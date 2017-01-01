Ирина Горбунова: Любое решение должно приниматься в интересах детей Депутат Пермской городской думы и директор лицея №9 — о задачах и проблемах развития школ и необходимости жёстких мер

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Директор-лидер

Фото: Архив И. В. Горбуновой

— Ирина Викторовна, в конце сентября этого года вы были назначены директором лицея №9. До этого на протяжении нескольких лет мы знали вас как директора пермской Школы бизнеса и предпринимательства. С чем связана эта кадровая перестановка и как отнеслись к ней вы лично?

— Предварительно я какое-то время думала. Пришла к выводу, что не отношусь к той категории директоров школ, которые «намертво» связывают себя лично с учреждением образования, которое возглавляют. Не было такого, чтобы я хотя бы на миг решила, что Школа бизнеса и предпринимательства — только моя.

Когда в 2015 году мне предложили возглавить эту школу, департамент образования Перми поставил передо мной ряд задач. На сегодняшний день все эти задачи успешно выполнены. Поэтому предложение о переходе на должность директора лицея №9 я восприняла как новый этап развития — как образовательной системы Перми, так и мой лично.

— Какие именно задачи были выполнены на вашем предыдущем месте работы?

— В школе №105, как она называлась в 2015 году, была непростая финансовая ситуация. В первую очередь мне предстояло вывести школу из финансового кризиса, и эту задачу удалось решить за полгода.

В образовании Перми виден отчётливый тренд: каждая школа должна иметь своё собственное особое лицо. Поэтому была разработана программа Школы бизнеса и предпринимательства. На базе обычной школы в рабочем посёлке это было сделать непросто. Тем не менее мне приятно, что нам удалось этот бренд создать и развить, сделать процесс обучения для детей более увлекательным и интересным. Именно внеурочный компонент, связанный с бизнесом, стал хорошим стимулом для многих учеников, в том числе для тех, кто ранее относился к учёбе «прохладно».

Это повлекло за собой решение следующей задачи: повышение качества образования. Если говорить о рейтинге школ Перми, который ведёт департамент образования, то на момент моего прихода в школу №105 она находилась на 103-м месте из 126. В течение трёх лет она поднялась на 48-е место, то есть фактически вдвое улучшила позицию по всем показателям рейтинга: качество образования, уровень кадров и финансово-экономическая деятельность.

— Достижения заметные. Вы лично как директор также были отмечены за эту работу, причём на федеральном уровне, не так ли?

— Да, в 2018 году Школа бизнеса и предпринимательства вошла в 100 лучших школ России. За год до этого я презентовала нашу стратегию развития школы на федеральном уровне. Было очень важно понять, в правильном ли направлении мы двигаемся. И очень приятно, хоть и несколько неожиданно, что я стала победителем в номинации «Директор-лидер». Тем самым было подтверждено, что стратегию мы выбрали верно.

— В Школе бизнеса и предпринимательства есть особый класс — структурное подразделение с допрофессиональной военной и полицейской подготовкой. На первый взгляд, несколько неожиданное направление для школы бизнеса. Для чего нужны такие классы в школах, ведь это явно дополнительная нагрузка на учителей и руководство? Пользуются ли они популярностью у детей и родителей?

— Это подразделение в школе существовало давно — с 2006 года. Сначала ребята занимались в других помещениях и даже в другом районе города. Поэтому в работе этого класса я изменила два момента. Во-первых, объединила с основной школой — теперь все ребята (это 150 человек) занимаются в одном здании на ул. Инженерной, 5. Во-вторых, мы сместили акценты в сторону кадетства.

Есть в работе таких классов и проблемы. Так, нормативы финансирования специальных кадетских школ выше, чем общеобразовательных. Но вот повышенных нормативов для финансирования особых кадетских классов нет. При этом есть объективная необходимость в приобретении специальной формы — как летней, так и зимней. Дети проводят в школе больше времени, а значит, нужно дополнительное питание. Проводятся мероприятия, которые школа не может финансировать, поскольку это будет «нецелевое расходование средств». Эти и другие затраты ложатся на плечи родителей, и это порой вызывает у некоторых из них вопросы.

Мы не раз поднимали этот вопрос в различных ведомствах. Я очень благодарна депутату Законодательного собрания Герою России Сергею Яшкину, который всегда поддерживает инициативы, связанные с кадетством, патриотизмом. Но пока окончательного решения нет. По предварительным оценкам, дополнительное финансирование таких классов в школах города и края будет обходиться в сумму около 40 млн руб. в год. Даже если выделить эти средства, есть вероятность, что создавать особые классы станут уже именно под эти средства, возможно, где-то искусственно. Ставить какие-то барьеры созданию этих подразделений — значит снова спровоцировать родителей на закономерные вопросы: почему кому-то можно, а нашей школе нет? Поэтому я понимаю позицию краевых властей, которые очень взвешенно подходят к этому вопросу.

— У директоров нынче очень много хлопот. Помимо учебного процесса, это и финансы, и отчётность, и меры безопасности, и организация питания. С питанием, к слову, время от времени возникают скандалы: регулярно слышим о том, что где-то дети отравились, где-то их кормят просроченными продуктами. Насколько известно, на предыдущем месте работы вы имели опыт предотвращения такого инцидента, хотя не обошлось без последствий. Наверное, будет полезно поделиться с коллегами этим опытом…

— Когда любой руководитель учебного заведения оказывается перед необходимостью принимать жёсткие решения, он прежде всего руководствуется интересами детей. И уж в последнюю очередь думает об интересах конкретного предпринимателя. Так произошло и в случае с нашей школой.

Проверки организации питания выявили серьёзные нарушения, допущенные подрядчиком — индивидуальным предпринимателем, родительницей одного из учащихся школы. Мне как директору было объявлено замечание и предписано принять меры. Меры в таком случае могут быть только одни — расторжение договора. При этом я дала подрядчику возможность доработать учебный год. Предварительно у нас с ней был разговор и мне казалось, что мы поняли друг друга.

Однако после расторжения договора предприниматель стала пытаться оспорить решение в судах. Все суды проиграла. Тогда, пользуясь тем, что она и её бывшие подчинённые и друзья являются родителями, она стала писать письма в различные инстанции, в СМИ. В этих письмах искажены факты, всё перевёрнуто с ног на голову, и у того, кто их читает, может возникнуть ощущение, что в школе просто ад какой-то царит. На основании этих обращений надзорные органы провели многочисленные проверки. Изложенные сведения не подтвердились.

Тем не менее история не закончена. По-прежнему идёт судебное разбирательство — на этот раз по поводу задолженности подрядчика перед школой. Появляются какие-то невнятные публикации в интернете. Приятного мало, конечно, но, если бы мне ещё раз пришлось принимать такое решение, я поступила бы точно так же. Потому что, повторюсь, в первую очередь руководитель школы обязан защищать интересы детей.

Новые горизонты

— Давайте поговорим о вашем новом месте работы. Какие задачи поставлены перед вами как перед директором лицея №9?

— В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность за тёплый приём, который мне оказали мои коллеги. Я увидела их конструктивный настрой, очень творческую атмосферу, профессиональный коллектив. Это укрепило меня в мысли, что со всеми задачами мы справимся.

Сегодня лицей №9 в подгруппе «гимназии и лицеи» находится на 18-м месте из 20, и понятно, что необходимо повышать этот показатель. Здесь нужно разработать новую программу развития, потому что действующая программа заканчивается в 2020 году. У административной команды лицея уже есть наработки, связанные с усилением инженерного образования. Думаю, нужно продолжать эти наработки, и к декабрю у нас будет создана новая программа развития. При этом нельзя забывать и о тех детях, которые просто являются учениками лицея в силу места проживания. Они также имеют полное право получать качественное образование, даже не имея каких-то специализированных инженерных сверхспособностей.

— Вы не только директор лицея, но и депутат Пермской городской думы. Насколько удаётся совмещать эти два хлопотных и ответственных направления? Не мешает ли одно другому?

— Лицей №9 расположен на территории моего избирательного округа. Это, кстати, было ещё одним дополнительным фактором того, что я согласилась именно на это место новой работы. Потому что всё сложилось очень гармонично. Со многими моими сегодняшними коллегами я хорошо знакома, мы реализовывали целый ряд совместных проектов на территории округа. Родители детей, посещающих школу, — это мои избиратели, и они тоже дают много информации к размышлению.

Сегодня я уже вижу целый ряд задач, которые, может быть, просто директору школы решить было бы сложно, но с помощью депутатских программ и возможностей решение можно ускорить. Как пример — дорога, которая ведёт к школе, она не выдерживает никакой критики, и это предмет для внесения корректив в мою программу. Или провал прямо на пути к школе, который образовался из-за грунтовых вод. С помощью администрации района будем устранять эту проблему.

Очень хочется реализовать проект крытого стадиона. Погодные условия на Урале таковы, что открытые плоскостные сооружения не могут использоваться в полной мере. А детей в школах становится всё больше, и школьные спортзалы уже не справляются с такой нагрузкой. Если получится — можно всё хорошо посчитать и масштабировать такой проект уже на весь город.

Использованы материалы программы «Лобби-холл» ТК «ВЕТТА»