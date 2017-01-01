Бюджет и бизнес Краевых депутатов ждёт послание губернатора и законопроекты для бизнеса

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Главным событием предстоящего пленарного заседания Законодательного собрания 24 октября станет бюджетное послание губернатора. Депутаты также рассмотрят важные инициативы, касающиеся бизнеса. Речь идёт о внесении изменений в региональное налоговое законодательство — о налоге на имущество организаций, а также о патенте и УСН. Кроме того, единороссы должны выразить своё мнение по поводу инициативы КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР о возвращении прямых выборов. И мнение это наверняка будет однозначным.

Фото: Константин Долгановский

Льготное стимулирование

Во втором чтении депутаты краевого парламента рассмотрят два законопроекта, которые касаются внесения изменений в региональный закон о налоге на имущество организаций и законы о патентной и упрощённой системах налогообложения.

Первый из этих двух законопроектов был внесён главой Губахи Николаем Лазейкиным. Он предложил выравнять в городских округах и муниципальных районах условия налогообложения коммерческой недвижимости и установить с 1 января 2020 года в крае единый критерий для включения объектов в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости. То есть предприниматели будут платить налог на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой стоимости, если площадь помещений больше 300 кв. м, независимо от статуса муниципального образования.

Между чтениями законопроект существенно доработали, добавив туда много новых налоговых льгот. Например, для стимулирования строительства новых и реконструкции действующих гостиниц предлагается на 10 лет освободить от уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости организации, которые вложили в свои объекты не менее 500 млн руб. Речь идёт об отелях категории «три звезды» и выше. Ту же льготу планируется предоставить организациям, которые инвестируют в модернизацию объектов культурного наследия.

Часть поправок касалась снижения размера налога. Например, владельцы заводоуправлений, где для размещения рабочих мест используется не менее 50% площади, а также ангаров и гаражей, где для торговых и офисных объек­тов используется менее 20% площади, смогут платить всего 25% от полной суммы исчисленного налога.

При этом депутаты предусмотрели льготы для бизнеса, занимающего небольшие помещения. Например, они предложили увеличить размер вычета для реально работающих субъектов малого предпринимательства с 50 до 100 кв. м. Следовательно, с 2020 года 100 кв. м площади одного объекта недвижимого имущества в собственности субъектов малого предпринимательства налогом на имущество от кадастровой стоимости не будут облагаться вообще.

Второй законопроект должен расширить условия применения патентной и упрощённой систем налогообложения. Он направлен на смягчение последствий отмены ЕНВД. Поэтому в нём, в отличие от проекта главы Губахи, изначально было предусмотрено много льгот для бизнеса. И между чтениями некоторые льготные ставки, изначально прописанные в законопроекте, решили временно сделать ещё меньше. Например, предложили установить более плавные налоговые ставки по УСН «доходы минус расходы» для сферы общепита (в 2020—2021 годах ставка будет равна 7%, а в 2022—2024 годах — 10%) и сделать налоговые каникулы по УСН для стартапов, работающих в сфере IT-технологий, сроком на один год.

Пошли на снижение

Также в первом чтении могут принять законопроект, внесённый главой Перми Дмитрием Самойловым, в котором предлагается установить новые и более мягкие штрафы за размещение объектов нестационарной торговли.

Вместо оспоренной в Пермском краевом суде предпринимателями и представителями ТСЖ статьи 6.7.1 «Нарушение правил благоустройства территории в части размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений, используемых для осуществления торговой деятельности и деятельности по оказанию услуг населению» (решение в законную силу ещё не вступило) в закон вводится новая статья 6.15 «Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений».

Штрафы за незаконное размещение НТО, прописанные в этой статье, значительно меньше, чем в статье 6.7.1 и даже в первоначальном варианте законопроекта. Так, за размещение НТО на детской площадке или газоне гражданам грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. руб., а должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. За размещение киосков на придомовых территориях ближе 15 м от фасада здания и на земле, где их размещение не допускается, штрафы для граждан составят от 4 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб. Для юрлиц по обоим видам нарушений штрафы составят от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Также для владельцев НТО будет введён новый вид санкций — предупреждение.

Отметим, что этот законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 24 октября, то есть до рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде по делу об оспаривании действующих штрафов: заседание назначено лишь на 30 октября. Предприниматели и представители ТСЖ считают неправильным рассматривать этот законопроект до принятия решения в Верховном суде по аналогичным штрафам. Однако в администрации Перми необходимость его внесения объяс­няют сохранением непрерывности правоприменительной практики.

Муниципальные вопросы и УФАС

Вероятнее всего, сразу в двух чтениях депутаты примут законопроекты о создании Бардымского и Еловского муниципальных округов. После этого количество муниципальных округов в крае вырастет с 10 до 12, а двухуровневая система муниципального управления останется только в восьми территориях (всего их 46).

Также на октябрьской «пленарке» могут обсудить законопроект, внесённый главами фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Он предполагает возврат прямых выборов глав муниципалитетов. Ранее этот документ отправили на дополнительное рассмотрение, после того как он получил отрицательное заключение губернатора. В заключении говорилось, что существующий в Пермском крае способ избрания глав создаёт условия для замещения этой должности квалифицированными людьми, чей уровень и качество профподготовки позволяют справиться с возложенными на них задачами. Кроме того, сейчас муниципалитеты несут минимальные расходы на организацию и проведение конкурсов по отбору кандидатов на должность глав, а возвращение к прямым выборам приведёт к существенному увеличению расходов местных бюджетов.

Из докладов представителей федеральных органов власти в повестке пока значится лишь выступление руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александра Плаксина. Глава краевого УФАС расскажет о деятельности управления и ответит на вопросы депутатов.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Безусловно, главным событием станет бюджетное послание губернатора на ближайшую трёхлетку. В расширенном заседании регионального парламента примут участие краевые министры, главы муниципалитетов, представители Общественной палаты. Ожидается, что основной акцент губернатор сделает на повышении качества жизни пермяков и вопросах стратегического управления экономикой и общественными финансами. Законодателям сейчас крайне важно услышать от главы региона ответы на самые актуальные темы развития края в целом и территорий в отдельности.

На мой взгляд, создан положительный прецедент, когда в весьма непростых экономических условиях удалось сформировать бюджет, в котором согласуются региональные потребности и федеральные тренды. Сегодня краевая казна финансирует весомый пакет социальных обязательств: планируемые меры социальной поддержки рассчитаны на каждого третьего жителя Прикамья.

Более 29,4 млрд руб. будет направлено на поддержку муниципалитетов. Это в 2,5 раза больше, чем в 2016 году. Впервые настолько мощное финансовое содействие будет оказано территориям нашего края. Средства направляются как на выравнивание, дотации территориям, так и на различные виды субсидий, которые стимулируют их развитие. Кроме того, всем муниципальным образованиям в статусе городских и муниципальных округов будет дополнительно передан норматив отчисления по налогу на доходы физических лиц.