Привет, новый саунд! В Перми проходит фестиваль современной музыки Sound 59

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Слово «саунд» в заголовке материала — не просто транслитерация англоязычного названия фестиваля; это слабая попытка выразить словесно, насколько то, что слышит аудитория пермского фестиваля современной музыки, отличается от привычных понятий «музыка» и «звук». Вот уже в 13-й раз проходит Sound 59, основанный в 2005 году, задолго до «пермской культурной революции», и каждый раз он ломает все стереотипы и привычки, оставаясь самым авангардным музыкальным событием Пермского края.

Ансамбль современной музыки «МолОт»

Фото: Любовь Миронова

Надо оговориться, что авангардность в культуре сама по себе не такая уж и ценность. Много чего авангардного происходит, вовсе не всё из этого художественно. У руководителя Sound 59, председателя Пермского отделения Союза композиторов России Игоря Машукова с этим всё в порядке: и репертуар отборный, и исполнители — бесспорные лидеры в своей сфере. Фестиваль не просто знакомит с творчеством ныне живущих композиторов — он делает всё для того, чтобы зритель получил удовольствие от этого знакомства.

Современная музыка — это по определению предмет для дискуссий. На концерте открытия нынешнего фестиваля «География звука 2019» (12+) в частной филармонии «Триумф» некоторые зрители покидали зал в разгар действия, и делали это демонстративно — с грохотом отодвигаемых стульев, зато оставшиеся устроили после концерта длительную овацию с криками восторга.

В нынешнем фестивале впервые принимает участие ансамбль из Санкт-Петербурга «МолОт», название которого — сокращение от слов «Молодёжное отделение», поскольку организован он при Молодёжном отделении Союза композиторов. Коллектив состоит из молодых музыкантов, которые специально «заточены» под исполнение особо сложных вещей, требующих небанальных приёмов звукоизвлечения. Концерты «МолОта» — наилучшая иллюстрация к понятию «виртуозность». При этом ребята незаносчивы, не снобы и запросто исполняют не только самые «навороченные» западные опусы, но и музыку пермских композиторов, проявляя столь же трепетное отношение, внимание и тщание по отношению к каждому звуку.

Лидер коллектива скрипач Артур Зобнин — композитор и фанат современной музыки. В концерте открытия фестиваля он дважды выступал соло: начал с каприсов для скрипки современного классика Сальваторе Шаррино и продолжил опусом Тзе Янг Хо «Слушать» для струнного инструмента (не обязательно скрипки).

Фото: Любовь Миронова

Сочинение это выделялось из программы не только тем, что автор — китаец, родившийся на севере Норвегии, учившийся в Таллине и проживающий ныне в Хельсинки, — присутствовал на событии и всем своим видом выражал крайнюю степень счастья от работы музыкантов, но и тем, что музыку дополняет интерактивное действие: кто-то из слушателей должен бросить кубик и тем самым определить, какая часть сочинения будет исполнена. От исполнителя «Слушать» требуется помимо виртуозности ещё и артистизм, поскольку изрядную часть времени ему приходится стоять, застыв, и слушать... Тишину. Или, как в случае с «Триумфом», звуки бытовых кондиционеров, которые в этом концертном зале непозволительно громки.

Если бы Артур Зобнин взялся за исполнение культовой вещи Джона Кейджа «4'33"», у него бы отлично получилось, поскольку он виртуозно исполнил приём «стояние в позе». Зрители веселились. Впрочем, и звуковые фрагменты этой заковыристой пьесы требуют исполнительского мастерства, которое и было продемонстрировано.

Завершился концерт на лирико-философской ноте, поскольку финальное сочинение — The great train race Иэна Кларка — вещь очень задумчивая и красивая, и флейтист Алексей Исаев сумел задеть самые сентиментальные уголки зрительских душ. Звукоизвлечение было нечеловечески мастерским: казалось, что звучат одновременно два инструмента.

Публика расходилась растроганная и подобревшая.

На следующий день на концерте «Музыка композиторов России: Пермь, Москва, Санкт-Петербург» (12+) программа была столь же отборной, как и на «Географии звука». Сочинения современных российских композиторов, исполненные в Институте культуры, изобретательностью и своеобразной мелодичностью затмили прозвучавшие накануне опусы модных западных авторов. Дуэт для флейты и кларнета Алексея Глазкова — переливчатая перекличка двух «птичьих» голосов — превратился в перформанс, почти танец, поскольку Алексей Исаев и кларнетист Александр Захаренко, вместо того чтобы перелистывать ноты, разложили их в длину на четырёх пюпитрах и медленно передвигались вдоль партитуры.

Сочинение Артура Зобнина «Горы и равнины», которое автор исполнил в дуэте с виолончелистом Никитой Корзухиным, вызывает ассоциации с карпатскими напевами, которые нежно пробиваются сквозь суровую атоническую музыкальную ткань, а на партитуру зрители захотели посмотреть после концерта: она действительно напоминает очертаниями горный пейзаж.

Вместе с музыкантами в Пермь приехал питерский композитор Ярослав Судзиловский, и его пьеса «Караноги» для кларнета, скрипки и виолончели стала кульминацией концерта. Энергичная мелодия разложена на две части, между которыми разместилась цитата из той самой легендарной пьесы Джона Кейджа «4'33"». Ну, то есть музыканты на протяжении четырёх с половиной минут молчат, подняв смычки, а публика гадает: это уже всё? Можно аплодировать? Разумеется, кто-то не выдерживает, начинает хлопать и кричать «Браво!», и, разумеется, на это и рассчитывают автор и исполнители: зрительская реакция — часть музыкального произведения.

Вторая часть концерта была посвящена пермской музыке. Пермские композиторы, как всегда, ищут особые темы и обращаются к пермской архаике. Геннадий Широглазов сочинил свой «Духовный стих» на основе записей, сделанных фольклорными экспедициями в Пермском крае.

К жанру духовной поэзии обращается и Виктор Пантус. Его вокальный цикл «Сквозь вечную обитель тишины» написан на философские стихотворные тексты Сергея Олеговича Прокофьева, внука композитора, и получил вторую премию на специальном конкурсе.

Завершила концерт «Чердынь» Никиты Широкова — замечательная вещь, по сути, симфоническая, хоть и написанная для камерного состава. В ней буквально слышится рокот столетий, проносящихся над древним северным городом. К сожалению, состав, собранный за день до концерта, оказался неоднородным по качеству: некоторые пермские инструменталисты существенно уступали по исполнительскому уровню петербуржцам.

Это не помешало оценить красоту и глубину «Чердыни», достойно завершившей первую концертную секвенцию фестиваля.

Sound 59 продолжается. Уже состоялось выступление Сергея Старостина с пермскими фольклорными ансамблями, впереди концерт молодых композиторов Перми.