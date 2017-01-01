Преображенский: памятник удаче

Российская нефть начиналась в Прикамье


Светлана Федотова писатель
Поделиться

В октябре в самом центре краевой столицы, перед офисом «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», будет установлен первый и ­единственный в России памятник геологу ­— ­профессору Павлу Преображенскому. Он положил начало большому преображению шести республик и 10 областей страны, а начи­налось всё с двух великих открытий и прос­того везения…

Павел Преображенский
Романов И. С. «Портрет профессора Преображенского, первооткрывателя калия», 1959 год.

Березниковский историко-художест­венный музей

Широкая известность Павла Преображенского — не за горами. Тем более что стараниями компании «ЛУКОЙЛ» увековечивание его имени уже началось.

В советское время имя Павла Ивановича Преображенского тоже не замалчивали, но его биография подавалась дозированно и с огромными купюрами. Он был во всём неудобен советской власти, начиная с происхождения — сын священника. Да и другие детали его жизни были неоднозначны. Например, он был управляющим министерства народного просвещения в правительстве Колчака! Других за такое расстреливали, если не в 1920-е, то в 1937 году — точно.

Профессор Преобр в экспедиции по Сибири_1909-год_ГАПК_r
Профессор Преображенский в экспедиции по Сибири, 1909 год
Фото:  Государственный архив Пермского края

Но профессор Преображенский родился в рубашке и мог сказать о многих фактах своей биографии то же, что и о своей экспедиции в Прибайкалье и Западную Сибирь: «Мне повезло — я благополучно выполнил этот маршрут, но повторять его не решился бы».

Павел Преображенский
В составе санитарного отряда русских техников (в центре), 1916 год
Фото:  Государственный архив Пермского края

Ему везло всегда. Например, когда Сибирский революционный комитет приговорил его к принудительным работам, выручать его бросились коллеги-питерцы, преподававшие в Пермском университете. Они верно выбрали инструмент влияния на новую власть — по их просьбе Максим Горький послал Ленину телеграмму: «Ходатайствую о смягчении участи Преображенского, крупного геолога, нужного стране». Так он оказался в Пермском университете.

Павел Преображенский
Возле угольного разреза в Пашии, 1925 год
Фото:  Государственный архив Пермского края

Тут его фантастическое везение сработало вновь: его назначили директором минералогического музея ПГУ, и именно в этот период или чуть раньше туда попала камнерезная коллекция Алексея Денисова-Уральского, имя которого в начале века ставили в один ряд с именем Фаберже. Как это произошло? До сих пор загадка, но известно, что в этом деле не обошлось без пароходства Николая Мешкова, а переписку с художником вёл сам Павел Преображенский. В итоге, несмотря на то что часть экспонатов ещё в 1930-е годы была передана в Пермскую художественную галерею, сегодня Пермский университет владеет самой крупной коллекцией произведений выдающегося камнереза XX века.

Павел Преображенский
На дороге к нефтяной скважине, 1929 год
Фото:  Государственный архив Пермского края

В 1924 году Преображенского перевели на работу в ленинградский Геол­ком, и он энергично взялся за организацию разведочных работ в Соликамске.

«На плечи Павла Ивановича легла вся тяжесть начального этапа организации разведочных работ в Соликамске. Буровой станок и часть оборудования везли из глухой Мариинской тайги в Сибири. Причём станок находился в бездействии с 1914 года и в разобранном состоянии, а двигатель вертел жернова приисковой мельницы. Локомобиль — из Ленинграда, остальное — отовсюду, даже с Северного Кавказа».



(Иванов А. А., Морачевский Ю. В. ­
Записки Всесоюзного минералоги­ческого общества. М., 1955.)

Панорама Верхнечусовского нефтепромысла, 1934 год
Панорама Верхнечусовского нефтепромысла, срава — скважина-«бабушка», 1934 год
Фото:  Государственный архив Пермского края

Уже в октябре 1925 года состоялось открытие всемирного значения — Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей, на тот момент крупнейшее в мире, появилось на карте СССР. Это произвело переворот во всей отрасли — Россия стала важным игроком на этом рынке и остаётся им до сих пор.

Чуть позднее производство такого стратегического металла, как магний, стало возможным только потому, что было открыто это месторождение: СССР стал производить магний из прикамского карналлита.

Первая уральская нефть. 1929 г.
Открытие пермской нефти, 1929 год
Фото:  Государственный архив Пермского края

Тогда, в конце 1920-х годов, сказка стала былью. Профессор Преображенский вспоминал: «Где ни задам скважину, всюду калий! На карте в сторонке мне бросились в глаза Городки, ну и велел там бурить. Калия-то не оказалось, бромные воды всё же нашлись, да ещё окаянная нефть».

Первая механизация. Качалка-72, 1931 год
Первая механизация. Качалка 72, 1931 год
Фото:  Государственный архив Пермского края

Открытие нефти на Западном Урале выглядит почти как анекдот, но оно сразу же стало сенсацией мирового уровня! Вскоре нефть нашли в других местах страны, но это месторождение навсегда осталось первым.

Вид на Верхнечусовской нефтепромысел, 1934 год
Вид на Верхне­чусовской нефтепромысел, 1934 год
Фото:  Государственный архив Пермского края

Судьба хранила Павла Преображенского до последнего. В ноябре 1941 года он из Ленинграда эвакуировался в любимый Соликамск — смерть была рядом, но опять не догнала.

В общем, памятник, который ставят пермские нефтяники, посвящён не только конкретному учёному, который столько сделал для региона, но и удаче. Перми очень нужно везение, а профессор Преображенский был его олицетворением. Поэтому прогноз такой: очень скоро штиблеты профессора будут сиять. Удача нужна всем. Она — главное золото.

Поделиться

Быстрый поиск

нефть общество история ЛУКОЙЛ