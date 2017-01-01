Социальный акцент Какие перемены ждут социальную сферу Перми перед 300-летием

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В рамках своего бюджетного послания губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил масштабные преобразования в медицине, образовании, культуре и спорте. Значительная часть мероприятий пройдёт на территории краевой столицы. Депутаты гордумы поддерживают намеченный курс и отмечают задачи, которые предстоит решить.

В ближайшие три года в Перми будет построено пять детских садов и три новые школы

Фото: Администрация Перми

Новые подходы

В период 2020—2023 годов краевой бюджет предусматривает значительный рост объёмов финансирования на выполнение нацпрограммы «Здравоохранение». По сравнению с 2016 годом расходы на эту сферу выросли почти в полтора раза, и это отразилось на качестве и доступности медицинской помощи. В частности, в полной мере возродилась санавиация (только за 10 месяцев нынешнего года совершено 152 вылета, оказана помощь 186 пациентам, в том числе 38 детям).

Несмотря на то что здравоохранение полностью относится к полномочиям краевых властей, медучреждения Перми находятся в зоне особого внимания депутатов Пермской городской думы, при том что среди депутатов есть и медики по образованию. В частности, депутат гордумы и главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница №3» Александр Буторин отмечает «колоссальные изменения» в сфере медицины за последние годы. «Во многих медицинских учреждениях города произвели ремонт в едином стиле, заменили старую мебель и оборудование. В поликлиниках есть навигация, информационное табло, на котором можно узнать, где и какой врач проводит приём, информационные стенды и экраны с просветительской информацией. Работает и электронная очередь», — отметил депутат.

По словам Александра Буторина, также важно, что в последние три года изменились подходы к инфраструктуре: «Реконструируются поликлиники, которые теперь полностью или частично оборудованы для маломобильных граждан, имеются пандусы, отдельные кабинеты для приёма пациентов данной группы, отдельный туалет, приспособленный для пользования людьми с ограниченными возможностями».

Он отмечает, что, несмотря на все усилия, ряд проблем пока решить до конца не удаётся. В частности, по-прежнему актуальна проблема с наличием узких специалистов. Кроме того, не получается восстановить престижность профессии врача. «Люди должны чувствовать, что о них заботятся», — подчеркнул Александр Буторин.

Депутат Олег Шлыков сделал акцент на увеличении финансирования первичного звена и особенно профилактике и диагностике кардио- и онкозаболеваний.

Мотивировать учителей

Максим Решетников анонсировал, что в ближайшие три года краевые власти намерены продолжить начатую модернизацию сферы образования. Планируется строить новые школы и детские сады, повышать зарплату педагогов, проводить активную цифровизацию отрасли.

Губернатор отметил, что на подключение интернета и Wi-Fi в школах, а также на обновление компьютеров в ближайшие три года будет выделяться 400 млн руб. ежегодно.

Что касается бюджета развития, то в Перми в ближайшие три года будут построены пять детсадов и три новые школы, а в шести школах намечена реконструкция зданий. «В бюджете Перми на 2019 год были предусмотрены впечатляющие расходы на развитие сети образовательных учреждений», — отмечает депутат Павел Фадеев.

Но мало построить стены. В отрасли, как и в сфере здравоохранения, остро чувствуется «кадровый голод». По мнению депутата Натальи Росляковой, появление этой проблемы зависит от «недостаточной» зарплаты учителей. Она считает, что улучшение финансирования этой статьи расходов должно стать приоритетной задачей в сфере образования.

Социальная поддержка

Краевой и городской бюджеты — социально ориентированные. По словам Максима Решетникова, меры социальной поддержки в регионе получает каждый третий житель, а краевые власти планируют оказывать всю возможную помощь социально незащищённым категориям населения Прикамья.

В частности, в бюджете Перми закладываются средства на предоставление многодетным семьям денежной выплаты взамен земельного участка — по 250 тыс. руб. на семью. Кроме того, при рождении третьего и последующих детей семье будут выплачивать по 1 млн руб. Льготные категории пермяков, проживающих в частном секторе, получат компенсации за подключение к подаче газа — по 80 тыс. руб. на семью. «Бюджет на 2020—2022 годы сохранит социальную направленность — это почти 50% его объёма, более 20 млрд руб. По сравнению с нынешним годом существенно возрастёт финансирование программы «Молодая семья» (губернатор отметил, что на эту программу ежегодно предусматривается по 1 млрд руб. — Ред.)», — поясняет депутат гордумы Вероника Куликова.

Депутат Василий Кузнецов подчеркнул, что сегодня в крае порядка 870 тыс. человек пользуются различными мерами социальной поддержки. Кроме того, в очереди на получение субсидии для улучшения жилищных условий состоят свыше 11 тыс. семей, более 1,5 тыс. из них живут в Перми. «Предполагается, что за три ближайших года 9 тыс. семей смогут решить свои жилищные проблемы», — отмечает Василий Кузнецов.

Уровень культуры

Максим Решетников отметил, что одной из главных задач в сфере культуры остаётся создание современной инфраструктуры. Ключевые проекты, которые реализуются сегодня в крае, расположены в Перми. Это кластер «Завод Шпагина» и развитие прилегающих территорий, художественная галерея, новая сцена оперного театра. «За последние три года в 225 домах культуры провели ремонты. В последующие три года должны сделать ремонт ещё в 310 ДК», — заявил губернатор.

В Перми в этом году отремонтировали сцену ДК им. Калинина, а также провели ремонт ТЮЗа. В проекте городского бюджета на три года предусмотрено более 600 млн руб. на ремонт Дворца молодёжи. Осенью в рамках нацпроекта «Культура» открылись две первые инновационные модульные библиотеки №1 и 8.

Недавно проведённый опрос среди пермяков показал, что в большинстве своём они довольны теми мероприятиями, которые сегодня проводятся в сфере культуры, рассказывает вице-спикер Пермской гордумы Алексей Грибанов. «Уровень удовлетворённости составил 85%, — говорит Грибанов. — В краевом центре много культурных учреждений, в которых по-настоящему кипит работа: в театрах ставятся новые постановки, в музыкальных школах обучают детей музыке. Именно по культуре судят о Перми».

Спортивные проекты

По словам Максима Решетникова, за последние три года 180 тыс. человек начали заниматься спортом. «Это следствие развития школьной и дворовой инфраструктуры, а также проведения ярких и масштабных соревнований. Кстати, со следующего года мы почти в два раза увеличиваем количество массовых мероприятий в нашем краевом календаре», — отметил губернатор. К 2022 году должны быть приведены в порядок все спортивные залы в школах, где занимается от 500 человек, и более 80% всех пришкольных стадионов.

Многие профессиональные спортсмены начинали свой спортивный путь именно во дворах и на школьных стадионах, подчёркивает депутат Алексей Оборин. «Сейчас у нас развитие массового и детско-юношеского спорта находится в приоритете. Ежегодно в десятках пермских дворов появляются небольшие спортивные комплексы, на школьных территориях реконструируются или строятся современные спортплощадки», — рассказывает депутат.

Стоит отметить, что в Перми в последние годы активно ведётся строительство дворовых стадионов. Сегодня насчитывается уже 44 таких объекта. Здесь на постоянной основе работают бесплатные тренеры, установлены уличные тренажёры. В 2019 году в краевой столице построили четыре межшкольных стадиона, развивается экстрим-парк, дополнительные места для занятий спортом появились на реконструированной городской набережной.

Не остаётся без внимания и спорт высших достижений. Так, в этом году в городе открылся футбольный манеж «Пермь Великая». А к 2023 году власти планируют построить в районе ДКЖ большой концертно-спортивный комплекс на 10 тыс. зрителей. Проект оценивается в диапазоне от 6,7 млрд до 10 млрд руб. «Уверен, что в нашем городе будут проводиться большие спортивные праздники — международные соревнования по борьбе и баскетболу, набирающий популярность Пермский марафон, «Лыжня России» и многие другие», — считает депутат Дмитрий Фёдоров.