Преображенский: памятник удаче
Российская нефть начиналась в Прикамье
В октябре в самом центре краевой столицы, перед офисом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», будет установлен первый и единственный в России памятник геологу — профессору Павлу Преображенскому. Он положил начало большому преображению шести республик и 10 областей страны, а начиналось всё с двух великих открытий и простого везения…
Широкая известность Павла Преображенского — не за горами. Тем более что стараниями компании «ЛУКОЙЛ» увековечивание его имени уже началось.
В советское время имя Павла Ивановича Преображенского тоже не замалчивали, но его биография подавалась дозированно и с огромными купюрами. Он был во всём неудобен советской власти, начиная с происхождения — сын священника. Да и другие детали его жизни были неоднозначны. Например, он был управляющим министерства народного просвещения в правительстве Колчака! Других за такое расстреливали, если не в 1920-е, то в 1937 году — точно.
Но профессор Преображенский родился в рубашке и мог сказать о многих фактах своей биографии то же, что и о своей экспедиции в Прибайкалье и Западную Сибирь: «Мне повезло — я благополучно выполнил этот маршрут, но повторять его не решился бы».
Ему везло всегда. Например, когда Сибирский революционный комитет приговорил его к принудительным работам, выручать его бросились коллеги-питерцы, преподававшие в Пермском университете. Они верно выбрали инструмент влияния на новую власть — по их просьбе Максим Горький послал Ленину телеграмму: «Ходатайствую о смягчении участи Преображенского, крупного геолога, нужного стране». Так он оказался в Пермском университете.
Тут его фантастическое везение сработало вновь: его назначили директором минералогического музея ПГУ, и именно в этот период или чуть раньше туда попала камнерезная коллекция Алексея Денисова-Уральского, имя которого в начале века ставили в один ряд с именем Фаберже. Как это произошло? До сих пор загадка, но известно, что в этом деле не обошлось без пароходства Николая Мешкова, а переписку с художником вёл сам Павел Преображенский. В итоге, несмотря на то что часть экспонатов ещё в 1930-е годы была передана в Пермскую художественную галерею, сегодня Пермский университет владеет самой крупной коллекцией произведений выдающегося камнереза XX века.
В 1924 году Преображенского перевели на работу в ленинградский Геолком, и он энергично взялся за организацию разведочных работ в Соликамске.
«На плечи Павла Ивановича легла вся тяжесть начального этапа организации разведочных работ в Соликамске. Буровой станок и часть оборудования везли из глухой Мариинской тайги в Сибири. Причём станок находился в бездействии с 1914 года и в разобранном состоянии, а двигатель вертел жернова приисковой мельницы. Локомобиль — из Ленинграда, остальное — отовсюду, даже с Северного Кавказа».
(Иванов А. А., Морачевский Ю. В.
Записки Всесоюзного минералогического общества. М., 1955.)
Уже в октябре 1925 года состоялось открытие всемирного значения — Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, на тот момент крупнейшее в мире, появилось на карте СССР. Это произвело переворот во всей отрасли — Россия стала важным игроком на этом рынке и остаётся им до сих пор.
Чуть позднее производство такого стратегического металла, как магний, стало возможным только потому, что было открыто это месторождение: СССР стал производить магний из прикамского карналлита.
Тогда, в конце 1920-х годов, сказка стала былью. Профессор Преображенский вспоминал: «Где ни задам скважину, всюду калий! На карте в сторонке мне бросились в глаза Городки, ну и велел там бурить. Калия-то не оказалось, бромные воды всё же нашлись, да ещё окаянная нефть».
Открытие нефти на Западном Урале выглядит почти как анекдот, но оно сразу же стало сенсацией мирового уровня! Вскоре нефть нашли в других местах страны, но это месторождение навсегда осталось первым.
Судьба хранила Павла Преображенского до последнего. В ноябре 1941 года он из Ленинграда эвакуировался в любимый Соликамск — смерть была рядом, но опять не догнала.
В общем, памятник, который ставят пермские нефтяники, посвящён не только конкретному учёному, который столько сделал для региона, но и удаче. Перми очень нужно везение, а профессор Преображенский был его олицетворением. Поэтому прогноз такой: очень скоро штиблеты профессора будут сиять. Удача нужна всем. Она — главное золото.