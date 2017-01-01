Мангышлакские хроники Из Перми в Казахстан на автомобиле

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Для жителей Перми, находящейся в самом центре Евразии, путешествие за границу обычно начинается в аэропорту, так как, по справедливому мнению пермяков, границы нашей страны слишком удалены от родного города, чтобы достигать их сухопутным способом. Исключением является южное направление, которое почему-то не очень популярно у автопутешественников, хотя до шлагбаума, за которым начинается другое государство, здесь меньше тысячи километров.

Фото: Сергей Аверьянов

Мечта побывать в Казахстане зародилась у меня во время прошлогодней поездки в Калмыкию. За зиму она сформировалась, а в марте превратилась в конкретный план.

Пару слов стоит сказать о моём транспортном средстве. Несмотря на легкомысленный внешний вид, это настоящий пожиратель континентов, всегда готовый намотать на колёса очередной десяток тысяч километров, красное насекомое, клоп-глоубтроттер*, который возил меня и к Северному Ледовитому океану, и в Карелию, и в Поволжье, и ещё бог знает куда.

Фото: Сергей Аверьянов

Пермские леса ещё лежали в снегах, когда, поменяв резину на летнюю, мы отправились строго на юг. Миновав пологие холмы Предуралья и пересекая Башкирию, я заглянул в крохотную запустевшую деревню Марс недалеко от Уфы. Символизм этого события проявился лишь впоследствии.

Фото: Сергей Аверьянов

Оренбургские степи распахнулись внезапно, когда закончился, будто оборвавшись или наткнувшись на что-то, Уральский хребет. Дорога к бескрайним равнинам Западного Казахстана была открыта. Пограничный переход у городка Илек работает круглосуточно, и все формальности решаются довольно быстро. Граница проходит вдоль реки Урал, которая в это время уже вскрылась ото льда. Снега вокруг почти не было, а грачи, занимавшиеся устройством гнёзд в прибрежных зарослях, возвещали громкими хриплыми криками о смене времён года.

Фото: Сергей Аверьянов

Я планировал быстро достичь тёп­лых краёв, чтобы затем продвигаться с юга на север вдоль побережья Каспия по мере наступления весны.

Фото: Сергей Аверьянов

Мангистау — полуостров на восточном побережье Каспийского моря. Он и был моей целью. На востоке Мангистау соседствует с гигантским плато Устюрт, а на юге — с плато Кендирли, за которым находится граница с Туркменистаном. Через три дня после отбытия из пермских снегов я увидел переходящих дорогу верблюдов, а на рассвете с берега Казахского залива — стайку фламинго, кормящихся на мелководье.

Фото: Сергей Аверьянов

Тектонические процессы, эрозия и колебания уровня Каспийского моря сформировали фантастические пейзажи Мангистау. Бывшая береговая линия поднимается ступенчатыми террасами, образуя края чаши, в которой лежит самое большое в мире озеро. Эти уступы обнажают геологические пласты возрастом в десятки миллионов лет, остающиеся на поверхности благодаря скудости почвы и растительности. Изрезанная глубокими каньонами и урочищами местность напоминает то Гоби, то Колорадо, а безжизненный океан пустыни соседствует с лазурными морскими водами. Среди скалистых и возвышенных берегов есть бухты с песчаными пляжами. В восточной части полуострова, в 50 км от города Актау, расположена впадина Карагие, она на 132 м ниже уровня моря, это одна из самых глубоких сухих впадин в мире.

Фото: Сергей Аверьянов

На юге уже вовсю цвели фруктовые деревья, а под ногами зеленела свежая трава, ночевать в палатке стало совсем комфортно, а дороги Казахстана не представляли трудностей. Дорожная полиция, вопреки мнению, сложив­шемуся у меня после изучения тематических интернет-ресурсов, отличается доброжелательностью, коррект­ностью и вменяемостью, гигантских штрафов, о которых писали мои незадачливые предшественники, мне удалось ­избежать.

Фото: Сергей Аверьянов

Просторы Мангистау не обжиты, население концентрируется в городах. Люди заселили полуостров во времена палеолита, а в обозримой истории тут проживали туркменские и казахские племена. В XVIII веке эти земли были колонизированы Российской империей и носили название Мангышлак, а после восстановления независимости Казахстана в 1990 году приобрели современное название. На территории Мангистау находятся 362 мусульманские святыни — это подземные мечети и некрополи суфийских миссионеров, распространителей ислама, все они являются важными местами паломни­чества.

Фото: Сергей Аверьянов

Центральная часть Мангистау — это пологое плато. Здесь встречаются загадочные каменные образования — шары правильной формы диаметром от нескольких сантиметров до пяти метров. Больше всего их можно увидеть в долине Торыш. Скопления шаров тянутся длинными грядами на многие километры. Их происхождение доподлинно неизвестно, самая экзотическая теория утверждает, что это представители неорганической формы жизни — трованты, они растут и размножаются тысячелетиями. Очень медленно, незаметно для глаз, трованты перемещаются с места на место по своим непостижимым делам, но вступить с ними в контакт мы не можем из-за скоротечности человеческой жизни.

Фото: Сергей Аверьянов

Разбираться в правдивости этой теории не было времени, поэтому мы отправились на восток. Пересекая неф­тяные поля Жанаозеня, дорога ведёт к гигантским урочищам западной оконечности плато Устюрт. Заливы древнего моря образуют пейзажи, напоминающие снимки, переданные на Землю марсоходами. Скальные останцы в форме башен, столовых гор, клыков возвышаются с сухого глинистого дна, на поверхности которого можно найти окаменевшие останки доисторических существ — белемнитов и аммонитов.

Фото: Сергей Аверьянов

Среди необозримых марсианских равнин находится некрополь почитаемого проповедника и батыра Бекет-ата. К окраинам селения Сенек подступают дюны Туйесу — большой песчаный массив с барханами, популярное место проведения внедорожных рейдов. Скалы урочища Босжира и коническая гора Бокты считаются природными символами страны и изображены на казахстанских банкнотах.

Фото: Сергей Аверьянов

Конечно, на роль марсохода мой маленький автомобиль не очень подходил, поэтому для глубоких рейдов приходилось пользоваться услугами местных жителей с более проходимыми машинами. Однако на основных направлениях асфальтовые и грунтовые дороги вполне приемлемого качества.

Фото: Сергей Аверьянов

Продвигаясь на север вместе с весной, я наблюдал, как степь покрывается зелёным ковром растительности, а тёп­лый ветер наполняется благоуханием полыни. Летом, когда температура поднимается до +50°C, путешествие было бы не таким комфортным.

Фото: Сергей Аверьянов

Покинув Мангистау, я отправился к озеру Индер, что находится в 200 км от города Атырау при впадении в Кас­пий реки Урал. Большая часть поверхности озера — твёрдый слой осадочной соли, местами покрытый тонкой плёнкой воды. Его площадь — более 100 кв. км. Сияющая белоснежная поверхность простирается до горизонта. Солончаки Уюни в Боливии с похожими пейзажами являются мечтой и местом притяжения фотографов и путешественников со всего мира. Выгодное отличие озера Индер — полное безлюдье. Бродя по соляному панцирю, я встречал лишь покрытые кристаллами кусты перекати-поля, принесённые ветром. Впрочем, возможно, низкая популярность этого места объясняется дорогой с ямами, в которые мог бы целиком поместиться мой автомобиль.

Фото: Сергей Аверьянов

Путь домой пролегал через Астраханскую область, Калмыкию, Карачаево-Черкесию и Приэльбрусье, но это другая история. Круг длиной почти 10 тыс. км замкнулся. Даниил Хармс написал когда-то: «Путешествуя, не заезжай слишком далеко, а не то увидишь такое, что потом и забыть будет невозможно…»

Мне следовать его совету уже поздно.

* Globetrotter (англ.) — тот, кто много странствует, кругосветный путешественник

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