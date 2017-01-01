Оксана Бреднева: Цифровизация в корне поменяет отрасль Пять вопросов министру сельского хозяйства Пермского края

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Фото: Алёна Ужегова

Какое значение для развития аграрно-промышленного сектора Пермского края имеют высокие технологии?

Как и в любом бизнесе, в сельском хозяйстве важно работать над снижением себестоимости продукции. Цифровизация позволяет снижать текущие затраты сельхозпроизводителей, а значит, повышать рентабельность производства. Без этого сейчас невозможно представить развитие АПК Пермского края.

Внедрение высоких технологий предполагает совершенно другое качество содержания животных. При современном уровне автоматизации можно обеспечить беспривязное содержание коров. Плюсов много: и снижение заболеваемости, и более комфортное кормление, и снижение стрессов у животных. В результате они чувствуют себя лучше, а продуктивность возрастает. Технологии здесь развиваются очень быстро. Например, раньше молоко охлаждалось после его сбора со всего стада. Применение современных технологий позволяет охлаждать его сразу после того, как оно было взято у коровы. Благодаря этому продукт получает другие, более здоровые, потребительские свойства.

Насколько цифровизировано сельское хозяйство сегодня и какие планы есть у отрасли на перспективу?

Быстрее всех высокие технологии появляются в молочном животноводстве, которое наиболее развито в Пермском крае. Здесь сейчас представлены все цифровые технологии, разработанные для этой отрасли. Но пока нет ни одного хозяйства, которое бы внедрило все их сразу. У каждого есть свои приоритеты: что развивать в первую очередь, а что отложить на перспективу. Главное, что все участники рынка понимают, какой этап будет следующим. Возможности технологий в производстве молока позволяют полностью автоматизировать работу фермы, и думаю, что уже в ближайшие годы в регионе появятся такие производства. Многие сегодня почувствовали преимущества внедрения высоких технологий и собираются двигаться дальше.

Что касается цифровизации растение­водства Пермского края, то здесь мы находимся только в начале пути. Но уже понятно, что технологии точного земледелия могут дать другие возможности использования земли в нашем климате. Уже сейчас есть хозяйства, которые используют технологии дифференцированного внесения удобрений. Скоро в Пермском крае появятся хозяйства, которые полностью автоматизируют процесс их внесения с учётом погодных условий, конкретного поля и состояния растений. Все задачи будут решать машины, а человек — только контролировать их работу.

В мясном животноводстве сложилась немного иная ситуация. Здесь повышение эффективности производства в меньшей степени зависит от использования высоких технологий. Тем не менее животноводческие хозяйства также внедряют элементы цифровизации: они упрощают жизнь персоналу, позволяя лучше контролировать питание и здоровье животных.

Цифровизация обычно предполагает снижение количества рабочих мест и более высокие требования к квалификации сотрудников. Готова ли отрасль к передовым технологиям с точки зрения компетенции кадров?

Да, предстоит серьёзная переподготовка кадрового потенциала сельского хозяйства. Число высокопрофессиональных сотрудников на селе обязательно вырастет.

К этим процессам нужно готовиться. Высвобождение трудовых ресурсов не означает безработицу. В сельском хозяйстве Пермского края по-прежнему очень много сфер, где востребован рабочий труд. Прежде всего это увеличение площади возделываемых полей. Здесь уровень автоматизации по-прежнему достаточно низок.

Другое важное направление развития — увеличение производства различных культур, прежде всего зерновых. В Пермском крае есть большой рынок сбыта, более половины зерновых приходится завозить из других регионов. Даже при средней урожайности в 18 ц с гектара у нас выращивать их выгодно. А ещё есть рынок нишевых продуктов, который сейчас в Пермском крае практически не представлен. Важно переосмыслить и найти своё место, а возможности сейчас такие, что работники из города приедут.

В рамках инвестпроектов, поддерживаемых государством, требование к росту заработной платы работников всегда является одним из важных параметров для реализации проекта. Кроме того, увеличение доходов на селе предусмотрено федеральной программой комплексного развития сельских территорий. Поэтому число высококвалифицированных работников сельского хозяйства с более высокой зарплатой и условиями труда другого качества будет расти.

Как краевые власти поддерживают техническое перевооружение сельхозпроизводителей в регионе?

Сельхозпроизводители после реализации инвестпроекта могут претендовать на возврат затрат на его реализацию. В зависимости от отрасли он может составлять от 20 до 55% стоимости всего проекта. В наиболее развитом в Пермском крае молочном скотоводстве на модернизацию или строительство молочной фермы можно получить компенсацию до половины затрат на реализацию проекта. Важно, что государство подключается к помощи после того, как производители аккумулировали средства, приняли стратегическое решение об инвестициях и понесли все расходы.

Господдержка текущей деятельности напрямую зависит от уровня продуктивности, который показывают хозяйства. Это стимул для внедрения новых технологий и повышения эффективности.

В Пермском крае сейчас создаётся центр компетенций, основной задачей которого будет трансляция новых знаний и технологий начинающим фермерам и опытным сельхозпроизводителям. Создаются все условия, при которых у предприятия будет возможность увидеть, как добраться из той точки, где оно сейчас находится, в ту точку, куда есть желание попасть. И за счёт каких инструментов это можно сделать.

Как будет реализовываться в крае федеральный проект «Цифровое сельское хозяйство»?

Работа в рамках федерального проекта «Цифровое сельское хозяйство», который входит в национальный проект «Цифровая экономика», начнётся уже в следующем году. Его отличие заключается в комплексном подходе к внедрению высоких технологий. В результате внедрения платформенных решений в аграрно-промышленном комплексе произойдёт цифровая трансформация сельского хозяйства. Речь о том, что производительность труда на «цифровых» сельхозпредприятиях к 2021 году должна возрасти в два раза. Цифровизация в корне поменяет степень контроля собственником производственных процессов в сельском хозяйстве, которая в свою очередь позволит принимать своевременные и правильные управленческие решения.