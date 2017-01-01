За выписками от УК — в МФЦ Многофункциональные центры помогут жителям общаться с управляющими компаниями

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С этого года управляющие организации должны создать условия для более качественного взаимодействия с жителями. К этому их обязывают вступившие в силу поправки в Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами. УК должны организовать свои офисы в радиусе не более 3 км от обслуживаемых домов, а также регулярно, минимум раз в месяц, проводить приёмы граждан по предварительной записи. Законодательство позволяет управляющим компаниям активно привлекать многофункциональные центры: для этого УК должна заключить соглашение о сотрудничестве. Приём заявлений через МФЦ существенно упростит для жителей процесс общения с управляющими компаниями.

Фото: Мария Масло

Через МФЦ пермяки могут подать запрос на выдачу справок, выписок, актов сверки о наличии/отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг, а также любой другой запрос, относящийся к деятельности УК. Например, указать на протечку крыши, необходимость проведения текущего ремонта или какие-то иные неполадки в доме.

Три организации (ООО «ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство», ООО «УК «Жилые комплексы» и ООО «Наш район») уже заключили соглашения с краевым МФЦ. Эти компании совокупно обслуживают свыше 200 домов.

Так, например, управляющая организация «ПМУП «ГКТХ» обслуживает дома в Свердловском, Индустриальном, Дзержинском, Мотовилихинском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми.

«Для того чтобы обеспечить территориальную доступность граждан и юридических лиц к информации и документам о деятельности компании, было принято решение заключить агентский договор с МФЦ, — поясняет генеральный директор ПМУП «ГКТХ» Людмила Осинцева. — Многофункциональные центры расположены как на территории Перми, так и на территории края. Обращение граждан и юридических лиц в ближайший к месту жительства или месту нахождения МФЦ позволит сэкономить личное время и гарантирует получение информации и документов от управляющей компании в установленные сроки».

Как это работает?

На практике это выглядит так. Жителю дома, который находится под управлением одной из этих трёх УК, достаточно обратиться в любой офис МФЦ. Специалисты центра примут запрос и затем передадут его в управляющую компанию. Готовые документы будут направлены по почте либо на электронный адрес заявителя. Таким образом, повторно приходить в МФЦ не нужно, что тоже заметно упрощает процесс взаимодействия.

Кроме того, человеку, который прописан в одном месте, а фактически проживает в другом, теперь не нужно через весь город (или даже край) ехать в офис УК. Сегодня в Прикамье функционируют 53 филиала и более 200 территориально обособленных структурных подразделений «Мои документы». Достаточно обратиться в любой офис — хоть в Перми, хоть в Березниках или в посёлке Марковском Чайковского городского округа, и нужная справка через некоторое время придёт по почте. При этом все услуги предоставляются жителям абсолютно бесплатно.

Продолжение следует

Как пояснили в краевом многофункциональном центре, соглашения с тремя организациями — это только начало.

«Мы ожидаем, что количество управляющих компаний, услуги которых жители смогут получать через филиальную сеть «Мои документы», будет увеличиваться. В настоящее время мы ведём переговоры ещё с несколькими УК, обслуживающими многоквартирные дома в Перми и Пермском крае, — рассказывает Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ». — Мы уверены, что данные услуги будут востребованы среди пермяков, а управляющие компании, в свою очередь, заинтересованы в создании более качественных условий для взаимодействия с жителями».

Перечень управляющих организаций, заключивших договор с МФЦ, жители Пермского края могут уточнить по телефону 8-800-550-05-03, а также посмотреть на сайте учреждения mfc.permkrai.ru.