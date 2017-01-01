Объединённые силы бюджета Пермь и Пермский край вновь объединят усилия для улучшения жизни пермяков

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В ноябре депутатский корпус рассмотрит проект бюджета Перми на 2020—2022 годы. Край оказывает большую помощь муниципалитету в реализации нацпроектов и инвестпроектов. Город уже заложил в проекте бюджета на 2020 год безвозмездные поступления в размере 16,8 млрд руб. (44,4% от всего объёма доходов), на 2021 год — 17,5 млрд руб. (42,8%), а на 2022-й — 16,1 млрд руб. (39,8%). В соответствии с основными направлениями бюджетной политики региона эти деньги пойдут, например, на ремонт и строительство дорог, обновление системы общественного транспорта, благо­устройство дворов и парков, решение проблем ЖКХ.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Перми в этом году отремонтировали 114 дворов

Фото: Вконтакте

Главная дорога

Губернатор Пермского края Максим Решетников в своём докладе об основных направлениях бюджетной политики на 2020—2023 годы отметил, что с каждым годом в бюджете региона увеличивается финансирование на строительство и ремонт местных дорог. По сравнению с 2016 годом объём финансирования увеличится в четыре раза — с 1,4 млрд руб. в 2016 году до 5,7 млрд руб. в 2020-м. Всего же на трёхлетний период муниципалитетам на строительство и ремонт местных дорог будет выделено более 15,7 млрд руб. Всё это позволит муниципалитетам нарастить объёмы дорожного ремонта и строительства и привести в нормативное состояние наиболее сложные участки, а также повысить безопасность дорожного движения и снизить количество ДТП.

По сравнению с предыдущими годами не только выросли объёмы финансирования, но и изменился подход к ремонту дорог, считает депутат гордумы Владимир Молоковских.

«Это не просто ямочный ремонт, а настоящее дорожное строительство. На примере реконструкции ул. Революции мы видим, как меняется дорога: изменяется её конфигурация, увеличивается пропускная способность. На следующую трёхлетку у нас также запланировано продолжение ремонта ул. Героев Хасана, строительство ул. Строителей, реконструкция улиц Плеханова, Карпинского и Крисанова. Это транспортные артерии, которые обеспечивают движение большого количества автомобилей. Поэтому нужно не просто отремонтировать эти улицы, а подвергнуть их комплексной модернизации, чтобы повысить уровень безопасности пешеходов и удобства водителей», — пояснил депутат.

Благодаря увеличению финансирования на ремонт и строительство дорог теперь город может приводить в порядок и дороги в отдалённых микрорайонах. Владимир Молоковских считает, что строительство магистралей там, где были не дороги, а просто направления, существенно улучшит условия жизни проживающих в этих микрорайонах людей. Говоря об увеличении объёма дорожного фонда, губернатор за­явил, что в конечном счёте люди ждут не просто дороги, а «нормальную систему общественного транспорта». «Сейчас над этим работают многие муниципалитеты. В частности, город Пермь прошёл большой путь, и для нас очень важно, чтобы у коллег получилось», — добавил губернатор.

Перми из краевого бюджета выделяются существенные средства на систему городского общественного транспорта. Так, например, край помогает муниципалитету приобретать новые трамваи и автобусы, прокладывать трамвайные пути в рамках реконструкции улиц. До 2022 года в Перми на деньги города и края планируется отремонтировать около 20 км трамвайных путей и закупить партию новых трамваев.

Депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе отметил, что от жителей, которые пользуются транспортом, уже есть позитивный отклик. «Будем надеяться, что те планы и основные посылы, которые озвучил губернатор, в ближайшее время будут исполнены, и общественный транспорт Перми выйдет на новый качественный уровень. Но в целом можно сказать, что самые современные технологии, которые мы до этого встречали в Москве или Краснодарском крае, наконец-то приходят и в Пермь», — заявил Арсен Болквадзе.

Фото: Администрация Перми

Зона парка и отдыха

Как отметил Максим Решетников, благоустройство городской среды очень важно, так как эти мероприятия люди видят непосредственно в своих дворах и легко могут их оценить.

С учётом того, что в Перми на работы по благоустройству и так закладываются большие средства, дополнительное финансирование из краевого бюджета позволит городу благоустроить ещё больше дворов и общественных пространств. Например, в краевом центре увеличатся темпы ремонта дворов и тротуаров, продолжатся работы по благо­устройству эспланады, набережной, Балатовского парка и бульвара Советской Армии. Планируется обустройство скверов в саду Гоголя и парке Победы и строительство скверов в разных частях города. Также в бюджете заложены средства на обновление городского освещения.

Несмотря на то что доля средств, которые городской бюджет направляет на мероприятия по благоустройству, с каждым годом растёт, у депутатов есть вопросы к качеству реализации этих проектов. Первый заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин сообщил, что депутаты сформировали и передали в администрацию Перми список положений и замечаний относительно планируемых работ по благоустройству и созданию комфортной городской среды.Развитие инфраструктуры ЖКХ в следующей трёхлетке тоже обозначено как один из приоритетов бюджетной политики края.

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин обратил внимание на то, что сейчас вся страна реализует национальные проекты, которые ставят перед муниципальными и краевыми властями новые задачи. «Благодаря финансированию и активному взаимодействию краевых властей поставленные задачи выполняются в очень быстром темпе, а наш колоссальный опыт позволяет двигаться в правильном направлении», — заявил депутат.

В конце октября при поддержке Пермской гордумы, администрации города и партии «Единая Россия» на площадке ПНИПУ прошёл VI форум «ЖКХ — новое качество. Муниципальная повестка». На форуме в числе основных проблем отрасли федеральные эксперты назвали отсутствие эффективных механизмов распоряжения общедомовым имуществом (подвалы, колясочные), нежелание собственников ходить на общедомовые собрания, высокий износ сетей, низкая эффективность работы УК и ТСЖ и рост объёма аварийного жилья.

Губернатор сообщил, что в ближайшие шесть лет в Пермском крае предстоит ликвидировать все дома, признанные аварийными на 1 января 2017 года. Остальные дома будут расселять по региональным и муниципальным адресным программам.

В 2019 году (с завершением работ по переселению в 2020 году) в Перми на расселение аварийного жилья из федерального, регионального и городского бюджетов было выделено 2,3 млрд руб. Эти средства планируется направить на расселение 139 аварийных домов и переселить около 3,6 тыс. человек, а освобождённую территорию отдать под многоквартирную жилую за­стройку.

Депутат Госдумы РФ Игорь Сапко на форуме ЖКХ сообщил, что согласно нацпроекту «Жильё и городская среда» в 2019 году надо ввести порядка 88 млн кв. м жилья, а к 2024 году — 120 млн кв. м. При этом задача должна решаться без ущерба для будущих жителей. Для этого правительство уже разработало стандарт комплексного развития территорий, чтобы исключить застройку микрорайонов без создания социальной инфраструктуры. «Пока этот стандарт носит рекомендательный характер, но в Перми вопрос обеспечения необходимой инфраструктурой при многоэтажном строительстве уже начали решать», — отметил Игорь Сапко.