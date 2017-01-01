Взяли всё лучшее Максим Решетников представил парламентариям проект краевого бюджета

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Сегодня, 24 октября, на пленарном заседании краевого парламента губернатор Пермского края Максим Решетников выступил перед депутатами с ежегодным бюджетным посланием и представил проект регионального бюджета на ближайшие три года. В целом, депутаты считают, что бюджет края достаточно сильный и устойчивый, а расходы, запланированные в документе, благотворно скажутся на социальном благополучии населения.

Фото: Константин Долгановский

Собственные налоговые и неналоговые доходы края в 2020 году составят 129,7 млрд руб., в 2021-м — 137 млрд руб., а в 2022-м — 142,8 млрд руб. Расходы же в 2020 году составят 140,7 млрд руб., в 2021-м — 150 млрд руб., а в 2022 — 156,4 млрд руб. Максим Решетников пояснил, что приоритетными направления в расходной политике края стали реализация национальных проектов, сохранение и индексация мер социальной поддержки, фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, реализация важнейших инфраструктурных проектов и поддержка муниципалитетов.

В докладе губернатор затронул почти каждую сферу. В здравоохранении планируется и дальше работать над повышением доступности первичного звена — привлекать новых специалистов на село, в небольшие населённые пункты и организовывать туда выезд бригад из краевых медучреждений. «Продолжаем системную работу по обновлению больниц и поликлиник: на ремонт и стройку в следующем году заложено 4,3 млрд руб. В целом, по сравнению с 2016 годом, финансирование здравоохранения увеличилось в 2020 году в 1,4 раза. И при грамотном планировании, ликвидации неэффективных расходов этого более чем достаточно, чтобы обеспечить и доступность медицинской помощи, и достойную зарплату медикам», — отметил губернатор.

В следующем году расходы на образование увеличатся ещё на 1,8 млрд руб. В школьном образовании существенные средства будут выделены на увеличение нормативов финансирования учреждений, в частности на повышение выплат классным руководителям, цифровизацию образования, развитие массового спорта на базе школ. В дополнительном образовании собираются сделать акцент на выявлении и развитии талантливых детей. Например, планируется построить краевую детскую музыкальную школу на 350 мест вместе с интернатом на 100 мест. Касательно высшего образования, глава региона отметил, что сейчас всё дальнейшее развитие вузов будет тесно связано с проектом по созданию в крае научного образовательного центра мирового уровня. «Это проект, который краю доверил президент страны. Мы берём всё лучшее, что в крае нарабатывалось десятилетиями: научно-инженерные школы, технологии, квалификации. Благодарен нашим предприятиям за активное участие и за поддержку этого проекта», — добавил губернатор.

Главная задача в сфере культуры, которую край поставил перед собой, это создать современную инфраструктуру, как в городах, так и в небольших населённых пунктах. При этом Максим Решетников сообщил, что буквально на днях получены результаты экспертизы на техническую часть проекта по строительству здания для художественной галереи. «Осталась ценовая экспертиза, и можно начинать отбор подрядчика на стройку и начинать строительство», — с гордостью отметил губернатор.

Объём дорожного фонда в 2020 году составит 17,3 млрд руб., а к 2022 году увеличится до 18,2 млрд руб. Ещё краевые власти сильно увеличили финансовую поддержку муниципалитетов. В 2020 году в территории предлагается направить более 29,4 млрд руб., что составит 20% от всех расходов краевого бюджета. Эти деньги муниципалитеты получат в качестве субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов и поселений, а также в виде субсидий, которые должны стимулировать развитие территорий.

В результате за принятие проекта бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении проголосовали 40 депутатов. Ещё трое выступили «против», и один воздержался.

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Алексей Золотарев, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края, член фракции ЛДПР:

Хочется отметить, что Пермский край является регионом с достаточно сильным и устойчивым бюджетом. Дефицит бюджета составляет порядка 4%, что говорит, что финансовый документ достаточно сбалансированный. Касаемо расходов могу отметить, что большая часть из них носит социально направленный характер. У нас относительно 2019 года будут дополнительно запланированы в бюджете расходы на образование, здравоохранение и на поддержку нашего населения. Также хорошими темпами движется дорожная отрасль. Например, финансирование на содержание и ремонт увеличилось в два раза. Это говорит о том, что мы движемся в правильном направлении и делаем дороги Пермского края более качественными и безопасными.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия»:

Социальные затраты в проекте бюджета составляют 74% от всех расходов на 2020 год. Это прослеживалось и в докладе губернатора, если сравнивать, сколько времени в своем выступлении он отвел на социальный блок, а сколько посвятил остальным направлениям. Потому даже, если мы говорим об инвестиционных проектах, это все равно входит в пакет по социальному развитию Пермского края. Нельзя говорить о школах, ФАПах, детских садах и крупных объектах культуры в отрыве от социальной составляющей, потому что все это работает на социальное благополучие человека. Поэтому, на мой взгляд, послание губернатора во многом ответило на ожидания людей, и если в плановом периоде появятся какие-то дополнительные запросы от населения, то они будут учитываться в бюджете.

Игорь Малых, член комитета по бюджету, член фракции КПРФ:

Я вижу, что за последние два года в бюджете Пермского края уделяется большое внимание на муниципальные образования в том смысле, что муниципалитет должен развиваться не только на собственные средства. Одна треть бюджета — это бюджет развития не только края в целом, но и конкретных муниципалитетов. Второй очень важный момент — это расселение ветхого жилья. В бюджете на 2020-2022 годы мы заложили почти 1 млрд руб. Это значит, что за три года мы как минимум половину ветхого жилья попытаемся расселить . И в третьих, увеличение зарплаты бюджетников как минимум на 4% — это тоже серьезный показатель , который положительно скажется на развитии муниципалитетов.

Андрей Колесников, член комитета по госполитике, член фракции «Справедливая Россия»:

Мне понравилось, что озвученные губернатором амбиционные проекты основываются не на каком-то добром и щедром отношении федерации, а на существенном росте инвестиций в экономику Пермского края. Если говорить про конкретные направления, то Пермский край в числе первых трех регионов страны получил право на создание научно- образовательного центра мирового уровня, и сейчас предпринимаются очень серьезные шаги по управлению этим процессом. Мне кажется, что Пермский край создаст некий механизм финансового управления, который будет революционным для нашей страны, так как учреждения разного уровня собственности смогут активно работать с бюджетом края. Также я с большим интересом слушаю о состоянии дел в культурном кластере, где появятся новое здание театра и новое здание галереи. Мы все уже свидетели того, как оживает территория бывшего завода им. Шпагина, которая стала уже привычным местом для самых разных форумов и массовых мероприятий в Перми. Все это позволяет с оптимизмом смотреть в ближайшие годы.