Цифровой «паспорт» для нефти Состоялась международная научно-техническая конференция, посвящённая применению цифровых технологий в геологоразведке и добыче нефти

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Интегрированное научное сопровождение нефтегазовых активов на базе организатора мероприятия — Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» — обсуждали более 160 представителей отрасли из 35 организаций России и зарубежья. Среди гостей были специалисты из Франции, Венгрии, Норвегии, Австрии, Великобритании, Канады.

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин рассказал об интегрированном сопровождении нефтяных месторождений на поздних стадиях разработки

Фото: Павел Семянников

Как пояснил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» Вадим Воеводкин, площадка была выбрана не случайно. Когда в прошлом году открылось новое здание «ПермНИПИнефти», филиал стал точкой притяжения для отраслевых инноваций.

Ещё одним важным поводом собраться в Перми, по словам топ-менеджера, стало совещание у губернатора Пермского края Максима Решетникова, на котором президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов анонсировал строительство в регионе научно-образовательного центра (НОЦ) федерального уровня, где крупнейший нефтяной холдинг выступает партнёром.

Вадим Воеводкин подчеркнул, что подготовка квалифицированных кадров является одной из важнейших задач «ЛУКОЙЛ-Инжиниринга». «Наше предприятие сопровождает все проекты без исключения, которые реализует «ЛУКОЙЛ», независимо от того, на территории России или за рубежом. Для этого нужен кадровый ресурс, люди. В Перми сформировалась очень хорошая площадка, которая успешно решает задачи профессионального образования. В частности, это научная база, которая представлена ПНИПУ и ПГНИУ, а также нашим филиалом «ПермНИПИнефть», который ведёт системную работу по подготовке кадров высшей квалификации. И всё это даёт результаты, которые мы видим на практике», — пояснил руководитель.

Фото: Павел Семянников

Одна из задач предприятия, по его словам, — обеспечивать сопровождение всех крупных капитальных и приоритетных проектов «ЛУКОЙЛа», кроме того, оно отвечает за реализацию стратегии компании по повышению эффективности использования имеющейся минерально-сырьевой базы. Специалисты научно-проектного комплекса разработали 33 интегрированных модели месторождений, в планах создание ещё 126 моделей на приоритетных направлениях.

Надежда Лядова, заместитель генерального директора — директор Филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть»:

— Пермской нефти 90 лет. Из них на протяжении 55 лет наш институт сопровождает все проекты на территории Пермского края, связанные с геологоразведочными, поисковыми работами, проектированием всех объектов, направленных на разведку месторождений нефти и газа. За эти годы наши сотрудники разработали более 400 новых современных технологий, которые запатентованы и активно используются на всех разрабатываемых месторождениях не только в Прикамье, но и на территории Респуб­лики Коми, Западной Сибири и в других регионах деятельности компании.

Наиболее востребованными являются разработки технологий, связанных со строительством скважин (у нас очень сильная научная школа именно по разработкам, связанным с технологиями строительства скважин), 38 технологий внедряются при добыче нефти и газа. Ключевая задача — создание цифровых моделей, цифровых «двойников» месторождений, которые помогают как познать сам объект, так и наметить эффективную стратегию разработки.

Сегодня никого не удивить трёхмерными моделями месторождений, по­этому институт начинает тестирование прорывных технологий дополненной реальности, когда инженер, надевая специальные очки, погружается в виртуальное пространство моделирования и с большей точностью может определять зоны и площади, представляющие интерес для бурения скважин. А использование искусственного интеллекта (нейронных сетей при моделировании и интерпретации ГИС) уже начинает входить в повседневный инструментарий специалистов «ПермНИПИнефти».

Инновациям в человеческий капитал и лидерству было посвящено выступление на конференции Рустема Шагиева, ректора НОЧУ «Московский институт нефтегазового бизнеса». «Мы знаем, какие огромные достижения есть в Пермском крае и во всём мире, которые используются в работе по добыче нефти и газа на суше и на море. Это результат огромной интеллектуальной работы. Когда мы говорим об успешных проектах, мы говорим и о роли лидеров. В крупнейших компаниях, таких как «ЛУКОЙЛ», есть программы, которые готовят лидеров и в технических, и в управленческих вопросах», — отметил представитель науки.

Фото: Павел Семянников

Региональный менеджер компании CMG (Канада) по Центральной и Северной Африке Аболгасем Доруди представил доклад «Интегрированное моделирование месторождения в рамках единого ПО CoFlow CMG». Эксперт уверен, что для нефтяной индустрии нет рамок, нет границ между нациями. «Мы все должны работать вместе, чтобы выбрать лучшее решение, оптимальный путь», — подчеркнул он.

Руководитель ITPS Леонид Тихомиров также сделал акцент на важности сотрудничества. «Технологические инструменты позволяют с помощью цифровизации искать десятки, сотни и даже тысячи параметров, которые можно немного улучшить или уменьшить. Если с 50 параметров собрать по одному проценту, эффективность повышается на 10—15% и даже больше. Идея в том, чтобы «состричь» с каждой травинки ровно столько, сколько нужно, чтобы газон остался ровным и красивым. Участие в этой конференции для нас крайне важно, чтобы быть в сообществе, где происходят коммуникация и обмен знаниями. Наша задача — партнёрство со всеми», — подытожил специалист по цифровой трансформации.