Льготы, ставки и никаких выборов Какие решения приняли депутаты на очередной «пленарке»

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Помимо проекта бюджета на 2020—2022 годы, краевые законодатели также рассмотрели законопроекты, которые предусматривают социальные и налоговые льготы. Также парламентарии отказались от возврата прямых выборов глав в муниципалитетах, лишили мандата осуждённого за сокрытие денежных средств Владимира Подкорытова и передали «платную» ставку депутату от ЛДПР Игорю Орлову.

Заседание Законодательного Собрания Пермского края

Фото: Константин Долгановский

Социальные льготы

Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который должен изменить условия предоставления ряда мер социальной поддержки. В частности, с 1 января 2020 года до 31 декабря 2022 года предлагается освободить многодетные малоимущие семьи от платы за услуги по вывозу ТКО. Также авторы законопроекта хотят установить компенсацию в размере 50% расходов за обращение с твёрдыми коммунальными отходами для ветеранов труда, реабилитированных лиц, пенсионеров с большим страховым стажем и лиц, пострадавших от политических репрессий.

Правительство края также планирует ввести переходный период для многодетных семей, которые перестали быть малоимущими. То есть семьи, чей среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума не более чем на 10%, смогут пользоваться прежними льготами ещё 12 месяцев. Воспользоваться этим правом можно будет один раз и только в том случае, если семья получала меры социальной поддержки в течение предыдущих шести месяцев.

Для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, предлагается продлить срок действия мер социальной поддержки, касающихся оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, до 2022 года. Однако сейчас эту льготу хотят предоставлять с учётом критерия нуждаемости. Поэтому компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут получать лишь те бюджетники, которые проживают и работают в сельской местности и чей ежемесячный доход не превышает двукратной величины прожиточного минимума.

Также до 2022 года предлагается продлить срок действия закона, который предусматривает предоставление путёвок на санаторно-курортное лечение и оздоровление для работников краевых государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и искусства, кинематографии, физкультуры и спорта, молодёжной политики, государственной ветеринарной службы.

В случае принятия законопроекта в ноябре во втором чтении все предлагаемые изменения вступят в силу 1 января 2020 года, за исключением мер поддержки для граждан сельской местности, которые начнут работать с 1 мая 2020 года.

Налоговые льготы

Парламент принял в окончательном чтении два законопроекта о внесении изменений в региональное налоговое законодательство: о налоге на имущество организаций и о патентной и упрощённой системах налогообложения. Причём документ, касающийся налога на имущество, был принят во втором чтении единогласно. А за принятие второго законопроекта — о ПСН и УСН — проголосовали 46 депутатов, и ещё один воздержался. Отметим, что воздержавшимся от голосования оказался Игорь Орлов.

Так как законопроекты были приняты, с 1 января 2020 года предприниматели будут платить налог на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой стоимости, если площадь помещений больше 300 кв. м, независимо от статуса муниципального образования. При этом в законе о налоге на имущество организаций появятся несколько новых и стимулирующих к развитию налоговых льгот.

Например, организации, вложившие не менее 500 млн руб. в строительство или реконструкцию гостиницы категории не ниже чем «три звезды», получат освобождение от уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости на 10 лет. Также льготу планируется предоставить организациям, которые вкладывают большие деньги в приспособление и ремонт объектов культурного наследия.

Кроме того, чтобы увеличение налоговой нагрузки при переходе с ЕНВД на другие системы налогообложения стало более плавным, некоторые льготные ставки, изначально прописанные в законопроекте, сделали ещё меньше. Например, более плавные налоговые ставки установили по УСН «доходы минус расходы» для сферы общепита (в 2020—2021 годах ставка будет равна 7%, а в 2022—2024 годах — 10%). Также власти Прикамья ввели налоговые каникулы по УСН для стартапов, работающих в сфере информационных технологий, сроком на один год.

Выборов не будет

Депутаты одобрили в двух чтениях законопроекты, предусматривающие образование новых муниципалитетов — Бардымского и Еловского муниципальных округов. Причём за принятие законопроекта о создании Бардымского МО депутаты проголосовали единогласно, а при голосовании за создание Еловского муниципального округа «за» высказались все, кроме одного депутата (Владимир Корсун нажал на кнопку «воздержаться»).

Таким образом, количество муниципальных округов в крае выросло с 10 до 12, а двухуровневая система муниципального управления осталась только в восьми из 46 территорий.

Также депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект глав фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» о возврате прямых выборов глав муниципалитетов. На «пленарке» авторы законопроекта подчеркнули, что выбранные населением главы по-настоящему легитимны и чаще отчитываются перед своими избирателями. Кроме того, по словам Дарьи Эйсфельд, прямые выборы лучше, чем конкурсы, они дают дорогу более квалифицированным и опытным кадрам.

Владимир Корсун предложил провести поимённое голосование, но большинство депутатов его предложение не поддержали. С учётом того, что ранее законопроект получил отрицательное заключение губернатора, Совета муниципальных образований и местных властей муниципалитетов края, за принятие законопроекта проголосовали 15 депутатов. Ещё 21 депутат высказался против, 15 воздержались.

И немного о депутатах…

Ещё два решения депутатов касались их коллег по Законодательному собранию. Во-первых, парламентариям пришлось лишить Владимира Подкорытова мандата в связи с вступлением в силу решения суда. Дело в том, что 17 сентября Ленинский районный суд вынес приговор депутату фракции «Единая Россия» (избран по 17-му одномандатному округу — часть Горнозаводского и Чусовского районов), гендиректору АО «Второе Пермское управление «Уралхиммонтаж» Владимиру Подкорытову.

Его обвинили в неисполнении обязанностей налогового агента в особо крупном размере и сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере. В результате суд оштрафовал депутата на 500 тыс. руб. Приговор вступил в силу 27 сентября.

Согласно действующему законодательству, даже если суд назначил штраф, Владимир Подкорытов больше не может исполнять депутатские обязанности и участвовать в избирательных кампаниях до погашения судимости.

За лишение мандата проголосовали 50 депутатов, и один — против. Таким образом, Подкорытов стал уже пятым депутатом этого созыва, чьи полномочия прекратили досрочно.

Во-вторых, члены краевого парламента приняли постановление о включении в список депутатов, работающих на постоянной основе, члена комитета по госполитике и местному самоуправлению, члена фракции ЛДПР Игоря Орлова. Эта «платная» ставка в апреле этого года досталась фракции «Единая Россия» и, предположительно, предназначалась Николаю Дёмкину. Но ему эту ставку так и не вручили, а полгода спустя вообще передали представителю другой фракции.

По данным аппарата парламента, на 36-м заседании Законодательного собрания отсутствовали Виктор Баранов, Владимир Жуков, Илья Кузьмин (депутат ждёт суда в СИЗО), Георгий Ткаченко, Дмитрий Осипов, Виктор Родионов и Владимир Подкорытов. До 11:40 отсутствовал Владимир Чулошников.