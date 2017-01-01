Теодор Курентзис впервые выступил за океаном… …Пермские зрители не упустили возможности оценить этот дебют

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Несмотря на то что дирижёр предпочёл Перми Санкт-Петербург, немало пермяков и выходцев из Перми, живущих в США, специально отправились в Нью-Йорк, где оркестр MusicAeterna выступал в течение четырёх вечеров — 19, 21, 23 и 24 ноября в новом центре искусств The Shed. Исполняли Реквием Верди, хорошо памятный по пермским выступлениям оркестра, и, по отзывам, американский концерт проиграл.

Фото: Александра Муравьёва

Концерт за океаном — важная веха в покорении Курентзисом мира: до недавнего времени он был известен лишь в Европе, в феврале этого года впервые гастролировал с MusicAeterna в Азии — в Японии, где играли Чайковского. И вот — Нью-Йорк. Знаковое событие было обставлено очень светски. Перед началом устроили гала-приём для спонсоров культурного центра The Shed, в числе которых была, например, Дарья Жукова.

Фото: Александра Муравьёва

Все меломаны — завсегдатаи пермских концертов Курентзиса — дружно отмечают, что его музыкальное качество по-прежнему на высоте, однако, по мнению наблюдателей, американский концерт проигрывал пермскому исполнению Реквиема Верди. Во-первых, The Shed, по мнению наблюдателей, отлично подходит для рок-концертов, но не для классики. Было много посторонних звуков — то ли от кондиционеров, то ли колонки «фонили». Курентзис и его команда пытались бороться со сложной акустикой с применением активной подзвучки, даже солисты-вокалисты пользовались микрофонами, что произвело странное впечатление.

Однако главные нарекания вызвал фильм Йонаса Мекаса. Фильм, вдохновлённый текстами поэта и романиста Алессандро Мандзони, которому посвящён Реквием, демонстрировался одновременно с музыкой. Два огромных экрана были установлены над головами музыкантов и светили прямо в глаза зрителям. «Впечатление было как от фар едущего навстречу автомобиля. Нас вынуждали смотреть видео, а не наблюдать за оркестром и дирижёром», — досадует постоянный зритель всех Дягилевских фестивалей, живущий в США.

Фото: Александра Муравьёва

На следующий день после первого концерта вышла большая статья Энтони Томмасини в «Нью-Йорк таймс», где критик пишет: «…Это был захватывающий, поучительный и — учитывая размеры зала — невероятно прозрачный музыкальный опыт. <...> Выступление наглядно показало, что господин Курентзис не считает, что для создания захватывающей музыки требуется лишь больше звука, больше скорости и больше рвения. Характерные детали, виртуозное исполнение и свобода самовыражения, достичь которой можно постоянными репетициями, — все эти элементы также помогают сформировать напряжённую атмосферу произведения».

В то же время критик пишет, что фильм, по его мнению, ничего не добавил к событию, и сетует по поводу подзвучки, которая мешала оценить солистов по достоинству. Томмасини завершает свою статью так: «Мне бы очень хотелось услышать этот оркестр и солистов в настоящем концертном зале. Как насчёт Карнеги-холла в следующий приезд в Нью-Йорк?»

Фото: Александра Муравьёва

Хайди Уэйлсон в «Уолл-стрит джорнал» пишет: «Реквием Верди на этой неделе стал настоящим откровением. Это случилось благодаря Теодору Курентзису, который руководил своим блистательным оркестром и хором MusicAeterna, а не сопровождал «кинематографическое произведение» Йонаса Мекаса. <…> Тающее, нежное пианиссимо хора и оркестра в начальных пассажах сделало взрывное фортиссимо Dies irae даже более ошеломляющим, чем обычно. Все решения Курентзиса — от грандиозных высказываний до самых интимных моментов — выглядели органичными. Певцы и инструменталисты демонстрировали такую чёткость артикуляции, а ноты любой громкости начинались и обрывались с такой точностью, что ни малейшая деталь не затерялась в общем звучании.

Фото: Александра Муравьёва

Несмотря на все недостатки площадки и организации, все наблюдатели согласны, что концерт был потрясающий. Курентзис повторил пермский успех, сохранив прежний состав MusicAeterna: многие музыканты, оставшиеся работать в Перми, отправились за океан, чтобы принять в этом участие, и даже одна из солисток была пермская — сопрано Зарина Абаева. Приёмы дирижёра тоже были отработаны в Перми: так, американцам было удивительно наблюдать, что дирижёр руководит не только оркестром и хором, но и солистами, специально обращаясь с ним. Огромное впечатление произвёл «трубный глас»: как и в Перми, Курентзис разместил трубачей на балконе, в глубине зала.

Фото: Александра Муравьёва

Между тем не смолкают разговоры о том, что Курентзис ещё вернётся и выступит в Перми. Так, известно, что он сохранил за собой дом в Демидково и планирует там бывать.