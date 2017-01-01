«Окно» в недвижимость Многофункциональный центр Пермского края поборется за звание лучшего МФЦ России

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Краевой МФЦ представил на федеральный конкурс «Лучший многофункциональный центр России 2019 года» свой проект по созданию удалённых «окон» для предоставления услуг на площадках агентств недвижимости. В результате его реализации сократилось среднее время ожидания в очереди, а жители получили офисы «Мои документы» в шаговой доступности с гарантированной приватностью обслуживания сделок с недвижимостью.

Офисы МФЦ на базе агентств недвижимости в Перми:



— ул. Ленина, 92 (АН «Перспектива», 1-й этаж).

График работы: понедельник–пятница — 10:00–19:00, перерыв — 13:00–14:00;

— ул. Попова, 23 (городской центр недвижимости «Альфа», 2-й этаж).

График работы: понедельник–пятница — 9:00–18:00, перерыв — 13:00–14:00.

Фото: МФЦ Пермского края

Именно оформление сделок с недвижимостью является одной из самых массовых и востребованных услуг, оказываемых многофункциональными центрами Пермского края. Так, с начала года МФЦ приняли свыше 833,4 тыс. обращений в адрес Росреестра. Нередко в качестве заявителя выступает риелтор, представитель застройщика или крупный правообладатель. Они подают документы сразу на несколько объектов недвижимости — в среднем до 15 за один визит. Поскольку пакеты с документами довольно объёмные, их обработка сотрудником МФЦ занимает до четырёх часов. Как следствие, увеличивается среднее время ожидания в филиале, что вызывает недовольство других посетителей.

В Перми большая часть подобной нагрузки прежде ложилась на офис «Центральный-2», расположенный на ул. Куйбышева, 9. Это обусловлено местом его нахождения — близостью к деловому центру города и, следовательно, хорошей транспортной доступностью.

Фото: МФЦ Пермского края

Выход найден

Для того чтобы сократить время ожидания в очереди в офисе «Центральный-2» было необходимо перераспределить поток обращений профессиональных участников рынка недвижимости и крупных правообладателей (представители кредитных организаций, предприниматели) на специальные площадки. Решением стала организация удалённых «окон» МФЦ на базе риелторских компаний, расположенных в пределах делового центра города.

Первое такое соглашение было подписано в августе 2018 года с ООО «Городской центр недвижимости «Альфа», расположенным по адресу ул. Попова, 23. Здесь организовано три рабочих места для сотрудников МФЦ с большим и успешным опытом работы по оказанию услуг Росреестра. Это позволило обеспечить высокое качество оказываемых услуг в сочетании с шаговой доступностью и приватностью обслуживания по сравнению с основными филиалами МФЦ. Приём осуществляется как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи.

На сегодняшний день основная часть заявителей этого подразделения — представители застройщиков, банков, а также заявители, приобретающие недвижимость через агентства недвижимости. За год здесь было оказано более 16 тыс. услуг, что говорит об удобстве нового формата обслуживания. «Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам. МФЦ получил дополнительные «окна» в центральной части города, что позволило перераспределить потоки клиентов из других филиалов. В свою очередь, у наших клиентов появилась возможность сдавать документы на государственную регистрацию, не выходя из офиса, а также консультироваться со специалистами по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг», — говорит Юрий Бородин, директор по общим вопросам АН «Альфа».

Уже в этом году было открыто второе удалённое подразделение МФЦ. Оно организовано на базе агентства недвижимости «Перспектива». Его офис также располагается в центре Перми (ул. Ленина, 92) и имеет хорошую транспортную доступность. Сейчас здесь работает один сотрудник, но в будущем их количество будет увеличено до трёх.

Фото: МФЦ Пермского края

Есть результат

В результате открытия двух удалённых подразделений «Мои документы» на площадках агентств недвижимости только в филиале «Центральный-2» среднее время ожидания снизилось на 37%. «После создания подразделений наблюдалась тенденция к снижению количества обращений крупных правообладателей, риелторов и представителей строительных компаний в центральные филиалы МФЦ в Перми — на 26%. Заявители очень быстро оценили все преимущества специальных площадок. Мы проводили опрос, в ходе которого выяснилось, что им гораздо удобнее получать госуслуги по предварительной записи, в знакомой для них обстановке и у одного и того же специалиста», — рассказывает руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Стоит отметить, что помимо имущественных вопросов в удалённых офисах многофункционального центра представители бизнеса имеют возможность решить массу других вопросов. Например, получить разрешение на строительство, оформить лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, подать запрос на технологическое присоединение объекта недвижимости к сетям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также на предоставление места для размещения нестационарных торговых объектов. В общей сложности через офисы МФЦ можно получить более 900 государственных и муниципальных услуг.

Тиражируемый опыт

Успешный опыт создания «окон» МФЦ на базе агентств недвижимости было решено распространить и на другие города Пермского края. Такие точки появились в Березниках (ул. Мира, 85), Соликамске (ул. 20 лет Победы, 121) и Чайковском (ул. Вокзальная, 13). Они работают с мая 2019 года на базе подразделений АН «Альфа». Новые филиалы располагаются в центральных районах городов. Кроме того, они находятся на первых этажах зданий, что обеспечивает их доступность для маломобильных категорий граждан. В настоящее время ведутся переговоры об открытии территориально обособленных структурных подразделений ещё в двух городах — Кунгуре и Кудымкаре.

В краевом МФЦ планируют расширить практику создания удалённых подразделений и говорят о том, что готовы рассмотреть варианты сотрудничества с другими агентствами недвижимости. Обязательное условие — офис, где планируется организовать такое «окно», должен располагаться в районе с хорошей транспортной доступностью, быть довольно просторным и удобным для посетителей, а владелец должен передать его МФЦ в безвозмездное пользование.

Получить более подробную информацию об адресах и режиме работы филиалов МФЦ, записаться на удобное время можно по телефону 8-800-550-05-03. По вопросам сотрудничества обращаться по телефону 270-11-20 (доб. 117).