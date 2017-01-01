Расселение на новый лад Жителей края будут переселять из аварийного фонда в благоустроенные квартиры

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В 2020 году правительство Пермского края совместно с 12 муниципалитетами начнёт закупать квартиры в новостройках для переселения граждан из аварийного фонда. В этих 12 территориях сосредоточено две трети жилья, признанного непригодным для проживания. Новые малоэтажные дома будут возводиться с применением современных технологических решений. Обязательное условие — наличие благоустроенной территории.

Фото: Константин Долгановский

Новое жильё будет приобретаться в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России. Расселение пермяков из аварийного фонда по такой модели пройдёт в Большесосновском районе, в Бардымском муниципальном округе, а также в Осинском, Верещагинском, Красновишерском, Краснокамском, Оханском, Соликамском, Губахинском и Чайковском городских округах, в Перми и в Кунгуре. «В этих районах сосредоточено 75% общего объёма аварийного фонда в крае, поэтому для нас важно в первую очередь расселить аварийные дома именно в этих территориях», — уточняют в минстрое.

Михаил Сюткин, первый заместитель председателя правительства Пермского края:

— Одна из ключевых проблем, которая возникала у многих регионов, в том числе и у нас, при реализации программы расселения, — это низкое качество жилья или в принципе отсутствие нового жилого фонда в муниципалитетах. Благодаря тому, что Минстрой РФ предусмотрел дополнительные требования к действующим стандартам качества для жилого фонда, нам удастся этот вопрос решить.

По словам министра, новые малоэтажные дома будут возводиться в муниципалитетах с применением современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Жильё будет подключено к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Дома будут иметь класс энергетической эффективности не ниже «В» — это значит, что затраты на оплату коммунальных услуг для собственников будут ниже. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать наличие мест общего пользования, в том числе детских площадок.

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Всего в 2020 и 2021 годах правительство планирует закупить 37,1 тыс. кв. м: 19,2 тыс. кв. м — в 2020 году, 17,9 тыс. кв. м — в 2021 году. На эти цели предусмотрено более 1,6 млрд руб.: в 2020 году — 845 млн руб., в 2021 году — 799 млн руб.

Алексей Дёмкин, депутат Пермской городской думы, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— Перед краевыми властями в рамках национального проекта стоят амбициозные задачи. Но я уверен, что при должной организации они вполне достижимы. Уже сегодня многое сделано для того, чтобы сохранить численность проживающих в Пермском крае и обеспечить людям достойные условия жизни. Реализация нацпроекта «Жильё и городская среда» поможет в достижении этой важной цели.

Напомним, в текущем году из запланированных 90 тыс. кв. м ветхого фонда фактически расселено 34 тыс. кв. м. В частности, Пермский и Сивинский муниципальные районы и Кудымкарский муниципальный округ досрочно завершили программу расселения аварийного жилья 2019 года. Кроме того, три муниципалитета — городской округ Березники, Сивинский и Ординский муниципальные районы — к концу 2019 года ликвидируют в своих территориях весь аварийный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года.

Отметим, что Пермский край вошёл в топ-5 регионов, полностью выполнивших программу расселения аварийного жилья в 2019 году. Стопроцентное выполнение программы расселения аварийного жилья в 2019 году было зафиксировано в Курской, Ростовской, Челябинской областях, а также в Краснодарском крае и Пермском крае. Эти данные озвучил на прошлой неделе вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании проектного комитета по нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщает РИА «Недвижимость».

Начать строительство новых домов в рамках реализации нацпроекта планируется уже в январе 2020 года.