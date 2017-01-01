Погода в думе Депутаты Пермской гордумы примут проект бюджета и заслушают доклад о борьбе с гололёдом

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На предпоследнем в этом году пленарном заседании Пермской городской думы 19 ноября депутаты рассмотрят в первом чтении проект бюджета Перми. Большое влияние на формирование этого документа оказали подготовка к грядущему 300-летию города и реализация нацио­нальных проектов. Приоритетными направлениями остаются строительство и реконструкция школ, возведение детских садов и спортивных объектов, ремонт дорог и переселение граждан из аварийного жилья. Также по просьбе депутатов на «пленарке» администрация выступит с докладом об устранении последствий «ледяного дождя».

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Транспорт опаздывает

Одним из главных вопросов «пленарки» станет рассмотрение проекта бюджета города на 2020—2022 годы.

В 2020 году доходы бюджета составят 37,9 млрд руб., в 2021 году — 41 млрд руб., а в 2022-м — 40,4 млрд руб. Причём из них 16,8 млрд руб. в 2020 году (или 44,4% от всего объёма доходов), 17,5 млрд руб. в 2021 году (42,8%) и 16,1 млрд руб. в 2022-м (39,8%) — это безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджетов.

Собственные налоговые и неналоговые доходы города тоже должны вырасти, в большей степени благодаря переходу общественного транспорта на новую модель: средства от продажи билетов будут поступать в городской бюджет, а не перевозчикам.

Расходы бюджета Перми в 2020 году составят 39,2 млрд руб., в 2021 году — 41,4 млрд руб., в 2022-м — 41,5 млрд руб. При этом на социальную сферу отводится 60% всех средств.

Например, расходы на образование увеличатся с 12,7 млрд руб. в 2019 году до 15,3 млрд руб. в 2022 году. По планам администрации города всё это позволит создать более 8 тыс. дополнительных мест в школах и 2010 мест — в детских садах.

Расходы на дорожное хозяйство и транспортное обслуживание увеличатся почти в два раза: с 7 млрд руб. в 2019 году до 13,6 млрд руб. в 2022 году. В последующие годы планируется завершить реконструкцию улиц Героев Хасана и Революции, реконструкцию улиц Карпинского, Маршала Жукова и Плеханова, площади Восстания, строительство ул. Крисанова.

В рамках подготовки к 300-летию в городе организуют «умное» уличное освещение и проведут капремонт трамвайных путей, а также знаковых улиц: Ленина, Петропавловской, Комсомольского проспекта. Подготовка к юбилею коснётся и общественных пространств, таких как скверы и парки.

С каждым годом всё больше средств планируется выделять на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья. Также деньги закладываются на благоустройство территорий частной жилой застройки, капремонт фасадов многоквартирных домов, строительство водопроводных сетей и газопроводов.

Помимо финансирования уже «классических» расходных обязательств, администрация Перми заложила средства и на обеспечение новых, таких как предоставление многодетным семьям денежной выплаты взамен земельного участка.

На комитете по бюджету председатель Контрольно-счётной палаты Перми Мария Батуева сообщила, что они видят риски неисполнения доходов от платы за проезд, прописанных в проекте бюджета. «Расчёт был произведён с учётом повышения платы за проезд и скидок по тарифному меню. При этом решение думы по этим показателям принято только в первом чтении. Так как рассмотрение вопроса откладывается, надо сделать перерасчёт в сторону уменьшения», — заявила Мария Батуева.

Председатель комитета по бюджету Наталья Мельник отметила, что бюджет очень сложный и его будут рассматривать в первом чтении дважды. «На 99,9% вероятно возвращение к первому чтению, потому что как минимум уточняется сумма по транспорту», — сообщила она. В декабре депутаты ждут от администрации обещанной статистики по пассажиропотоку. Эти данные нужны для расчёта обоснованной стоимости проезда в общественном транспорте и корректировки прогнозного плана по доходам бюджета.

Отметим, что в прошлом году депутаты гордумы тоже дважды принимали проект бюджета в первом чтении. Как пояснила на декабрьской «пленарке» Наталья Мельник, внесённые между чтениями поправки изменяли основные параметры бюджета. Поэтому депутаты решили начать процедуру с самого начала: отменили протокол ноябрьского голосования в первом чтении, проголосовали заново и только после этого приняли документ во втором чтении. В этом году, вероятно, процедура будет точно такой же.

Спасти и сохранить

Также депутаты рассмотрят проекты изменений в Правила землепользования и застройки Перми для создания возможности размещения трёх образовательных учреждений в Ленинском районе и микрорайоне Ива-1. Так, за МАОУ «СОШ №7 с углублённым изучением английского языка» планируется сохранить земельные участки в центре города. А в микрорайоне Ива-1 будут построены общеобразовательная школа и детский сад.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект по созданию особо охраняемых природных территорий в Мотовилихинском районе — «Долина реки Гайвы» и «Русская тайга» на реке Малая Васильевка. Он предусматривает сохранение природных ландшафтов, разнообразия растительного и животного мира города Перми и Пермского края.

Ледовый городок

В начале пленарного заседания заместитель главы администрации города — начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич выступит с докладом об устранении последствий «ледяного дождя».

Этот вопрос попал в повестку «благодаря» аномальной погоде. В ночь с 10 на 11 ноября на территории Перми прошёл дождь, в результате которого дороги покрылись ледяной коркой. В течение суток в Прикамье за медпомощью обратились 636 человек. Только в Перми бригады скорой помощи съездили на 208 вызовов, причиной которых были уличные травмы — переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и сильные ушибы. В связи с этим депутаты попросили Анатолия Дашкевича представить на пленарном заседании отчёт о том, что город сделал для устранения последствий «ледяного дождя».

Отметим, что в марте 2019 года на «пленарке» депутаты потребовали от администрации проработать системные меры по борьбе с гололёдом, чтобы в будущем минимизировать для пермяков последствия этого погодного явления. Анатолий Дашкевич тогда заверил депутатов, что в Перми будут применять новые противогололёдные материалы, планируется увеличение штрафных санкций к подрядчикам по фактам ненормативного содержания тротуаров, а перед началом зимы будет проведена проверка запасов реагентов у управляющих компаний и ТСЖ.