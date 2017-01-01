В школе и без школы: образование глазами детей В ближайшей общеобразовательной школе, в элитной гимназии или на домашнем обучении — где детям комфортнее?

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Минувший школьный год оказался неспокойным для пермской системы образования. Конфликты, в которые пришлось вмешаться даже прокуратуре и суду, привели к серьёз­ной дискуссии о качестве образования, о соблюдении прав детей в школах, о качестве управления городским образованием. Это важный разговор, участвовать в нём должны не только взрослые. Необходимо услышать, что думают сами школьники, ведь конечная цель — именно они. Мы дали слово трём детям, каждый из которых представ­ляет свой способ обучения: статусная школа, рядовая городская школа и семейное обучение.

«Я рада, что снова в школу»

Аня Анкудинова, 9-й класс, школа №2 с углублённым изучением предметов гуманитарного профиля

Фото: Алёна Ужегова

— Начался новый учебный год. Что ты чувствуешь?

— Я рада, что снова в школу, но морально не готова. Я иду в девятый класс, а это экзамены, это подготовка и стресс. Мне будет ещё сложнее сов­мещать учёбу, тренировки и дополнительные занятия. Не знаю, как это получится. Я хочу в школу, но я не готова к девятому классу.

Мне нравится общение с друзьями, нравятся отношения с учителями — я всегда могу поговорить с ними и получить поддержку и совет. А ещё школа структурирует моё время. Когда ты сидишь дома во время каникул, ты ничем не занимаешься, у тебя нет каждодневных обязанностей, и бывают дни, когда я не знаю, чем себя занять; а во время учебного года я знаю, что у меня есть список необходимых дел, есть план. Я такой человек, что мне обязательно нужен план.

— Какие у тебя отношения с ровесниками, с учителями?

— У меня много друзей. Я общаюсь и со своей параллелью, и с теми, кто старше и младше. У нас в школе хорошая атмосфера, нет презрения ни к кому. Бывают, конечно, конфликты, и довольно часто — и между ребятами, и с учителями. Весной у нас поставили годовые контрольные по обществознанию и истории на один день, и я попросила учительницу перенести одну из них. Она мне ответила так, что я почувствовала себя в чём-то виноватой, и потом перед всем классом упрекала меня в том, что у меня слишком много смелости. Почему-то, когда мы выражаем своё мнение учителям, им кажется, что мы хамим.

— Какой учитель для тебя идеальный?

— Это и учитель, и друг, и профессионал, который может увлечь своим предметом, и человек, который может дать совет. У нас была такая учительница. Мы могли подойти к ней и обнять, рассказать свои секреты. Мы чувствовали себя любимыми. Она знала каждого и к каждому могла найти подход, у неё со всеми были хорошие отношения. Она могла быть строгой, если это было надо. Она не вешала ярлыки.

— Каким был бы твой идеальный день?

— Утром я бы училась, а придя домой, делала бы домашнее задание и ходила на тренировки. Но в жизни так не получается, потому что после школы я устаю и мне хочется спать. Из-за этого я пока не могу составить для себя удобный план дня.

— А что нужно, чтобы получилось?

— Ещё один час в сутках! Или хотя бы сделать поменьше уроков. Мы учимся с 8:00 до 14:00, затем я бегу на тренировку, и потом у меня есть вечер — с пяти часов. Теоретически времени достаточно, но только если не отвлекаться больше ни на что, кроме уроков. А мне нужно отдохнуть, тем более что у меня нет ни одного полностью свободного дня на неделе: в субботу мы учимся, в выходные у меня тренировки… Я не знаю, когда мне отдыхать. Даже на тренировке я не могу полностью отключиться от мыслей об учёбе, я постоянно помню о том, что мне нужно сделать и по каким предметам, когда я вернусь домой.

Было бы легче, если бы уроки ставили блоками. Например, в понедельник только лингвистика, во вторник только математика, чтобы не думать обо всём сразу. А сейчас всё перемешивается в голове и слишком много «домашки» каждый день, это тяжело.

Я ловлю себя на том, что живу зав­трашним днём. Вечером думаю: «Так, завтра среда, потом четверг, это лёгкий день, потом пятница и потом всё, выходные». И успокаиваю себя тем, что всё это скоро закончится.

— Что требует больше всего сил?

— Мне кажется, домашние задания. Такое ощущение, что школа претендует на всё твоё время и хочет, чтобы ты занимался только ею. Пространства для саморазвития не остаётся совсем. Нет никакой возможности самому распоряжаться своим временем и планировать его. Если бы нам давали объём за­даний на неделю, мы могли бы сами распределить его по дням, а так — полная неопределённость: может быть, завтра зададут так много, что не останется времени, а может быть, будет контрольная…

— Если бы у тебя было много свободного времени, чем бы ты занялась?

— Из-за того, что всё время занято, жизнь очень однообразна, и это надоедает. Если бы времени было больше, я хотела бы сходить куда-нибудь с родителями, просто посидеть дома, посмотреть фильмы. Побыть с друзьями! Нам с ними некогда видеться, у нас есть только время, пока мы идём от школы до остановки, всё остальное время все очень заняты. Из-за этого мы идём целый час до остановки, хотя на самом деле это занимает минут 15. Всё наше общение тоже об учёбе: «А ты это сделала?.. А объясни, как делать». Простого общения очень не хватает.

— Есть что-то, что расстраивает тебя в школе?

— Мне кажется, что с нас слишком много требуют и считают, что мы уже взрослые и можем столько делать, а это не так. Учителя говорят нам: «Вы думаете, с нами так не было?» Но нет, не было! Время идёт, и жизнь очень изменилась, нам сейчас правда тяжелее, чем было им в школе.

Мне не нравятся требования к внешности. Нам нельзя ходить в школу с распущенными волосами, а в случае нарушения нас сразу вызывают к директору. В школе очень холодно зимой, и мы ходим в толстовках или свитерах, но нам это тоже запрещают. Нам повторяют, что в школе разрешён только деловой стиль: блузки с длинным рукавом, юбки, пиджаки, остальное нельзя. Во время истории с розовыми волосами в школе провели линейку и сказали: «Нет, мы вам не запрещаем, но в уставе школы написано «классический стиль», а классический стиль не подразумевает цветных волос». Когда в августе мы с подружкой, у которой персиковые волосы, ходили получать учебники, ей сказали, чтобы к 1 сентября этого цвета не было.

Я не понимаю, почему учителя могут красить волосы и даже делать цветные пряди, а мы нет? Почему нас заставляют носить форму, а к учителям такого требования нет? Если в школе хотят создать деловую атмосферу, то почему не требуют соответствующего внешнего вида от всех?

Нас заставляют участвовать в разных мероприятиях. В школе принято, что ученики с пятого по восьмой класс делают новогодний КВН, и от нас требуют этого. Ну почему мы должны делать в праздник то, что нам не нравится? А ведь считается, что эти мероприятия организовываются для нас!

Требования к внешнему виду, обязательные праздники — всё это выглядит так, будто нас хотят загнать в рамки. Нам говорят: «Учитесь самовыражаться», но в то же время мы все должны выглядеть одинаково и поступать одинаково. Я не понимаю…

— Что тебе вспоминается, когда ты думаешь о школе?

— Для меня стало тяжёлым осознанием, что уже девятый класс и скоро я расстанусь со многими из своих одноклассников, потому что в старших классах нас перемешают, а часть ребят уйдёт из школы. Я взрослею, и мне так этого не хочется. Я хочу каждый год приходить в восьмой класс, чтобы уже не быть маленькой, но и не становиться взрослой. Так грустно стало сейчас…

«Хочу ещё побыть на каникулах»

Никита (имя изменено), 6-й класс, обычная городская школа

Фото: Алёна Ужегова

— Начался новый учебный год. Что ты чувствуешь по этому поводу?

— На самом деле я не очень хочу идти в школу, я хочу остаться на каникулах. Я хочу ещё три месяца побыть на каникулах.

— Почему так?

— У меня не очень хорошие отношения с классной руководительницей. Если бы на её месте был другой учитель, я бы так не расстраивался. Она ругает меня из-за каждой мелочи и постоянно преувеличивает. Например, если я не так написал домашнее задание, она сразу говорит, что нужно вызывать комиссию по делам несовершеннолетних и полицию. Мне обидны её поведение и её угрозы. Это несправедливо. (Плачет.) В конце учебного года она меня игнорировала, и это было для меня очень хорошо.

И ещё мне не нравятся уроки изо. Нас не учат рисовать, просто просят нарисовать что-то. Я занимаюсь рисованием дополнительно, в студии, поэтому на уроке быстро рисую то, что нужно, и потом мне скучно.

— Какой учитель для тебя идеальный?

— Я бы хотел, чтобы все учителя были как наши учителя по литературе или по робототехнике. Они добрые и справедливые, не придираются, а, наоборот, поддерживают учеников: «Давай, ты сможешь!» Помогают, если что-то не получается, и дают возможность исправить оценки.

— Что ещё тебе нравится в школе?

— Литература, математика, робототехника и физкультура. На литературе мне нравится анализировать произведение, которое я прочитал, и отвечать по нему на вопросы. На робототехнике мне нравится конструировать и программировать или играть в логические игры на компьютере. На математике мне нравится считать, а больше всего — решать задачи: рассуждать, думать. Иногда бывает, что я решу задачу и жду, когда другие решат. Мне нравится смотреть, как они рассуждают, а я потом говорю правильное решение. И ещё я люблю перемены.

— У тебя есть школьные друзья?

— Я дружу с одним мальчиком из класса. Мы видимся с ним не только в школе, но и после неё. Мне нравится ходить к нему в гости, потому что у него много настольных игр типа «Монополии». Ещё он любит играть в шахматы, а я в шашки, и мы играем в обе эти игры. Он всегда выигрывает в шах­маты, а я в шашки.

— А с остальными ребятами из класса у тебя какие отношения?

— Не очень хорошие. У нас в классе всего пять мальчиков, и с одним из них я дружу. У остальных трёх мальчиков своя группа, и они постоянно издеваются над моим другом, а заодно и надо мной, раз я дружу с ним. Они обзывают… ну… я не хочу говорить об этом. (Плачет.) А с девочками я не дружу, но и не ссорюсь.

— Почему ты ходишь в школу?

— Чтобы учиться. Это нужно для того, чтобы поступить на хорошую работу.

— Как ты думаешь, твоя учёба помогает тебе достичь этой цели?

— Я не знаю. Я не думал об этом. Наверное. Я думаю, математика мне точно пригодится, и робототехника. А остальные предметы… не знаю.

— У тебя хорошие знания?

— Я думаю, да. Я ведь умею решать логические задачи и собираю кубик Рубика, а для этого нужно выучить формулы.

Я часто читаю в интернете что-то интересное дополнительно, обычно про космос или математику, про разные удивительные числа, например число Грэма. Мне это нравится.

— Как бы выглядел идеальный день, если бы ты сам решал, что и когда делать?

— Я бы вставал пораньше, в первую очередь учился и потом уже был бы свободен, и в это время я бы ходил на занятия изо, в гости и развлекался. Я хотел бы ходить в кружок программирования, если бы было больше времени. И ещё я попросил бы маму купить новый клеевой пистолет и картон и построил бы какую-нибудь большую модель. Например, настольный баскетбол из картона.

— С каким настроением вечером ты думаешь о том, что завтра в школу?

— В конце учебного года я собирался в школу уже через силу. Мне не хотелось идти. Но всё-таки я шёл, потому что надо и нельзя не пойти. Если я пропущу, классная руководительница будет меня ругать.

— Много сил отнимает учёба в школе?

— К вечеру я устаю и засыпаю около 22:00. Очень много сил отнимает домашнее задание. Когда я прихожу домой после школы, я понимаю, что ещё нужно будет делать домашнее задание, и уже от одних этих мыслей устаю. Если бы не оно, мне было бы гораздо легче и я с бóльшим удовольствием ходил бы в школу.

«Первое сентября я просто не заметил»

Андрей Путяков, 7-й класс, второй год на семейном обучении

Фото: Алёна Ужегова

— Что для тебя значит 1 сентября?

— Для меня это обычный день, ведь мне не нужно идти в школу на линейку и классный час. Я не чувствую ни радости, ни огорчения по поводу этой даты. Конечно, это означает, что скоро нужно будет начать учиться, но на семейном образовании это делать гораздо проще. Я помню, что, когда учился в школе, ощущения были другими. Может быть, будет преувеличением сказать, что приближение 1 сентября действовало на меня угнетающе, но как минимум я грустил. Ранние подъёмы и довольно скучные дни, потому что все они похожи друг на друга.

Сейчас начало учебного года не озна­чает для меня ни ранних подъёмов, ни домашних заданий или контрольных, ни скуки. Я могу жить в удобном для меня режиме, хожу в большое количество кружков и секций, у меня много впечатлений, я бываю на открытии музейных выставок, и жизнь не кажется однообразной. Поэтому я спокойно отношусь к 1 сентября. Точнее, честно говоря, я его вообще не заметил.

— Что тебе нравится в учёбе?

— Самое важное, что я могу сам её планировать. Единственные рамки, которые есть, — это требование сдать аттестации по всем предметам к концу года. Всё остальное зависит от меня: во сколько встать, в каком порядке учить предметы и в какое время дня, сколько параграфов прочитать сегодня и так далее.

Для меня важно, что я могу выбрать источник информации. В школе учителя не выберешь, а сейчас я могу это делать: из нескольких сайтов с лекциями по предмету пользоваться тем, где рассказывают интересно и понятно для меня. Например, летом я начал проходить онлайн-курс по математике, где посмотреть ещё один урок — это 10 минут радости, а не необходимость. Небывалое дело: я ставлю видео на паузу и стараюсь сам решить задачу или пример до того, как объяснит учитель. Мы с мамой смеёмся — вот что с ребёнком хороший учитель делает! Мне кажется, все лекции должны быть именно такими. Если в течение года попадается трудная тема, мне её может объяснить мама. Она гораздо лучше понимает меня, чем любой учитель, и объясняет так, как понятно именно мне.

Я заметил, что сейчас я по-нас­тоя­щему стараюсь понять и запомнить предмет. По-настоящему готовлюсь к аттестациям, а в школе к контрольным и тестам не готовился, мне было всё равно. Появилась уверенность в том, что я точно сдам, и я довольно спокойно чувствую себя перед аттестациями.

Мои оценки стали лучше, чем были в школе, большинство — пятёрки. Мне кажется, это произошло как раз из-за того, что я сам выбираю источник информации и в разы меньше волнуюсь. Учёба перестала быть чем-то неприятным.

— А что тебе не нравится в твоей учёбе?

— Я не вижу никаких минусов по сравнению с учёбой в школе. Мне всё нравится. Мне стало интереснее учиться.

— Зачем ты учишься?

— Я учусь, чтобы сдать экзамены и потом получить ту профессию, которую я захочу. Если бы не это, я бы не учился. А, нет, каждый раз после сдачи аттестации мы с мамой заказываем пиццу или едим её в ресторане — вот зачем я учусь. (Смеётся.)

— Приближает ли тебя твоя учёба к цели?

— Да, приближает. Причём я сейчас говорю не только про школьные предметы, но и про те кружки, которые касаются моей будущей профессии. По сути, это дополнительное образование, которое я сейчас уже получаю. Кстати, в школе дают слишком общие знания, а вот в кружках — более специализированные и конкретные. Не все школьные предметы мне понадобятся, но зато некоторые точно пригодятся, я это понимаю. На этот учебный год я себе поставил цель — получить определённую годовую оценку по математике, а для этого мне нужно больше заниматься. Я уже прохожу онлайн-курсы по математике, в течение года буду заниматься ещё в онлайн-группе по алгебре и геометрии.

— У тебя много свободного времени?

— Смотря что считать свободным временем. Если от учёбы, то много, она занимает только четыре-пять часов в день. Но, если честно, времени всё равно не хватает. В прошлом году не получилось записаться во все кружки, куда я хотел, потому что не хватило времени. Если бы его было больше, я бы ходил на большее количество занятий. Это увлекательно, и я учусь там новому.

— Какое место в твоей жизни занимает учёба?

— Наверное, это просто одно из дел в течение дня. В школе это немножко иначе. Я согласен с ребятами, которые говорят, что школа занимает почти всё время и отнимает много сил. Помню, что я часто приходил после уроков и засыпал, потому что уставал. Сейчас я именно от учёбы не чувствую усталости вообще, разве только если попадётся трудная тема. Хотя, конечно, к вечеру после тренировки, занятий в «Кванториуме» или, например, в скаутском кружке я устаю.

— Школа — это не только учёба, но и друзья. Какой у тебя теперь круг общения?

— Когда я учился в школе, у меня было полкласса приятелей, сейчас их, естественно, нет. Но взамен школьных друзей у меня появилось огромное количество знакомых из кружков и секций, куда я хожу. Благодаря тому, что у меня много времени, я могу познакомиться с очень разными людьми.

Мне хватает общения, тем более что мой круг общения близок мне по духу. В классе у ребят разные интересы, разные вкусы и так далее. А когда я прихожу в кружок, я встречаю людей с теми же интересами, что и у меня. Нам проще понять друг друга, и я не могу вспомнить конфликтов. Сейчас я вижу больше доброты вокруг себя и больше доброты в отношениях со сверстниками.

Меня удивляет, что люди переживают о моей социализации. Одна из моих бабушек до сих пор волнуется об этом. Но у меня нет проблем в общении с любыми людьми, с незнакомыми тоже. В новых коллективах я быстро осваиваюсь, у меня тут же появляются приятели.

— Почему ты согласился перейти на семейное образование?

— Мне было интересно попробовать новое. Вдруг это действительно окажется лучше, чем школа? Честно говоря, школа мне совсем не нравилась. Меня заставляли ходить туда только страх не сдать экзамены и остаться на второй год и общение с ребятами. Сейчас я учусь не из страха, а из интереса.