дюжина

В этом году у членов Общественной палаты истекает срок полномочий. При этом новый состав Общественной палаты будет формироваться по новому принципу: губернатор и заксобрание утвердят по 12 членов Общественной палаты, а оставшихся 12 человек выберут на конференции.

Губернатор Пермского края Максим Решетников уже подписал указ об утверждении своей части. В список вошли действующие члены палаты: её нынешний руководитель Дмитрий Красильников, активист «Единой России» Михаил Мухин, главврач краевой больницы Анатолий Касатов, генеральный директор БК «Парма» Александр Башминов, гендиректор ООО «Астин» Михаил Борисов. Также в палату впервые войдут бывший председатель краевого суда Владимир Вельянинов, начальник Суворовского училища Николай Братухин, замгендиректора ООО «Промобот» Олег Кивокурцев, председатель совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов, генеральный директор ООО «Меридиан» Алексей Филиппов, директор НП «Центр развития одарённости» Павел Шевченко и исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский.

На прошедшем заседании депутаты ЗС утвердили собственный список из 12 членов Общественной палаты. Поскольку на рассмотрение депутатов представили 13 кандидатур, парламентарии проголосовали по каждой фамилии.

В результате в Общественную палату края от ЗС войдут экс-депутат заксобрания Владимир Алистратов, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Игорь Ануфриев, президент Пермской художественной галереи Надежда Беляева и председатель Пермской краевой организации профсоюза работников образования и науки РФ Зоя Галайда. Также членами Общественной палаты станут начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин, исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалёв, гендиректор ООО «Сатурн-Р» Александр Репин, президент Пермской торгово-промышленной палаты, экс-депутат заксобрания Олег Жданов, председатель правления общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края» Юлия Каракулова, председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов Надежда Максютенко, председатель краевой организации Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова и директор пермского филиала ВГТРК Игорь Южанинов.

В состав Общественной палаты не попал лишь экс-глава Мотовилихинского района Валерий Кокшаров. Как пояснил заместитель председателя краевого парламента по госполитике Николай Благов, кандидатура Валерия Кокшарова была внесена позже всех и «не согласована с губернатором Пермского края».

После голосования председатель комитета по бюджету Елена Зырянова предложила в следующем году заслушать на пленарном заседании информацию о деятельности Общественной палаты. «Чтобы мы поняли: Общественная палата — это формальный институт или у неё есть какие-то результаты, задачи и планы», — пояснила Елена Зырянова.

Детям — квартиры

В рамках одного их двух «правительственных часов» новый министр строительства и архитектуры края Андрей Колмогоров отчитался о предоставлении жилья детям-сиротам.

В 2019 году на приобретение квартир для них был предусмотрен 1 млрд руб. Муниципалитеты должны купить 844 помещения. Уже заключены контракты на приобретение 681 помещения, и ещё по 135 помещениям размещён заказ.

На 25 ноября план по приобретению жилья уже выполнил 21 муниципалитет, и помещения там детям-сиротам уже передали или передают сейчас. Ещё в 16 муниципалитетах исполнение составило 50% и более, и в восьми — менее 50%. В Косинском городском округе, Куединском и Частинском районах план не выполнили вообще — 0%.

В Перми купили 157 квартир из 192 запланированных (82% от плана). И, по словам Андрея Колмогорова, есть риск, что в этом году мэрия Перми не успеет приобрести 28 квартир из оставшихся 35 — «в силу своих внутренних проблем».

Бывший генеральный директор АО «ПЗСП», депутат Николай Дёмкин попросил министра объяснить, что это за проблемы. «У них ещё не готова часть закупочных процедур, потому что долго подбирали помещения. Дело в том, что в Перми работает самое большое количество застройщиков, которые готовы предоставить квартиры для выкупа», — пояснил Андрей Колмогоров.

Николай Дёмкин считает, что это не главная причина. «У меня есть сведения, что в Перми невыполнение связано с тем, что сегодня плохо производятся расчёты с теми, кто продаёт эти помещения городу. Есть несколько застройщиков, готовых предложить городу жильё для выкупа, но они оглядываются на тех, кому до сих пор не произведена оплата, [и потому не участвуют в торгах]», — уверен Дёмкин.

Андрей Колмогоров в ответ «со всей ответственностью» заявил, что во все муниципалитеты «деньги переведены и отправлены».

В помощь коллеге

Почти в конце заседания слово взял председатель инфраструктурного комитета Законодательного собрания Пермского края Виктор Плюснин и попросил депутатов поддержать своё заявление. Владимир Корсун пытался уточнить, в чём его смысл, но ему сказали, что текст заявления есть в «депутатской раздатке». Он долго искал его и, по всей видимости, так и не нашёл. Просьбу Плюснина в итоге поддержали 43 депутата, ещё двое воздержались, а двое вообще не нажали на кнопки.

Как потом выяснилось, депутат попросил коллег направить от лица заксобрания заявление прокурору Пермского края. В нём заксобрание просит провести проверку обоснованности и законности проведённых в краевом парламенте оперативно-розыскных мероприятий. Напомним, в октябре сотрудники регионального управления ФСБ России изъяли компьютер и служебный мобильный телефон из кабинета Виктора Плюснина.

В пресс-службе краевого парламента пояснили, что представители силового ведомства запрашивали в Законодательном собрании «заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012—2018 годы». При этом в пресс-службе отметили, что все документы, касающиеся инфраструктурных программ, и так размещены в открытом доступе на официальном сайте заксобрания и в «Едином виртуальном кабинете депутата Законодательного собрания».

«Почему Алёша?»

Дольше всего депутаты обсуждали доклад нового руководителя Агентства по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлии Ветошкиной, которая отчиталась о работе своего ведомства.

Главная цель мероприятий в сфере туризма, по её словам, — это увеличение туристического потока: с 740 тыс. человек в 2019 году до 810 тыс. к 2020 году. Руководитель агентства отметила, что с 2014 года в Пермском крае наблюдается устойчивый рост по всем основным показателям сферы туризма, развивается инфраструктура. Однако, заключила Ветошкина, этого недостаточно, и пермский туризм «нужно продвигать с местечкового на федеральный и зарубежный уровень».

Поскольку Юлия Ветошкина возглавила агентство лишь месяц назад, она сообщила, что пока разбирается в ситуации и пытается найти финансовые ресурсы для развития туризма.

Всё, представленное в докладе, «уже было, и это не то, что нужно», заключила руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Дарья Эйсфельд. «Здесь есть достопримечательности, история и культура мирового уровня. И если сначала создавать инфраструктуру, а потом звать туристов, то мы отстанем ещё сильнее. Есть люди, которые готовы сюда приехать и посмотреть на наши чудеса, но сначала им нужно сообщить о них», — подчеркнула депутат и предложила Юлии Ветошкиной заводить пермский туризм на международный уровень «более агрессивно». «У нас всего 17 млн руб. на всю агрессивность, — парировала Ветошкина. — Ролик на Первом канале стоит около 10 млн руб., поэтому мы можем два раза это сделать и этим закончить». Поэтому агентство планирует проанализировать, как можно действовать при текущем финансировании, посмотрев, какие ещё ресурсы можно задействовать. «Например, хотим провести в Чайковском крупные спортивные соревнования и привлечь на них как можно больше зрителей», — пояснила Юлия Ветошкина.

Олег Постников начал дискуссию вокруг туристического слогана региона, который сегодня звучит как «Впечатления через край». Он предложил Юлии Ветошкиной, применив свой московский и ярославский опыт, поменять его. «Например, слоган в Татарстане звучит как «Тысяча и одно удовольствие», и сразу всем всё понятно», — добавил депутат.

Она пообещала подумать над этим, после чего озвучила свой вариант слогана — «Выше, круче и Алёша». «А почему Алёша?» — спросил удивлённый Постников. «Алёша — это инопланетянин, которого бабушка в Молёбке приютила», — ответила Юлия Ветошкина. Отметим, что на самом деле этого Алёшу нашли в Челябинской области, а в Молёбке просто стоит памятник инопланетянину, которого все зовут Алёшей в связи с челябинской историей.

«Кроме того, здесь приземлился космонавт, который впервые вышел в космос, и после этого появился этот Алёша. Почему бы нам эту байку не раскрутить?» — предложила Юлия Ветошкина.

Она призналась, что фраза «Выше, круче и Алёша» — это, по сути, плагиат: «Я, когда её впервые услышала, спросила то же самое: почему Алёша? Но этот слоган вызывает интерес. Людям интересно, при чём тут Алёша, и им хочется узнать больше. Когда людям всё понятно, то вопросов нет». «Всё правильно. Потому что гладиолус», — пошутил Сухих.

Из-за того что депутаты задали множество вопросов, обсуждение этого вопроса затянулось и превысило отведённое по регламенту время. Об этом несколько раз напомнил спикер парламента. Однако депутатов это не остановило. В итоге председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам Татьяна Миролюбова пригласила Юлию Ветошкину в феврале на круглый стол по туризму. Та, в свою очередь, пообещала прийти, встретиться и всё обсудить. «Для того чтобы встретиться, надо сначала расстаться», — резюмировал Валерий Сухих, поблагодарил Юлию Ветошкину за информативное выступление и закончил последнее в этом году заседание краевого парламента.

* По данным аппарата парламента, на 37-м заседании заксобрания отсутствовали депутаты Константин Белоглазов, Андрей Бурдин, Илья Кузьмин, Наталья Луканина, Дмитрий Осипов, Виктор Родионов, Владимир Чулошников.