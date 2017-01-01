Последний рубеж Какие вопросы рассмотрят краевые депутаты на последнем заседании

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В четверг, 28 ноября, состоится заключительное в этом году пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. В повестке — 32 вопроса, и их число может вырасти до 50. Главным из них станет принятие бюджета края на 2020—2022 годы во втором, окончательном, чтении. Кроме того, парламентариям предстоит рассмотреть вопрос о создании в крае 13-го муниципального округа, выделить деньги на поощрение охотников за отстрел волков, а также «познакомиться» с новым министром строительства и новым руководителем Агентства по туризму и молодёжной политике.

Фото: Константин Долгановский

Между чтениями доходная часть в проекте бюджета края существенно выросла, в том числе за счёт федеральных средств. В результате дефицит снизился, а у края появилась возможность включить в главный финансовый документ региона новые расходы.

Сейчас в бюджете на 2020 год доходы заложены в размере 129,7 млрд руб., на 2021-й — в размере 137 млрд руб., на 2022-й — в размере 142,8 млрд руб. В 2020 году расходы составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022-м — 156,4 млрд руб. В частности, дополнительные деньги направят на реализацию нацпроектов, индексацию зарплат бюджетников, покупку автомобилей скорой помощи, проектирование аквапарка, проведение фестивалей и т. д.

От юга до севера

На ноябрьской «пленарке» планируется образовать последний в этом году муниципальный округ — Кишертский. После того как краевые депутаты поддержат законопроект, в крае останется всего семь районов (из 46 территорий), а число муниципальных округов вырастет до 13.

Также депутаты, скорее всего, разрешат выделять из бюджета края средства на поощрение охотников за отстрел волков. Дело в том, что с 2016 по 2019 год численность волков в крае выросла почти в два раза — с 300 до 547. Из-за недостатка пищи звери выходят к жилым домам и нападают на людей и домашних животных. В северных районах края это случается особенно часто, что несёт угрозу жизни и здоровью населения.

Чтобы повысить заинтересованность охотников в добыче волка, в проекте бюджета края на 2020—2022 годы предусмотрено 2 млн руб. на выплату охотникам денежного вознаграждения за добычу волка. Сумму вознаграждения предлагается установить в размере 10 тыс. руб. за одну добытую особь. Предполагается, что эти меры позволят охотникам в течение 2020 года добыть не менее 200 особей и вернуть численность волка к показателям 2016 года.

Для спорта и концертов

В начале ноября глава региона Максим Решетников пообещал президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку построить в рамках развития товарного двора спортивно-концертный комплекс на 10 тыс. мест. Спустя неделю правительство внесло в заксобрание проект постановления краевого парламента о включении в Перечень объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры этого концертно-спортивного комплекса. В 2020—2021 годах планируется разработать проектно-сметную документацию, а строительно-монтажные работы провести в 2022—2024 годах.

После завершения строительства объект будет передан на баланс КГАУ «Центр спортивной подготовки». Авторы поправки отмечают, что появление комплекса такого уровня окажет большое влияние на развитие таких видов спорта, как хоккей, фигурное катание и баскетбол. При этом возможно, что в спортивно-концертном комплексе будут заниматься и другие спортсмены — гандболисты, волейболисты и т. д. Часть помещений комплекса могут отдать под фитнес-клуб. «Кроме того, появится новая, отвечающая всем современным требованиям площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, международных соревнований и концертов», — сообщается в пояснительной записке.

Расходы на строительство в Перми концертно-спортивного комплекса краевые власти оценили в 6,7 млрд руб. (средняя стоимость строительства похожих объектов). Проектирование оценивается в 210 млн руб. Часть средств планируется привлечь из федерального бюджета. «Федерации баскетбола, хоккея и фигурного катания уже написали в Министерство спорта РФ соответствующие письма», — сообщил министр спорта Пермского края Владимир Епанов на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры.

Дебют в конце года

В повестке последнего заседания парламента также стоят два доклада правительства. Причём с докладами будут выступать новые руководители ведомств.

Во-первых, большинство депутатов ЗС познакомятся с новым руководителем Агентства по туризму и молодёжной политике Юлией Ветошкиной. Она расскажет о состоянии и перспективах развития сферы туризма в Пермском крае. Отметим, что 22 сентября Юлия Ветошкина выступила на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам. Она сообщила, что в крае наконец-то планируется развивать деловой туризм, который в Прикамье очень распространён. Для этого Агентство по туризму собирается усилить работу с ТПП и предложить туроператорам подготовить специальные туры для людей, которые приезжают в командировки. Кроме того, Агентство по туризму совместно с минобром края запускает проект, в рамках которого 2 тыс. детей поедут по Пермскому краю, и проект по инклюзивному туризму.

Во-вторых, в рамках «правительственного часа» впервые на пленарном заседании в качестве министра строительства выступит Андрей Колмогоров. Он расскажет о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Проект повестки 37-й встречи парламентариев включает в себя 32 пункта. С учётом дополнительных инициатив их количество достигнет полусотни.

Как обычно, ключевой темой финального заседания станет завершение работы над проектом краевого бюджета на ближайшие три года. Замечу, что ещё в режиме «нулевого» чтения депутаты поддержали приоритеты законопроекта, который предполагает увеличение финансирования социальных и инфраструктурных программ. Также поддержан вектор на социально-экономическое развитие муниципалитетов.

При подготовке бюджета коллеги согласились с предложением главы региона об увеличении расходов на поддержку муниципалитетов и на проекты инициативного бюджетирования в территориях края. Кроме того, депутаты рекомендуют принять после срока поправку, согласно которой муниципалитеты в предстоящем году смогут реструктуризировать задолженность перед краевой казной. Речь о долгах, срок возмещения которых наступает в 2020—2021 годах.

Депутатам предстоит согласовать персональный состав лауреатов премий Пермского края в области науки за 2019 год и в сфере культуры и искусства за 2018 год, поддержать талантливых учёных, которые работают в наших научных, образовательных учреждениях и на предприятиях Западного Урала.

Нет «пленарки» без «правительственного часа». На этот раз в первой его части — отчёт о принятых мерах по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Во второй части обсудим перспективы развития сферы туризма в Пермском крае. Считаю крайне важным активно подключать к этому процессу наши муниципалитеты. Через создание новых туристических потоков необходимо искать возможности для вложений и инвестиций в муниципальные образования.