Скучный как дождь

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В кинотеатрах города можно посмотреть «Дождливый день в Нью-Йорке». В 49-м фильме 83-летнего Вуди Аллена найдётся всё и для всех, кто его любит, и для тех, кто относится к нему скептически. Актёр Пермского Театра-Театра Вячеслав Чуистов относится ко второй категории зрителей. С ним мы обсудили картину в киноцентре «Премьер».

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Молодая пара намеревается провести романтический уик-энд на Манхэттене, но погода и обстоятельства вмешиваются в их планы. Героиня Эшли (Эль Фаннинг) идёт на интервью с известным режиссёром и погружается в мир богемы. А герой по имени Гэтсби (Тимоти Шаламе) слоняется по дождливому городу в одиночестве и встречает старую подругу (Селена Гомес), с которой у них оказывается много общего.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

В очередной раз у Аллена любимый им Нью-Йорк стал не просто живой декорацией фильма, а полноценным персонажем. Город создаёт настроение, определяет маршруты движения, манит посетить культовые места. Для Аллена это джазовые кафе, где можно запросто заговорить с людьми за соседним столиком, Центральный парк, по которому можно прокатиться в карете, узкие проулки, где можно встретить старых друзей… «Это, конечно, не настоящий Нью-Йорк, это миф о Нью-Йорке. Аллен — известный и давний мифотворец этого города. Миф, как известно, существует вне времени. Поэтому, я уверен, у Нью-Йорка из фильма и у настоящего Большого Яблока мало общего. Перед нами та версия города, которая приятна и удобна Вуди Аллену. Не больше, но и не меньше», — заметил после сеанса Вячеслав Чуистов.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Вуди Аллен и не настаивает на том, что снимает фильмы про реальность. Похоже, что она (во всяком случае, в своём новостном острозлободневном ключе) ему совсем не интересна. Во-первых, потому что режиссёр, по его собственному утверждению, снимает исключительно для того, чтобы развлечь зрителей. А во-вторых, он — известный невротик, невольно сделавший из своего недуга часть имиджа — давно снимает исключительно комфортное, ничем не раздражающее кино для удобного эскапизма. «Смотреть такое лёгкое, ни к чему не обязывающее зрелище надо утром, чтобы зарядиться хорошим настроением на весь день», — утверждает Вячеслав Чуистов.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

«Дождливый день…» про ту реальность, в которой многие из нас хотели бы жить. Главным образом, сам Вуди Аллен. А что? Неплохо ведь, как Гэтсби, бродить по дождливому Нью-Йорку в старомодном твидовом пиджаке под мелодии Ирвина Берлина, сладкоголосо петь, аккомпанируя себе на антикварном рояле, трогательно страдать по задержавшейся в мире знаменитостей смазливой подружке? Наверное, неплохо. Но почему-то невообразимо скучно. «Мне этот мир не интересен. И эти персонажи, страдания которых не стоят и выеденного яйца, тоже. Этот фильм не оставит во мне никакого следа. Удивительно, что у Тарантино «Однажды в Голливуде» тоже ностальгическое кино, про прошлое. Но насколько современна эта картина», — сетует Вячеслав Чуистов.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Ещё бы! Для Квентина Тарантино кино — это игра с реальностью и вызов ей. А для Вуди Аллена кино — это давний и проверенный способ справиться с тревожащей реальностью. Которая, кстати, в последнее время не очень-то милостива к режиссёру. В Америке и в Англии «Дождливый день…» запрещён к показу. А всё из-за возобновившегося скандала, давно преследующего режиссёра. Приемная дочь Дилан Фэрроу обвинила Аллена в домогательствах, на Нью-Йоркском фестивале отменили премьеру его предыдущей картины «Колесо чудес», студия Amazon положила 25-миллионный «Дождливый день…» на полку, сыгравший главную роль Тимоти Шаламе пожалел, что снялся у Аллена, и отдал свой гонорар феминистским организациям Time`s Up и RAINN. «Такой контраст. Судя по всему, жизнь вокруг Аллена весьма динамична и полна неожиданных поворотов. А сюжет «Дождливого дня…» сплошь состоит из неправдоподобных «роялей в кустах». Не ясно, как это понимать: то ли как стёб над самим жанром романтической комедии, то ли просто как лень сценариста», — удивился Вячеслав Чуистов.

«Дождливый день в Нью-Йорке»

Вуди Аллена — сценариста с 60-летним стажем — сложно заподозрить в непрофессионализме. Очаровательная глупость большей части поворотов сюжета «Дождя…» сочетается в них с грубым цинизмом. По поводу любви и верности, современной журналистики, голливудского закулисья и человеческой природы в целом. Есть из-за чего грустить и скучать под дождём в Нью-Йорке