Земля — музеям! В PERMM открылась выставка-мастерская

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Музей современного искусства PERMM на минувшей неделе представил свой новый большой проект — выставку «Земля Музъем» (0+), на которой можно увидеть работы современных художников Удмуртии. Технологии и архаика, дикость и современность, а главное, Земля — ключевые темы экспозиции, которая будет непрерывно дополняться работами посетителей.

Фото: Константин Долгановский

«Музъем» по-удмурт­ски значит «земля». Слово это трактуется организаторами выставки в самом широком смысле. Это и почва, и территория, и планета. Собственно, на эти три раздела и делится выставка, где художники используют заглавный концепт, чтобы исследовать пространство и отношения людей с ним.

Фото: Константин Долгановский

Что связывает всех людей со всем миром и друг с другом? Конечно, почва — земля, по которой мы ходим. Эта простая (даже примитивная) мысль подкреплена работами, расположенными на первом этаже PERMM. Инсталляция «Удмуртская грязь» представляет собой огромный шар, созданный из земли. Художник Роман Постников собрал её с окраин Ижевска и делал объект два месяца. Он и не подозревал, что земля может стать универсальным материалом, которому можно придать любой смысл. «Почву можно вписывать в совершенно разный контекст. В данном случае «Удмуртская грязь» — это бренд места, в котором земля для меня это ресурс, подобный воде, нефти, газу… Ведь из грязи можно сделать скраб, добавив в неё кофейную гущу. Также можно раздавать людям пакеты с жидкой грязью, чтобы они кидались ими на митингах. Можно подносить грязь на подносе представителям высшей касты. Земля — это божественный материал с большим потенциалом», — резюмировал художник.

Как часто бывает в современном искусстве, концепция, имеющая иронично-ёрнический тон, оказалась воплощена в безобидной форме. Шар из удмуртской грязи в своей многооттеночной коричневости почему-то казался очень уютным. А глиняные картины для слепых (их можно касаться руками) Сергея Орлова — по-японски неброско красивыми. Вообще, весь первый этаж выставки — медитативное пространство, в котором оказались сконцентрированы объекты исключительно из природных материалов. Их можно неспешно разглядывать в сопровождении шумов, не раздражающих слух. О них позаботился Антон Пермяков — автор звуковой инсталляции.

Фото: Константин Долгановский

На втором этаже расположилась «Территория». Здесь зрителям предлагается поразмыслить о музее как общем пространстве для разных людей и сообществ, устроившись в «Доме» в центре экспозиции. Это условно жилое место составлено из видавших виды ковров и бывших в употреблении столов и стульев. «Здесь можно ничем не заниматься или вглядываться в экспонаты вокруг», — уточнил куратор выставки Кирилл Агафонов.

Если вглядеться, то можно увидеть много любопытного. Например, то, как ижевские художники умеют сотворить полноценное художественное высказывание из той повседневности, которая окружает их каждый день. Художница Зоя Лебедева сделала фотолетопись жителей села Бураново. Это место стало известно во всём мире после того, как в 2012 году «Бурановские бабушки» заняли второе место на «Евровидении». Кроме знаменитых старушек в селе живут 648 человек. К каждому из них Зоя Лебедева подошла, чтобы сфотографировать и услышать его историю жизни. «Мне было важно заново понять моих земляков через эти разговоры. В итоге получились снимки всех жителей Бураново. Сейчас там живут пенсионеры, преподаватели, есть несколько фермеров… И конечно, любой при случае уезжает в крупный населённый пункт. Жаль, что село вымирает», — рассказала художница.

Режиссёр Никита Сморкалов специально для выставки сделал документальный видеоарт Perm.catalog. Суть в том, что 10-минутные видео, составляющие фильм и снятые обычными людьми в Перми, воспроизводятся бесконечно и в случайном порядке. Видится сначала абсурд, потом возникает некое подобие сюжета. «Это история повседневности пространства в заданное время. Мы видим не знаковые места, а повседневные. И здесь есть эксперимент со зрительским восприятием. Фразы, картинки иногда создают подобие сюжета. В пермском каталоге уже 10 сюжетов. Любой может добавить фильм, пока длится выставка», — уточнил режиссёр.

Фото: Константин Долгановский

Основную (и достаточно неожиданную) часть экспозиции второго этажа составляют работы нехудожников. Таким образом кураторы лишний раз дают понять, что в пространстве музея любой объект становится арт-высказыванием. Таковы работы экологического объединения из Ижевска «Зелёный паровоз» и гигантский плакат Центра современной драматургии и режиссуры. «Это любительское начинание, которое превратилось в полноценный культурный центр в Ижевске. Туда приходят зрители из ближайшего окружения. Поэтому провести границу между зрителями, актёрами и режиссёрами очень сложно. Это место этим и прекрасно», — пояснил Кирилл Агафонов.

Артефактом социальных отношений можно назвать и стенд проекта «Аукцион «Кости», в котором Анна и Виталий Черепановы собрали своеобразный архив своего детища: в разных городах России они разыгрывают работы современных художников, играя в кости.

На третьем этаже в полную силу действует один из ключевых лозунгов выставки: «То, что ещё не случилось». «Заселить» абсолютно пустое пространство арт-объектами предлагается при помощи приложения для смартфона. Скачать его можно тут же. Пустота заселяется рисунками детей из деревни Сеп, о которой следует рассказать особо.

Фото: Константин Долгановский

В этой деревне в 120 километрах от Ижевска нет газа. Зато там существует знаменитый Народный музей исчезнувших деревень — первый в России народный интерактивный музей, рассказывающий о семи исчезнувших поселениях. В деревне работает несколько культурных объединений, вскоре там организуют звукозаписывающую студию, чтобы собирать исчезающий фольклор.

Одна из ключевых особенностей выставки «Земля Музъем» состоит в том, что она предполагает активное участие зрителей. Выставка продлится до конца января. За это время пройдёт несколько мастер-классов и лекций, в результате которых в экспозиции появятся новые объекты, сделанные пермяками. Таким образом, утверждают организаторы, локальный контекст сугубо удмуртской земли/территории обнаружит в себе черты сначала соседнего/ближнего региона, а потом всеобщего и универсального Космоса.

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