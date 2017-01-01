Место, где хочется жить В Губахе совместными усилиями промышленников и местных властей создаётся современная социальная инфраструктура

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«Городские и заводские дела настолько слились воедино, что мы их уже не разделяем», — говорит председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. Убедиться в справедливости его слов можно на примере истории появления в губахинском парке им. Гагарина арт-объекта «Объёмная формула метанола», торжественное открытие которого состоялось 14 октября.

Фото: Сергей Маринцев

Как-то Армен Гарслян приехал по работе в Брюссель. Там он увидел памятник молекуле железа как символу местной металлургии. Первый же звонок оттуда Армен Гайосович сделал главе Губахи Николаю Лазейкину: «У нас в городе тоже должен появиться подобный объект!»

В 2018 году на сайте городской администрации был объявлен конкурс проектов, в котором победил известный пермский скульптор Рустам Исмагилов. Заказчиком проекта стало ПАО «Метафракс». И вот уже спустя год с отполированного до зеркального блеска огромного памятника в торжественной обстановке сняли покрывало.

Арт-объект «Объёмная формула метанола» — очень заметное, но не первое и не последнее обновление парка им. Гагарина. Сегодня на месте бывшего пустыря — полноценное место для прогулок, отдыха, развлечений и занятий спортом. Здесь есть колесо обозрения, карусели и другие аттракционы, ухоженные дорожки для прогулок. В ближайших планах промышленников и местных властей — открытие верёвочного парка и окончательное благоустройство этой довольно большой территории.

Если приезжать в Губаху с периодичностью хотя бы раз в год, обязательно будут заметны те или иные перемены в городском пейзаже. Совсем рядом с парком им. Гагарина в апреле была открыта ледовая арена. Для города с более чем 30-тысячным населением появление такого сооружения без участия солидных спонсоров было бы немыслимо: бюджет такого проекта просто не потянет. Ведь это не просто крытый каток, а настоящий дворец спорта, где есть раздевалки, душевые, кафетерий, прокат.

Неудивительно, что арена всегда заполнена до отказа юными хоккеистами, фигуристами и просто любителями покататься на коньках. Здесь проводятся соревнования российского уровня. Да, подобные спортивные сооружения есть, к примеру, в Александровске, Березниках. «Но лёд у нас самый лучший», — гордо заявляет Армен Гарслян.

Топ-менеджер «Метафракса», конечно же, имеет полное право говорить «у нас». Как и в случае со множеством важнейших городских инициатив, локомотивом строительства была именно эта компания. Неоценимую помощь оказал и уроженец Губахи, заслуженный мастер спорта, победитель и призёр многих российских соревнований Евгений Кетов. С его помощью к проекту подключился фонд Елены и Геннадия Тимченко. Затем было подписано трёхстороннее соглашение между фондом, Пермским краем и администрацией Губахи, а само строительство прошло в рекордно короткие сроки.

Вообще, между идеей и её воплощением у губахинцев традиционно проходит немного времени. Секрет этой оперативности — в тесном и конструктивном сотрудничестве «Метафракса» и других промышленных предприятий города и местных властей.

Примеры наглядного воплощения этого сотрудничества можно приводить долго. Так, скоро откроется новый стадион в посёлке Углеуральском, входящем в городской округ. Широкую известность получила губахинская студия-театр «Доминанта». Она является муниципальной, но председатель попечительского совета студии — представитель команды «Метафракса», депутат Законодательного собрания Мария Коновалова. Во многом благодаря поддержке губахинских химиков «Доминанта» развивается и регулярно радует зрителей новыми интересными постановками.

Работа по формированию современной, красивой и насыщенной городской среды в Губахе не останавливается никогда. Сегодня уже готовы эскизные проекты реконструкции главной улицы города — проспекта Ленина. Застройка старой части проспекта проходила довольно давно, и фасады зданий сейчас не самое привлекательное зрелище. Решено заняться масштабным обновлением этих фасадов. Причём, по словам Марии Коноваловой, в цветовой гамме обновлённых домов будет учтён новый фирменный стиль «Метафракса», который был представлен широкой аудитории на состоявшемся 17—18 октября в Перми инженерно-промышленном форуме.