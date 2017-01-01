Покатились навстречу юбилею Какие решения приняли депутаты гордумы на ноябрьской «пленарке»

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Главным вопросом пленарного заседания Пермской городской думы на прошедшем пленарном заседании стало принятие в первом чтении бюджета города на 2020—2021 годы. Впервые за много лет доходная часть бюджета достигла отметки в 40 млрд руб. При этом в расходной части мэрия верна традициям: 60% приходится на развитие социальной сферы. Также депутаты утвердили в первом чтении противоречивый проект решения о соглашениях с застройщиками по строительству социальных объектов и выставили оценки администрации Перми за борьбу с гололёдом.

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Рекордный бюджет

Рассмотрение бюджета стало главным вопросом пленарного заседания. В 2020 году доходы бюджета составят 37,9 млрд руб., в 2021 году — 41 млрд руб., а в 2022-м — 40,4 млрд руб. При этом половина доходной части бюджета в 2020—2022 годах — это безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов (6,8 млрд руб. — в 2020 году, 17,5 млрд руб. — в 2021 году и 16,1 млрд руб. — в 2022-м).

Расходы бюджета Перми в 2020 году составят 39,2 млрд руб., в 2021 году — 41,4 млрд руб., в 2022-м — 41,5 млрд руб. В приоритете — социальная сфера: её доля в общей структуре расходов составит 60%. В частности, траты на образование увеличатся с 12,7 млрд руб. в 2019 году до 15,3 млрд руб. в 2022 году.

Глава Перми Дмитрий Самойлов, который представлял бюджет, анонсировал строительство пяти детских садов: три — в Дзержинском районе, по одному — в Мотовилихинском и Кировском районах. Кроме того, будут построены новые школы на ул. Юнг Прикамья, 3, ул. Карпинского, 77а и ул. Холмогорской, 2з, а также новые корпуса для гимназии №3 (ул. Звенигородская, 11) и Техно-школы им. Савиных (Новые Ляды). В школах №22 и 93, а также гимназии №17 и бывшем корпусе Пермского техникума профессиональных технологий и дизайна на ул. Целинной, 15 пройдут мероприятия по реконструкции зданий.

Эти меры позволят создать более 8 тыс. дополнительных мест в школах и 2 тыс. мест — в детских садах.

Расходы на дорожное хозяйство и транспортное обслуживание увеличатся почти в два раза: с 7 млрд руб. в 2019 году до 13,6 млрд руб. в 2022 году. В частности, планируется завершить реконструкцию улиц Героев Хасана, Революции, Карпинского, Маршала Жукова и Плеханова, площади Восстания, а также продлить улицу Крисанова до шоссе Космонавтов.

Кроме того, на 2020 и 2021 годы заложено 1,4 млрд руб. (по 700 млн руб. в год, из них 350 млн руб. — краевые средства) на приобретение 92 автобусов и 28 трамваев, а также ремонт 17 км трамвайных путей. По словам начальника департамента финансов администрации Перми Веры Титяпкиной, расходы на внедрение новой транспортной модели в 2020 году составят 4,8 млрд руб. (доходы — 4 млрд руб.), в 2021 году — 6,5 млрд руб. (доходы — 5,4 млрд руб.), в 2022 году — 6,5 млрд руб. (доходы — 5,5 млрд руб.).

Председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева отметила, что доходы от платы за проезд в бюджет города за три года составят 15 млрд руб., а перечисления перевозчикам — 17 млрд руб.

По словам спикера Пермской городской думы Юрия Уткина, особенностью городского бюджета является синхронизация 19 муниципальных программ с национальными проектами. Кроме того, по его словам, резко возросла инвестиционная составляющая, а «инвестиции — это развитие». «В ближайшие три года на карте Перми появятся объекты, которых все давно ждут: школы, детсады, стадионы, — отметил Уткин. — Из приоритетов выделю расселение аварийного жилья и подготовку к 300-летию Перми. Это возможность для динамичного развития города во благо его жителей».

Помимо этого, депутаты продлили ряд важных социальных обязательств. Например, до 2022 года семьи с тремя и более детьми могут рассчитывать на 1 млн руб. «В последнее время рождаемость увеличилась, и мы решили унифицировать эту поддержку, — сообщил заместитель председателя Пермской городской думы Алексей Грибанов. — Если раньше мы решали, помочь ли с приобретением жилья или подарить автомобиль, то со временем пришли к выводу, что семьи сами решат, что им важнее, поэтому выделяем им финансовую помощь».

Также депутаты поддержали уменьшение размера платы за подключение к системе газоснабжения для льготных категорий граждан. «Каждая такая семья может получить 80 тыс. руб. в рамках компенсации расходов на газификацию, что позволит облегчить бремя содержания жилого дома», — подчеркнул депутат Илья Лисняк.

Кроме того, решением гордумы на территории Перми создаются особо охраняемые территории — «Долина реки Гайвы» (в Дзержинском, Кировском и Орджоникидзевском районах) и «Русская тайга» (в долине реки Малая Васильевка в Мотовилихинском районе).

«Вопрос экологии для Перми как промышленного центра особенно актуален, и в 2014 году утверждён план формирования особо охраняемых природных зон. На сегодняшний день создано 20 территорий. Уверен, что эти меры будут способствовать сохранению экологии в нашем городе», — считает депутат Андрей Полуянов.

Взносы на «социалку»

Другим знаковым решением, которое депутаты приняли в первом чтении, стал порядок заключения соглашений с застройщиками для развития сети социальной инфраструктуры.

Согласно проекту, если строительная компания приобрела участок под застройку, то ей нужно будет оценить обеспеченность территории соцобъектами. Напомним, прокуратура на заседании профильного комитета высказала ряд претензий, обнаружив риски нецелевого расходования средств.

Во многом из-за этой «неувязки» окончательное принятие документа отложено до второго чтения. Как отметил депутат Михаил Бесфамильный, ограничения в Правила землепользования и застройки, принятые депутатами в августе, призваны привести ПЗЗ в соответствие с генпланом. Он предполагает, что в первую очередь необходимо развивать центральную часть города, а периферию застраивать минимальными объёмами. «Пока получается ситуация, когда возведён большой микрорайон, а власти не успевают построить соцобъекты. Соглашение нужно для того, чтобы этот процесс урегулировать. Есть много мнений на этот счёт, и отношение к соглашению неоднозначное. Теперь до рассмотрения во втором чтении будет создана рабочая группа, цель которой — нивелировать все вопросы и претензии прокуратуры, депутатов и застройщиков», — отметил Михаил Бесфамильный.

Отчитали за гололёд

«Час депутата», который растянулся на три часа, был посвящен гололёду в Перми в начале ноября (4—5 ноября и 11—12 ноября). Дмитрий Самойлов отметил, что все городские службы были готовы к первому гололёду, но второй стал для всех неожиданностью, потому что метеорологи о нём не предупредили. «Ледяной дождь начался в пять утра и закончился во второй половине дня», — рассказал глава города.

Ночью и утром уборкой города занимались 100 единиц техники и 150 рабочих, днём — 150 единиц техники и 230 рабочих. А уже в ночь на 12 ноября на улицах работало 185 единиц техники и 230 рабочих. Ситуацию на тротуарах удалось более-менее взять под контроль к 23 часам.

Несмотря на эти усилия, более 200 пермяков обратились в травмпункты, а всего по краю — более 600.

Первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин попросил главу города проанализировать, где именно большинство пермяков получили травмы — на тротуарах или во дворах: «Если по итогам проверки основным проблемным участком окажутся дворы — это будет объяснимо, хотя и плохо, конечно. Но если первенство возьмут тротуары, это вообще стыд. Это прямая зона ответственности города, тут на управляющую компанию не сошлёшься. И как бы мы ни разделяли весенний гололёд и осенний ледяной дождь, как бы ни ссылались на отсутствие прогноза — это всё «отговорки в пользу бедных». Факт в том, что несколько сотен пермяков получили травмы. Если это не чрезвычайная ситуация, то тогда какую можно назвать чрезвычайной?»

Депутаты несколько раз произнесли слово «дежавю». «Из года в год говорим об одном и том же и слышим одинаковые ответы», — отметил Владимир Молоковских.

Депутат Сергей Ильин спросил, почему до сих пор не создан некий алгоритм, который позволял бы не доводить ситуацию до травм. В ответ заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич сообщил, что в этот раз дождь серьёзно мешал рассыпанию реагентов на тротуарах: «Дождь сразу же смывал их на проезжую часть. Чтобы противогололёдные материалы начали действовать, необходима влажность, но не дождь».

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин предложил Дмитрию Самойлову поставить оценки за работу по уборке города в этой ситуации. По словам главы, он поставил бы «четыре» за содержание проезжей части, «три» за тротуары и «три с минусом» за дворы. Уткин в ответ зачитал результаты соцопроса, проведённого среди горожан по заказу думы: 3,3 — за улицы, 3,2 — за тротуары и 2 — за дворы.

В любом случае, по словам Дмитрия Самойлова, произойдёт «разбор полётов» и все ответственные лица понесут наказание.