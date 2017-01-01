ТЮЗ: перезагрузка Театр юного зрителя начал театральный сезон в обновлённом виде

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Пермский ТЮЗ на минувшей неделе открыл двери после масштабной пятимесячной реконструкции. И у работников театра, и у зрителей есть множество поводов для радости. Сцена теперь управляется при помощи компьютера, во внутридворовых постройках, в театральных цехах и гримёрках сделан капитальный ремонт, и — главное — обновился зрительный зал.

Фото: Илья Радченко

В целом на ремонт ТЮЗа было потрачено 57 млн руб. из бюджета Перми и других источников. Из них 14 млн руб. ушло на проектную документацию. «Была проведена большая научная работа. В итоге ни одного кирпичика мы самовольно не переместили и не перекрасили», — подчеркнул на открытии заместитель директора по развитию театра и продажам Алексей Лукашов.

Фото: Илья Радченко

Зрители вряд ли побывают за сценой. Однако именно там произошли изменения, которые сделают ход каждого спектакля намного легче. В ТЮЗе обновились круг и кольцо, которые передвигают декорации по сцене. Предыдущая конструкция, существовавшая в театре с 1943 года, предполагала ручное управление, состояла из множества тросов и весила более 300 кг. Теперь она обновлена и компьютеризирована. Цифровая система позволяет позиционировать круг с точностью до миллиметра и обходиться без допотопных кнопок и тросов. «Теперь кроме партитуры света и партитуры звука у нас будет ещё и партитура движения круга и кольца, которую нужно будет заранее составить и загрузить в компьютер. Дальше всё произойдёт автоматически», — пояснил Алексей Лукашов.

Позаботились и о сцене. Её покрыли трёхслойным 20-сантиметровым паркетом из лиственницы. «Это самая дорогая и качественная древесина из всех существующих. Она идеальна для театра, потому что прочная и на ней практически не слышно шагов», — подчеркнул художественный руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов.

Артём Агеев и Михаил Скоморохов рассказывают о реконструкции театра

Фото: Илья Радченко

Самые заметные изменения про­изошли в зрительном зале. Он стал более сдержанным по стилю: серые стены, синие кресла-трансформеры, которые предусмотрены для зрителей от двух лет. Теперь ребёнка можно не держать на коленях в течение всего спектакля. Его можно усадить рядом, подняв высоту сиденья. Кроме того, в зале появились новые люстры, более подходящей стала акустика.

Ремонт в ТЮЗе продолжится. На это нашлись федеральные средства. По словам Михаила Скоморохова, программа министерства культуры позволяет театру претендовать на получение 240 млн руб. «Таким образом, мы сможем провести полную реконструкцию исторического здания театра», — резюмировал художественный руководитель ТЮЗа.

Фото: Илья Радченко

Планируется, что в 2020 году будет разработана научно-проектная документация, а в 2021 году начнутся работы с исторической частью театра, которая является объектом культурного наследия. Как во время ремонта будет работать театр, пока неясно. «Может быть, мы организуем дополнительный вход со стороны внутреннего двора», — предположил Алексей Лукашов.

Это ещё не все изменения, которые запланированы в ТЮЗе. Самое масштабное из них случится в 2023 году. К этому времени в театре рассчитывают построить малую сцену на 180 мест со стороны улицы Пермской по проекту архитекторов Виктора Воженникова и Романа Максимова. По словам директора ТЮЗа Артёма Агеева, есть одобрение этого проекта со стороны губернатора Пермского края Максима Решетникова и осталось только этот проект запустить. «Здание малой сцены будет практически не видно. То есть архитектурный ансамбль города не будет нарушен», - подчеркнул Артём Агеев

Напомним, что в декабре ТЮЗ отметит 55-летие. Празднование начнётся 3 декабря премьерой спектакля «Прибалтийская кадриль» по пьесе драматурга Владимира Гуркина.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской думы:

— В Перми всего четыре муниципальных театра, и все они у нас в приоритете. Но Театр юного зрителя стоит особняком. Во-первых, он находится в старинном здании, которое является объектом культурного наследия. А во-вторых, у театра юбилей, в этом году ему исполняется 55 лет. Это достойный повод для того, чтобы привести его в порядок. В этом году 52 млн руб. было выделено на ремонт. Из них 34 млн руб. — из городского бюджета и 18 млн руб. — внебюджетные средства. Что особенно приятно — у театра есть прекрасная перспектива продолжить обновление. Подана заявка в министерство культуры на получение ещё и федеральных средств для продолжения ремонта исторической части здания.

План построить малую сцену театра — это тоже приятная новость. Благодаря новой площадке театр получит достойное развитие.

Всё это, безусловно, важно для пермяков. Потому что именно в ТЮЗе молодые люди впервые знакомятся с театром. Взрослые зрители тоже найдут в его репертуаре достойные внимания спектакли. Это важный для Перми, востребованный театр, который помогает нам воспитывать подрастающее поколение на вечных ценностях.

Ремонт, на мой взгляд, прошёл достойно. Театр преобразился. В зале появились очень удобные кресла, на них могут сидеть зрители любого возраста. Механика сцены отремонтирована. Благодаря этому можно будет использовать больше сценических эффектов, делать более зрелищные постановки.